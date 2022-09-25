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У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Гроші з продажу підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Слов'янська міська рада.
"У Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую вождя світового пролетаріату, яка останні сім років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747 з половиною тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.
У відомстві додали, що гроші підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
Як зазначається, пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015.
Топ коментарі
+12 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар25.09.2022 19:45
+11 Ksenia VB
показати весь коментар25.09.2022 19:28
+6 НБ
показати весь коментар25.09.2022 20:12
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Ну а может кто-то на бронзу взял.
лом коштує 150-190 грн
вага близько 2,5 тони
тож він коштує 400-500 тисяч