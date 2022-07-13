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Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины. ФОТОрепортаж

Пиротехники и саперы стали сегодня неотъемлемым звеном возвращения жизни на освобожденных территориях. Российские захватчики ничем не гнушаются в своих попытках уничтожить украинцев, поэтому минируют даже детские игрушки.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рабочей поездки в Черниговскую область наградил саперов, занимающихся разминированием области. Всего к работам в Черниговской области привлечены 70 работников ГСЧС и 27 единиц техники. Кроме пиротехнических подразделений ГСЧС, в Прилуцком районе работают подразделения по разминированию Датского Совета по делам беженцев. А также уже известная на весь мир пес Патрон", - отмечает Шмыгаль.

По его словам, всего с 24 февраля наши саперы изъяли и обезвредили по Украине 159 тысяч взрывоопасных предметов (в том числе 2 тысячи авиационных бомб), обследовали и разминировали территорию площадью 64 тысяч гектаров.

Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 01
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 02
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 03
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 04
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 05
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 06
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 07
Шмыгаль наградил саперов, которые занимаются разминированием Черниговщины 08

Смотрите: Пес Патрон получил награды от двух ветеранских организаций США. ФОТОрепортаж

награда (1798) Черниговщина (1485) разминирование (713) сапер (135) Шмыгаль Денис (2683)


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Терміново знайти і «нагородити» тих саперів які розмінували Чонгар і південь України.
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13.07.2022 13:35 Ответить
А чому не клоун? Упустив такий шанс пропіаритись. Ех!
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13.07.2022 13:39 Ответить

Вчись, Шмигалю, у Патрона як порібно служити Вітчизні!
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13.07.2022 13:38 Ответить
Прочитала как - Шмыгаль наградил сЕпАров , чуть не заИкой не стала … 🤪
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13.07.2022 14:38 Ответить
А когда уборщица из кабмина ПВО Украины награждать будет? Какое "оно" отношение к этому имеет?
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13.07.2022 13:41 Ответить
"Писарчуки"!!! Пишіть правильно! Не "нагородив", а "вручив нагороди від імені" - голова Ради міністрів не та особа яка, має право вирішувать питання нагородження! Скільки можна вчить людей, які себе вважають "жкрналістами", правильному викладенню думок і формуванню текстів?!!!
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13.07.2022 13:41 Ответить
бардак що зараз є не виключає що цю "помилку" з ОП спустили.
Але це ж семантика, а в неї набагато більші проріхи... та, мабуть, гріхи.
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13.07.2022 14:19 Ответить
тупий піар...крім прізвища Шмигаля з 70 співробітників згадали лише Патрона...до якого поваги більше ніж до прем'єра
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13.07.2022 13:55 Ответить
хлопці рискуют життьом -- заліза там багато
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13.07.2022 14:17 Ответить
 
 