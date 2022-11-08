Росіяни вивезли до Росії мешканців Каховського геріатричного пансіонату

Мешканців Каховського геріатричного пансіонату Херсонської області вивезли на території Російської Федерації.

Про це повідомили Каховська міська територіальна громада на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мешканців комунального закладу Херсонської обласної ради "Каховський геріатричний пансіонат" окупанти вивезли до Воронежа", – йдеться у повідомленні.

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