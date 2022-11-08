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Новини Війна
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Ситуація на Луганщині: ЗСУ знищили склад боєприпасів у Сватовому, окупанти у Білокуракиному "повернули Леніна"

луганщина

У Сватовому знищено склад із боєприпасами. За добу - Новоселівське та ще шість населених пунктів масовано обстріляли росіяни, у Сєвєродонецьку окупанти створюють маневровий фонд житла, у Білокуракиному "покращення" – повернули пам’ятник Леніну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луганській ОВА.

"Окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діячу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду. Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, чомусь, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі", - йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай зазначає, що  у  Білокуракиному "повернули на місце" пам’ятник Леніну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО

"Неподалік, у Сватовому, значно гарячіше – у райцентрі днями знищено склад з боєприпасами. Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Втім, окупанти не припиняють відкривати вогонь по населеним пунктам Луганщини", - додали у ОВА.

Ленін (132) обстріл (28732) окупація (6719) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Ленина вернули. Жизнь у кацапов удалась. Ох,долбой@бы🤦
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08.11.2022 08:56 Відповісти
При цьому у себе на 9 травня драпірують мавзолей.... Держава-фєйк....
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08.11.2022 09:01 Відповісти
кацапы - фетишисты . Даже лугандонцам наплевать на того ленина - его в карман не положишь и на хлеб не намажешь
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08.11.2022 08:57 Відповісти
Це означає, що такі "пам'ятники" треба знищувати, а не переносити їх у якісь "музеї".
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08.11.2022 08:58 Відповісти
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08.11.2022 09:02 Відповісти
 
 