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Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Піротехніки й сапери стали сьогодні невід’ємною ланкою повернення життя на звільнених територіях. Російські загарбники нічим не гребують у своїх намаганнях знищити українців, тож мінують навіть дитячі іграшки.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час робочої поїздки на Чернігівщину нагородив саперів, які займаються розмінуванням області. Усього до робіт на Чернігівщині залучено 70 працівників ДСНС та 27 одиниць техніки. Крім піротехнічних підрозділів ДСНС, у Прилуцькому районі працюють підрозділи з розмінування Данської Ради у справах біженців. А також уже відомий на весь світ пес Патрон", - зазначає Шмигаль.

За його словами, загалом з 24 лютого наші сапери вилучили та знешкодили по Україні 159 тисяч вибухонебезпечних предметів (зокрема 2 тисячі авіаційних бомб), обстежили та розмінували територію площею 64 тисячі гектарів. 

Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 01
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 02
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 03
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 04
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 05
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 06
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 07
Шмигаль нагородив саперів, які займаються розмінуванням Чернігівщини 08

Також читайте: Пес Патрон отримав нагороди від двох ветеранських організацій США. ФОТОрепортаж

Автор: 

нагорода (1260) Чернігівщина (1584) розмінування (989) сапер (194) Шмигаль Денис (4572)


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Терміново знайти і «нагородити» тих саперів які розмінували Чонгар і південь України.
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13.07.2022 13:35 Відповісти
А чому не клоун? Упустив такий шанс пропіаритись. Ех!
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13.07.2022 13:39 Відповісти

Вчись, Шмигалю, у Патрона як порібно служити Вітчизні!
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13.07.2022 13:38 Відповісти
Прочитала как - Шмыгаль наградил сЕпАров , чуть не заИкой не стала … 🤪
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13.07.2022 14:38 Відповісти
А когда уборщица из кабмина ПВО Украины награждать будет? Какое "оно" отношение к этому имеет?
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13.07.2022 13:41 Відповісти
"Писарчуки"!!! Пишіть правильно! Не "нагородив", а "вручив нагороди від імені" - голова Ради міністрів не та особа яка, має право вирішувать питання нагородження! Скільки можна вчить людей, які себе вважають "жкрналістами", правильному викладенню думок і формуванню текстів?!!!
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13.07.2022 13:41 Відповісти
бардак що зараз є не виключає що цю "помилку" з ОП спустили.
Але це ж семантика, а в неї набагато більші проріхи... та, мабуть, гріхи.
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13.07.2022 14:19 Відповісти
тупий піар...крім прізвища Шмигаля з 70 співробітників згадали лише Патрона...до якого поваги більше ніж до прем'єра
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13.07.2022 13:55 Відповісти
хлопці рискуют життьом -- заліза там багато
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13.07.2022 14:17 Відповісти
 
 