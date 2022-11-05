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Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО
Росіяни встановили пам’ятник Леніну в окупованому Мелітополі Запорізької області.
Про це повідомив зрадник Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що пам’ятник Володимиру Леніну, демонтований 7 років тому, встановили на старому місці.
"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.
Зрадник також показав фотографії з місця події.
Представники окупаційних "адміністрацій" не вперше встановлюють на захоплених українських землях пам’ятники Леніну. Ще в квітні подібні монументи встановили в окупованих Новій Каховці та Генічеську.
Топ коментарі
+45 Максім ХОЙ #398010
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+28 Roman Romal
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ТОМУ - на гиляку
І міністра культури Ткаченко туда же 🤣🤣🤣
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз....атая,
Лугандонка ка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, с##а-
Надо х.....й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
Вот почему они не могут без Ильича - сами ********.