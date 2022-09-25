У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло

Гроші з продажу підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Слов'янська міська рада.

"У Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую вождя світового пролетаріату, яка останні сім років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747 з половиною тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що гроші підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Як зазначається, пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015.

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