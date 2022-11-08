УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 237 13

Угруповання окупаційних військ на Херсонщині посилено підрозділом з Чечні, - Генштаб ЗСУ

чеченці,кадирівці

Поблизу села Новософіївка на Херсонщині для підсилення окупаційних військ прибув військовий підрозділ з території Чеченської Республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти масово затримують цивільних на Херсонщині, - "Центр національного спротиву"

Автор: 

армія рф (17557) Генштаб ЗС (6647) Чечня (284) ЗСУ (7598) Херсонська область (5801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Хтось знову лякає прибуттям чеченців, а точніше кадирівців? Наші ЗСУ знищать їх, як і решту і не роздувайте кацапські наративи.
показати весь коментар
08.11.2022 08:12
+8
Це означає, що тепер "ЧМОбіків" будуть бити і з переду, і з заду...
показати весь коментар
08.11.2022 08:26
+5
Бахмут раби кухаря уже брали,брали та і брали....
показати весь коментар
08.11.2022 08:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось знову лякає прибуттям чеченців, а точніше кадирівців? Наші ЗСУ знищать їх, як і решту і не роздувайте кацапські наративи.
показати весь коментар
08.11.2022 08:12 Відповісти
Бахмут раби кухаря уже брали,брали та і брали....
показати весь коментар
08.11.2022 08:23 Відповісти
я думаю, що їх послали аби в спину своїм стріляти, а не воювати....
показати весь коментар
08.11.2022 13:02 Відповісти
Це означає, що тепер "ЧМОбіків" будуть бити і з переду, і з заду...
показати весь коментар
08.11.2022 08:26 Відповісти
Їм не привикати...
показати весь коментар
08.11.2022 08:54 Відповісти
Тепер вечорами з будинків, які відтиснули ці кончені, лунатиме мекання та мукання.
показати весь коментар
08.11.2022 08:32 Відповісти
Дизель шоу добре прокоментував цю ситуацію.
показати весь коментар
08.11.2022 08:48 Відповісти
Козлолюби прибули за 50 км від фронту грабувати місцевих.
показати весь коментар
08.11.2022 08:52 Відповісти
Ну і що з того? Що це за подія, щоб за неї писати? Вони так само лягають від кулі, як й усі інші, і їх трупи смердять так само, як усі інші. На кого ця стаття розрахована, для чого написана і опублікована?
показати весь коментар
08.11.2022 08:58 Відповісти
Чекаємо на нові відосики, як бородаті тіктокери штурмують сарай на околиці. А потім дивимося на мапі, де ця Новософіївка
показати весь коментар
08.11.2022 08:59 Відповісти
Підрозділ з Чечні ще не означає, що це кадирівці. У Чечні дислокуються мотострілецькі, СОБРівські та інші підрозділи з кадрових вояк. "Герой" того відомого документального фільму "Окупант" з телефона - російський офіцер з мотострілецького полку з Шалі...
показати весь коментар
08.11.2022 09:46 Відповісти
 
 