Угруповання окупаційних військ на Херсонщині посилено підрозділом з Чечні, - Генштаб ЗСУ
Поблизу села Новософіївка на Херсонщині для підсилення окупаційних військ прибув військовий підрозділ з території Чеченської Республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань", - йдеться в повідомленні.
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