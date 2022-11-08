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Україна й Німеччина співпрацюватимуть у сфері цифровізації, - Мінцифри

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Міністерство цифрової трансформації України та інноваційний центр державних технологій GovTech Campus (ФРН) підписали меморандум про співпрацю, зокрема щодо обміну досвідом у сфері цифровізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Європейські країни дедалі частіше цікавляться досвідом України у сфері цифровізації. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави. Об’єднавши зусилля з європейськими компаніями та урядами, ми разом побудуємо потужний спільний і, найголовніше, безпечний цифровий простір", - зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, у межах співпраці Мінцифри консультуватиме Німеччину стосовно модернізації та цифровізації уряду й державного сектора. В України буде можливість поділитися власним досвідом у сфері цифровізації держпослуг, захисту державних реєстрів, а також продемонструвати досвід вітчизняних стартапів, технічних та державних екосистем.

Як зазначається, співпраця з GovTech Campus передбачає консультування щодо впровадження платформи реєстрів та можливе співробітництво у сфері кібербезпеки і використання Starlink.

GovTech Campus – це інноваційний центр державних технологій, одним із засновників якого є Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а також представники технологічної сфери, науки та громадянського суспільства. GTC допомагає визначати, створювати та масштабувати найкращі технологічні рішення й інновації в державному секторі Німеччини.

Також читайте: Швейцарія виділить 15 млн франків на розвиток цифровізації в Україні

Автор: 

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Отут німцям повезло. Їм є чого у України повчитися.
У багатьох випадках, діджіталізація в Німеччині - це скачати формуляр в pdf-форматі, роздрукувати його, від руки заповнити (рідко, що можна заповнити на комп'ютері і зразу відіслати до організації) і надіслати почтою. Німецька бюрократія, то святе. Заради справедливості, скажу, о закон про збереження і недоторканість персональних даних, сильно гальмує цифровий розвиток.
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08.11.2022 08:50 Відповісти
"Європейські країни дедалі частіше цікавляться досвідом України у сфері цифровізації. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави. Джерело:

Є бабуся+ є Буба + Є ставрида- це такі потужні кейси як і балдибілдер в ОПі.
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08.11.2022 09:28 Відповісти
 
 