Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины. ФОТОрепортаж

Пиротехники и саперы стали сегодня неотъемлемым звеном возвращения жизни на освобожденных территориях. Российские захватчики ничем не гнушаются в своих попытках уничтожить украинцев, поэтому минируют даже детские игрушки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рабочей поездки в Черниговскую область наградил саперов, занимающихся разминированием области. Всего к работам в Черниговской области привлечены 70 работников ГСЧС и 27 единиц техники. Кроме пиротехнических подразделений ГСЧС, в Прилуцком районе работают подразделения по разминированию Датского Совета по делам беженцев. А также уже известная на весь мир пес Патрон", - отмечает Шмыгаль.

По его словам, всего с 24 февраля наши саперы изъяли и обезвредили по Украине 159 тысяч взрывоопасных предметов (в том числе 2 тысячи авиационных бомб), обследовали и разминировали территорию площадью 64 тысяч гектаров.

















Смотрите: Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США. ФОТОрепортаж