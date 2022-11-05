Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО

Росіяни встановили пам’ятник Леніну в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив зрадник Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що пам’ятник Володимиру Леніну, демонтований 7 років тому, встановили на старому місці.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.

Зрадник також показав фотографії з місця події.

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Представники окупаційних "адміністрацій" не вперше встановлюють на захоплених українських землях пам’ятники Леніну. Ще в квітні подібні монументи встановили в окупованих Новій Каховці та Генічеську.







