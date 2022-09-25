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Новини Суспільство
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Ленін (126) пам'ятник (890) продаж (224) Слов'янськ (510)

У Слов’янську продали пам’ятник Леніну: виручені кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ленін

 Гроші з продажу підуть на компенсацію людям, які втратили житло через російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомляє Слов'янська міська рада.

"У Слов’янську продали пам’ятник Леніну. Бронзову статую вождя світового пролетаріату, яка останні сім років зберігалася на території КАТП, реалізували за 747 з половиною тисяч гривень", - ідеться в повідомленні.

У відомстві додали, що гроші підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Як зазначається, пам’ятник Леніну, який стояв на центральній площі Слов’янська з 1976 року, було демонтовано у 2015.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Генічеську рашисти вивісили радянський прапор і відновили пам'ятник Леніну. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Просто цікаво,кому цей члєнін виявився так потрібен ?
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25.09.2022 19:45
+11
Невже Зеля собі купив
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25.09.2022 19:28
+6
Такі "памятники" потрібно відразу перетворювати на металобрухт. Якщо це не зроблено маємо латентних совкодрочерів у владі. Неонацисти до цього час десь там зігують врятованим памятникам гітлера, деменційні совки моляться на сталіна, упороті китайці на мао, забиті корейці на кімерсена, а кубинці на Чегевару...
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25.09.2022 20:12
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Невже Зеля собі купив
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25.09.2022 19:28 Відповісти
Не все Ленины одинаково полезны!
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25.09.2022 19:32 Відповісти
Ленины редко насладаются природою. Если Ленина стукнуть в нос, он отвалится.
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25.09.2022 20:00 Відповісти
Просто цікаво,кому цей члєнін виявився так потрібен ?
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25.09.2022 19:45 Відповісти
В американском Сиэтле стоит статуя ленина, например. Правда на ней руки по локоть выкрашены в красный цвет. Даже не знаю почему.
Ну а может кто-то на бронзу взял.
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25.09.2022 21:32 Відповісти
вождь( на других языках дуче и фюрер), негодует).
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25.09.2022 19:46 Відповісти
мені теж цікаво, хто його міг купити. хіба на металобрухт пішов...?
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25.09.2022 19:49 Відповісти
Продали хоч у вигляді щебеню?
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25.09.2022 19:51 Відповісти
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25.09.2022 20:00 Відповісти
Улицу лэйтєнанта Шмидта в Степана Бандеры переименовали.. Остап Бендер в гробу переворачивается...
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25.09.2022 21:47 Відповісти
якась комуняка купила або колекціонер
лом коштує 150-190 грн
вага близько 2,5 тони
тож він коштує 400-500 тисяч
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25.09.2022 20:02 Відповісти
Такі "памятники" потрібно відразу перетворювати на металобрухт. Якщо це не зроблено маємо латентних совкодрочерів у владі. Неонацисти до цього час десь там зігують врятованим памятникам гітлера, деменційні совки моляться на сталіна, упороті китайці на мао, забиті корейці на кімерсена, а кубинці на Чегевару...
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25.09.2022 20:12 Відповісти
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25.09.2022 20:18 Відповісти
Треба уважніше придивитися до того покупця.
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25.09.2022 20:22 Відповісти
Чому так довго не продавли?
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25.09.2022 23:06 Відповісти
Чекали, поки підскочить ціна на бронзу.
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26.09.2022 09:27 Відповісти
 
 