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Новости Война
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Сапер ГСЧС подорвался во время разминирования на Харьковщине

сапер

7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области подорвался сапер, его госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Межрегиональный центр гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Отмечается, что пострадал начальник отделения пиротехнических работ лейтенант службы гражданской защиты Сергей Молчанов.

"В результате подрыва Сергей получил взрывчато-осколочное ранение: травматическая ампутация правой стопы. Осколочное ранение мягких тканей правого плеча и головы", – говорится в сообщении.

Сапер находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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Автор: 

взрыв (6772) Харьковщина (5577) разминирование (715) сапер (138)


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Ну хорошо хоть что жив остался. Скорейшего выздоровления Герою!
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07.11.2022 21:37 Ответить
тримайся воїне! найскорішого одужання...
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07.11.2022 21:41 Ответить
Сергію, швидкого та повного одужання.
Хай Бог помагає
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07.11.2022 21:49 Ответить
Дай Бог,чтобы выздоровел побыстрее.
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07.11.2022 21:49 Ответить
Дуже ризикова робота. Кожен робочий день, як останній.
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07.11.2022 21:51 Ответить
Для тих, хто може допомогти фінансово надаємо номер картки: 4149499132101732 (Молчанов Сергій Вікторович)
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07.11.2022 22:18 Ответить
Дякуємо, пане лейтенанте!
Скорого видужання!
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08.11.2022 01:17 Ответить
 
 