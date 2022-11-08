Росіяни обстріляли Куп’янський та Чугуївський райони Харківщини
Російські окупаційні війська обстріляли два райони Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Харківській ОВА.
"Близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мінна небезпека в області залишається високою.
"У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий. Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває", - додали у ОВА.
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