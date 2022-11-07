Сапер ДСНС підірвався під час розмінування на Харківщині

7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, його госпіталізували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Зазначається, що постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.

"В результаті підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови", – йдеться в повідомленні.

Сапер перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

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