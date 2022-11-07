Сапер ГСЧС подорвался во время разминирования на Харьковщине

7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области подорвался сапер, его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Отмечается, что пострадал начальник отделения пиротехнических работ лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы", – говорится в сообщении.

Сапер находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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