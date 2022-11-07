Окупанти масово затримують цивільних на Херсонщині, - "Центр національного спротиву"

На фоні контрнаступу ЗСУ, окупанти значно посилили фільтраційні заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".

У тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення. Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах. ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні. Росіяни вивозять затриманих в інші місці. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ з визволення території.

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