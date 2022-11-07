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Новини Війна
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Сапер ДСНС підірвався під час розмінування на Харківщині

сапер

7 листопада під час розмінування території у Харківській області підірвався сапер, його госпіталізували.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Зазначається, що постраждав начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов.

"В результаті підриву Сергій отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м'яких тканин правого плеча та голови", – йдеться в повідомленні.

Сапер перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Також читайте: Суддя Константинов загинув, допомагаючи саперам розміновувати території на Харківщині

Автор: 

вибух (4484) Харківщина (6054) розмінування (994) сапер (197)


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Ну хорошо хоть что жив остался. Скорейшего выздоровления Герою!
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07.11.2022 21:37 Відповісти
тримайся воїне! найскорішого одужання...
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07.11.2022 21:41 Відповісти
Сергію, швидкого та повного одужання.
Хай Бог помагає
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07.11.2022 21:49 Відповісти
Дай Бог,чтобы выздоровел побыстрее.
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07.11.2022 21:49 Відповісти
Дуже ризикова робота. Кожен робочий день, як останній.
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07.11.2022 21:51 Відповісти
Для тих, хто може допомогти фінансово надаємо номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович)
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07.11.2022 22:18 Відповісти
Дякуємо, пане лейтенанте!
Скорого видужання!
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08.11.2022 01:17 Відповісти
 
 