Україна й Німеччина співпрацюватимуть у сфері цифровізації, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України та інноваційний центр державних технологій GovTech Campus (ФРН) підписали меморандум про співпрацю, зокрема щодо обміну досвідом у сфері цифровізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

"Європейські країни дедалі частіше цікавляться досвідом України у сфері цифровізації. У межах співробітництва ми поділимося нашими найкращими кейсами у сфері кібербезпеки, цифровізації держпослуг та своїм баченням цифрової держави. Об’єднавши зусилля з європейськими компаніями та урядами, ми разом побудуємо потужний спільний і, найголовніше, безпечний цифровий простір", - зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, у межах співпраці Мінцифри консультуватиме Німеччину стосовно модернізації та цифровізації уряду й державного сектора. В України буде можливість поділитися власним досвідом у сфері цифровізації держпослуг, захисту державних реєстрів, а також продемонструвати досвід вітчизняних стартапів, технічних та державних екосистем.

Як зазначається, співпраця з GovTech Campus передбачає консультування щодо впровадження платформи реєстрів та можливе співробітництво у сфері кібербезпеки і використання Starlink.

GovTech Campus – це інноваційний центр державних технологій, одним із засновників якого є Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а також представники технологічної сфери, науки та громадянського суспільства. GTC допомагає визначати, створювати та масштабувати найкращі технологічні рішення й інновації в державному секторі Німеччини.

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