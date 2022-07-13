Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Піротехніки й сапери стали сьогодні невід’ємною ланкою повернення життя на звільнених територіях. Російські загарбники нічим не гребують у своїх намаганнях знищити українців, тож мінують навіть дитячі іграшки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час робочої поїздки на Чернігівщину нагородив саперів, які займаються розмінуванням області. Усього до робіт на Чернігівщині залучено 70 працівників ДСНС та 27 одиниць техніки. Крім піротехнічних підрозділів ДСНС, у Прилуцькому районі працюють підрозділи з розмінування Данської Ради у справах біженців. А також уже відомий на весь світ пес Патрон", - зазначає Шмигаль.

За його словами, загалом з 24 лютого наші сапери вилучили та знешкодили по Україні 159 тисяч вибухонебезпечних предметів (зокрема 2 тисячі авіаційних бомб), обстежили та розмінували територію площею 64 тисячі гектарів.

















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