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Новини Фото Окуповані території
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Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО

Росіяни встановили пам’ятник Леніну в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомив зрадник Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що пам’ятник Володимиру Леніну, демонтований 7 років тому, встановили на старому місці.

"Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який перебував у Мелітополі на перетині вулиць Гетьманська та Михайла Грушевського, зняли у 2015 році. Це сталося у рамках декомунізації України", - заявив Рогов.

Зрадник також показав фотографії з місця події.

Також читайте: У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло

Представники окупаційних "адміністрацій" не вперше встановлюють на захоплених українських землях пам’ятники Леніну. Ще в квітні подібні монументи встановили в окупованих Новій Каховці та Генічеську.

Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році 01
Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році 02
Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році 03
Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році 04

Автор: 

Ленін (132) Мелітополь (771) пам’ятник (929) Запорізька область (3639)


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Топ коментарі
+45
Щоб допомогти повністю звільнити Херсонщину, США передали ЗСУ 40 броньованих річкових човнів.
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05.11.2022 17:19
+29
Той хто зберігае памьятники тоталітаризму - той чекае повернення тих страшних часів
ТОМУ - на гиляку
І міністра культури Ткаченко туда же 🤣🤣🤣
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05.11.2022 17:40
+28
а для чого так звані "музеї історіі" жидокацапска агентура придумала, для - історіі???? ага, якраз....
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05.11.2022 17:28
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Щоб допомогти повністю звільнити Херсонщину, США передали ЗСУ 40 броньованих річкових човнів.
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05.11.2022 17:19 Відповісти
самое то на рыбалку
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05.11.2022 17:25 Відповісти
лично для тебя, голожопый, есть губозакаточный станок и дырка от бублика
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05.11.2022 18:16 Відповісти
броньовані позашляховики вже так прихватизували..на полювання їздити
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05.11.2022 18:24 Відповісти
полювання на орків
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05.11.2022 19:03 Відповісти
де ОПа і де орки
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05.11.2022 22:49 Відповісти
Нах..я?
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05.11.2022 17:22 Відповісти
Только у меня такое впечатление что у шимпанзе руки короче ?
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05.11.2022 17:23 Відповісти
І звідки вони його приперли? Чи хтось у себе з 15 року переховував?
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05.11.2022 17:24 Відповісти
а для чого так звані "музеї історіі" жидокацапска агентура придумала, для - історіі???? ага, якраз....
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05.11.2022 17:28 Відповісти
Краще б його тоді підірвали...
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05.11.2022 17:44 Відповісти
так - отож!! а хто саме голосніше кричав - "ета наша історія, єйо нізя унічтажать, должин бить создан музєй.... "
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05.11.2022 17:48 Відповісти
про членіна ніхто не волав
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05.11.2022 18:26 Відповісти
Билецкий наверно ,*****#с горбатый‼️А теперь его нужно будет переплавить или раздробить 😉делов-то‼️
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05.11.2022 17:55 Відповісти
Совкодрочеры дегенераты, мрази кацапские ,ПШЛИ на х#й из украинского Мелитополя❤️💙💛
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05.11.2022 17:57 Відповісти
Сіфілітік члєнін вмєстє с лапатнимі окупантамі будуть обов'язково викинуті з Мелітополя та всіх тимчасово окупованих територій України...
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05.11.2022 17:24 Відповісти
Егеж..потім як звільнять знову зніміть і обов'язково це опудало до музею.. щоб з ним нічого не трапилось.І про катьку N два не забудьте.. ідіоти...
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05.11.2022 17:25 Відповісти
совкодрочери хворі
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05.11.2022 17:27 Відповісти
При освобождении надо будет подъехать на танке и разнести его к куям собачьим.
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05.11.2022 17:28 Відповісти
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05.11.2022 17:28 Відповісти
На всю країну достатньо мати один музей совково-імперського колоніального "мистецтва". Всюди де місцева влада зберігає "на підхваті" памятники гомосексуалісту, сифілітику, фашисту і агенту німецького генерального штабу лєніну-бланку це є індикатором продажності і совкодрочерста. Всі памятники комуністам ніякої художньої цінності взагалі не мають, а ті хто їх зберігають і роками чекають на повернення совка є мерзотниками.
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05.11.2022 17:31 Відповісти
Той хто зберігае памьятники тоталітаризму - той чекае повернення тих страшних часів
ТОМУ - на гиляку
І міністра культури Ткаченко туда же 🤣🤣🤣
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05.11.2022 17:40 Відповісти
Не розберетесь До сих пор ведь не разобрались . А сколько музеев орки ограбили ??? Этот придурок Ткаченко , зная что будет война , семью свою вывез а МУЗЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ - нет
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05.11.2022 18:01 Відповісти
А шо кацапи хорошого можуть притягти? Витягли члЄніна і поставили
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05.11.2022 17:33 Відповісти
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05.11.2022 17:33 Відповісти
ідолопоклонники херові
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05.11.2022 17:33 Відповісти
Унітази демонтовують, замість них встановлюють чЛеніних
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05.11.2022 17:33 Відповісти
ленін був геєм. мав таку слабкість. то це виходе фейкова федерація геям памятники ставе?
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05.11.2022 17:33 Відповісти
там геїв нема, самі лише пі...
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05.11.2022 17:38 Відповісти
Треба такі памьятники розбивати - в таку страшну історію загнали ці злодії Україну ‼️‼️
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05.11.2022 17:38 Відповісти
Асвабаждениє і денацифікація фиглядає так : зерно і елеватори знищують, лікарні, школи ВУЗи ********, золото, музеї, майно громодян вивозять, яких також вбивають і гвалтують, а нам сюди істукана леніна вперли, мумію якого орки тримають на центральній площі масквабада і якому поклоняються.
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05.11.2022 17:40 Відповісти
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05.11.2022 17:41 Відповісти
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05.11.2022 18:51 Відповісти
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05.11.2022 20:55 Відповісти
Єлєна Заславская, лауреат премії Єсєніна 2015:
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз....атая,
Лугандонка ка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная я, слышишь, с##а-
Надо х.....й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
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05.11.2022 17:43 Відповісти
Завжди казав, що всі комуняцькі пам"ятники треба розпилювати на порох, а не тягнути їх до якихось музеїв. Ось вам і музей.
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05.11.2022 17:46 Відповісти
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05.11.2022 17:46 Відповісти
Цікаво, а з якого такого "багатого" матеріалу оті шапки у них
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05.11.2022 18:38 Відповісти
карго культ и папуасы=)))
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05.11.2022 19:11 Відповісти
Якось в кінці 60х носив подібну тільки чорну з морського котика,бірка була з ієрогліфами,казали корейська.
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05.11.2022 19:30 Відповісти
Кацапи, чекайте

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05.11.2022 17:49 Відповісти
Сподіваємось ненадовго.
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05.11.2022 17:50 Відповісти
Це не на довго
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05.11.2022 17:54 Відповісти
пилять, ну и новость - а на ней нет ни одной свиноцабаки...(((
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05.11.2022 17:55 Відповісти
на радость проходящим мимо мелитопольцам
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05.11.2022 17:59 Відповісти
А может, членин показывает своей рукой направление, куда идти оркам вслед за их кораблём?
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05.11.2022 18:02 Відповісти
Мысль не оригинальная но единственно правильная. Идолов и истуканов чуждой нам империи надо уничтожать, а не прятать по всяким музеям и чуланам до "лучших времен"...
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05.11.2022 18:02 Відповісти
👍🤝💯
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05.11.2022 18:54 Відповісти
якій сц*ка прогресс
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05.11.2022 18:06 Відповісти
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05.11.2022 18:08 Відповісти
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05.11.2022 18:10 Відповісти
Либідь якась дивна.
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05.11.2022 21:00 Відповісти
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05.11.2022 18:13 Відповісти
🤣🤣🤣
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05.11.2022 18:16 Відповісти
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05.11.2022 18:31 Відповісти
театр абсурда....
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05.11.2022 18:16 Відповісти
На оту протягнуту руку причіпити мотузку з петльою і щодня вішати свіжого москаля!
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05.11.2022 18:19 Відповісти
За ногу !
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05.11.2022 18:33 Відповісти
Ну це у рамках зміцнення оборони... Довбні, то ім точно вже непоможе.
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05.11.2022 18:22 Відповісти
Рашисти мітять територію. Тепер ясно, що від лєнінападу їх ще більше коробило, ніж віж кацапопаду у розмірі 75000. Тобто треба все ліквідовувати, що хоч трохи пов'язано з рашизмом. Одеську курву теж.
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05.11.2022 18:27 Відповісти
Ленин-Бланк - пассивный ********, любовник Зиновьева.
Вот почему они не могут без Ильича - сами ********.
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05.11.2022 18:53 Відповісти
Поэтому Сталин прикончил Зиновьева. Тот не поддался на чары Иосифа и отверг его зад.
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05.11.2022 19:09 Відповісти
крупську ніхто і ні про що не питав. Ця чудо пара резвилась у шалаші в Разливі, а потім писала одне одному листи про кохання. Виходячи з їх змісту, ілліч був пасивний, а зінов'єв активний ********.
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05.11.2022 19:42 Відповісти
Це і є той максимум, що окупанти здатні запропонувати на окупованих територіях.
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05.11.2022 19:10 Відповісти
против ***** пошли, ведь он сказал, что членин Украину придумал....
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05.11.2022 19:20 Відповісти
Дикуни - вони такі. Їм обов'язково треба поклонятися якомусь боввану.
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05.11.2022 19:21 Відповісти
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05.11.2022 19:57 Відповісти
Це - ілюстрація чому жодних заповідників комуністичного арту не має бути. Всі Членіни, Якіри, Щорси тощо мають бути знищені. Тим більше ті що мають художню цінність, бо гарна пропаганда комунізму - це ефективніша пропаганда комунізму.
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05.11.2022 20:05 Відповісти
Цей сифiлiтик парашинський iдол. Хвора нацiя
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05.11.2022 20:11 Відповісти
а кремлевский ******** *********** теперь прыгает от радости...........фу ***....................
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05.11.2022 20:30 Відповісти
Чому цю паскудіну не розбили, коли знімали? Навіщо такого саитаніста зберігати, щоб прийшли його внуки і знову на постамент?
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05.11.2022 21:00 Відповісти
Це говорить про те.що ворогів потрібно знищувати,а не приховувати.
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05.11.2022 21:29 Відповісти
Все що приносить рашка - смерть, розруха, ленін
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06.11.2022 10:31 Відповісти
 
 