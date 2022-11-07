Окупанти масово затримують цивільних на Херсонщині, - "Центр національного спротиву"
На фоні контрнаступу ЗСУ, окупанти значно посилили фільтраційні заходи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Центр національного спротиву".
У тимчасово окупованій частині Херсонщини посилилися рейди серед місцевого населення. Окупанти активно шукають підпілля. Активніше рейди проходять у великих містах. ЦНС стало відомо про десятки затриманих за останні дні. Росіяни вивозять затриманих в інші місці. Зокрема, затриманих цивільних у Новій Каховці вивозять до фільтраційного табору в Чаплинці. Там проводять допити та катують затриманих з метою отримання інформації про роботу нашого підпілля на ТОТ.
Центр національного спротиву закликає місцеве населення за можливості покинути ТОТ на час спецоперації ЗСУ з визволення території.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.....Херсон в "народной войне" кириенко занимает ключевое место, почему оккупанты там и переодеваются в гражданскую одежду и вселяются в квартиры и дома. Кириенко нужна картинка для росТВ о том, как "херсонское народное ополчение", набранное в Туле, на Урале и Подмосковье, сражается с "укронеонацистами" и просит русский народ ему помочь. Это называется Гиркин-Стрелков и Д/Лнр дубль два.........Когда "укронеонацисты" займут Херсон, это "ополчение" превратится в "партизан", совершающих взрывы в тылу у противника. Москву очень задевает, что в Херсонской и Запорожской области действуют украинские партизаны, а своих у неё нет. Дагестанцев и бурятов в "херсонское ополчение" брать не будут, только лиц с европеоидной внешностью.
Кириенко с симоньян такие картинки могли бы наснимать и на минувшей неделе, заставав "чмобиков" в гражданском и с колорадскими ленточками бегать по улицам Херсона и стрелять холостыми в других "чмобиков", наряженных в форму ВСУ. Но им всё портят ВСУ, которые стоят от Херсона в 20 км и не спешат в него заходить. Пока Генштаб официально не заявит, что ВСУ ведут бои в Херсоне, симоньян снимать такие картинки может только себе в стол. Но Генштаб не заявляет, и ждёт, когда рашисты сами уйдут в город из окрестностей Херсона без большой стрельбы. Это называется, кто кого переждёт.