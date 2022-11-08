УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11836 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 021 3

Росіяни вивезли до Росії мешканців Каховського геріатричного пансіонату

каховка,пансионат

Мешканців Каховського геріатричного пансіонату Херсонської області вивезли на території Російської Федерації.

Про це повідомили Каховська міська територіальна громада на своїй Facebook-сторінці, інформує Цензор.НЕТ

"Мешканців комунального закладу Херсонської обласної ради "Каховський геріатричний пансіонат" окупанти вивезли до Воронежа", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали примусову депортацію мешканців шести громад Херсонської області

Автор: 

депортація (726) Каховка (125) Херсонська область (5801)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ість всіх евакуіровалі?
Тепер, очевидно, можна і самим валить додому, - це якщо ваша ціль була спасти їх "від нацистів", а не захопити чужу територію.
показати весь коментар
08.11.2022 10:19 Відповісти
Цим пансіонатом опікуваввся місцевий блогер , можна пересвідчитись https://t.me/s/allgolobutsky на його телеграмі
показати весь коментар
08.11.2022 10:32 Відповісти
Геріатричний пансіонат - це інтернат для людей похилого віку. Впевнений, більшість з них тужили за совком і були загалом не проти.
показати весь коментар
08.11.2022 10:38 Відповісти
 
 