У шести областях запроваджують погодинні відключення електрики (оновлено)

З вівторка, 8 листопада, на Рівненщині та Одеській, Львівській, Волинській Запорізькій та Дніпропетровській областях вводять погодинні стабілізаційні відключення електроенергії.

У Рівненській області такі обмеження не застосовувалися тиждень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Також оприлюднені графіки відключень. Зранку у них були внесені населені пункти лише північної частини Рівненщини.

"У випадку зростання навантаження на мережі та необхідністю обмежити потужність, відключення можуть бути застосовані до споживачів з інших населених пунктів", — зазначив Коваль.

В Одеській області спостерігається напружена ситуація в енергосистемі, проте фахівці докладатимуть зусиль, аби відключення тривало не більше чотирьох годин у кожної з трьох груп споживачів. Про це повідомили у ДТЕК Одеські електромережі.

З 7 ранку в Запоріжжі та Запорізькому районі (на підконтрольній Україні території) застосували графіки погодинних відключень, повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

"Погодинні відключення розпочнуться із четвертої черги – великих промислових підприємств. Далі погашатиметься третя черга, за нею – перша, потім – друга. Доведена тривалість відключення – 4 години із можливою невеличкою затримкою з урахуванням часу, необхідного на переключення та вірогідністю повітряної тривоги", - зазначили у компанії.

Погодинні обмеження вводяться і для мешканців Дніпропетровської області. У ДТЕК Дніпровські Електромережі повідомили, що електрики докладатимуть зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

У Львівській області 8 листопада також впроваджені графіки погодинних відключень, зазначили у Львівобленерго.

"На вівторок передбачені такі години: від 8 до 12 год. — 3 група, від 12 до 17 год. — 2 група, від 17 до 20 год. — 1 група. Однак тривалість вимкнень фактично буде меншою, адже графік вимкнень застосований не в повному обсязі, з 8 до 20 години", - йдеться у повідомленні.

8 листопада з 07:45 до 20:00 в усіх районах Волині будуть впроваджені графіки погодинного відключення електроенергії. Про це у ніч на 8 листопада повідомили у "Волиньобленерго".

Енергетики вкотре закликали помірно споживати електрику: вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів та торгових центрів.

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