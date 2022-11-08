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Окупанти призупинили рух автомобілів Керченським мостом
З 8 листопада загарбники призупиняють рух автівок Керченським мостом нібито через ремонт.
Про це повідомило Представництво президента України в АРК, передає Цензор.НЕТ.
"Рух автівок "кримським мостом" буде призупинено на 12 годин 8 листопада нібито "через ремонт". Окупанти настільки поспішають відновити незаконний міст, що попри визнання більш серйозних пошкоджень продовжують ризикувати життями людей і пускають їх їздити через міст", - зауважили у представництві.
Як повідомлялося, після підриву Кримського мосту вцілілою частиною дорожнього полотна заборонили рух вантажівок.
Напередодні росіяни розпиляли та забрали пошкоджені прольоти мосту. Вони твердять, що збираються відремонтувати його до кінця року.
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Colt
показати весь коментар08.11.2022 12:55 Відповісти Мені подобається 0
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