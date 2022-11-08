Угруповання окупаційних військ на Херсонщині посилено підрозділом з Чечні, - Генштаб ЗСУ

Поблизу села Новософіївка на Херсонщині для підсилення окупаційних військ прибув військовий підрозділ з території Чеченської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань", - йдеться в повідомленні.

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