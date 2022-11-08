Ситуація на Луганщині: ЗСУ знищили склад боєприпасів у Сватовому, окупанти у Білокуракиному "повернули Леніна"

У Сватовому знищено склад із боєприпасами. За добу - Новоселівське та ще шість населених пунктів масовано обстріляли росіяни, у Сєвєродонецьку окупанти створюють маневровий фонд житла, у Білокуракиному "покращення" – повернули пам’ятник Леніну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Луганській ОВА.

"Окупаційною адміністрацією Сєвєродонецька створено постійно діячу комісію з виявлення та огляду житлових приміщень, в яких ніхто не мешкає, з подальшим їх внесенням до маневрового фонду. Загарбникам це необхідно для надання житла громадянам, які втратили домівки. Серед них, у переважній більшості, чомусь, колаборанти та військові. Перевіряють квартири, про які сповістили сусіди. Деякі адреси вже опубліковано у мережі", - йдеться у повідомленні.

Сергій Гайдай зазначає, що у Білокуракиному "повернули на місце" пам’ятник Леніну.

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"Неподалік, у Сватовому, значно гарячіше – у райцентрі днями знищено склад з боєприпасами. Чергову атаку росіян відбито від Білогорівки. Втім, окупанти не припиняють відкривати вогонь по населеним пунктам Луганщини", - додали у ОВА.