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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни почали примусову депортацію мешканців шести громад Херсонської області

херсон,херсонщина

Окупанти проводять депортацію місцевого населення Херсонської області. Зоною так званої "евакуації" визначили 15 кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голо Пристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони", - йдеться в повідомленні.

У помешкання місцевих заселяються російські військовослужбовці. Вони насильно проникають у приміщення та вдаються до мародерства.

Крім того, російські загарбники крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки вивезено усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 20-25 тис. військових РФ перебувають на правобережжі Херсонщини, - Соболевський. ВIДЕО

Автор: 

депортація (724) окупація (6717) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+8
Захищати? Тож казали всіх чекають шашлики і святкування радянських пропагандиських свят.
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06.11.2022 14:52
+3
Все як в сралінській методичці
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06.11.2022 14:37
+3
Цікаво, про що сьогодні буде відосік?
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06.11.2022 14:38
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Все як в сралінській методичці
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06.11.2022 14:37 Відповісти
Цікаво, про що сьогодні буде відосік?
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06.11.2022 14:38 Відповісти
А про що був позавчора? Я не пам'ятаю вже))) хоча не дивлюсь, а вибірково читаю
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06.11.2022 14:42 Відповісти
Не хотіли захищати свою землю, надіялись на рашистів😄
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06.11.2022 14:47 Відповісти
Захищати? Тож казали всіх чекають шашлики і святкування радянських пропагандиських свят.
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06.11.2022 14:52 Відповісти
Апєрацыя "Запад 2.0"
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06.11.2022 14:54 Відповісти
Відростки,відростки, велике крадівнийтво, що ще чекати українцям. І ще дружим з Росією та Іраном проти Ізраїлю і хочемо, щоб нам допомогали США
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06.11.2022 15:10 Відповісти
щось ярмак вже передав своїм
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06.11.2022 15:38 Відповісти
Все что требовалось для недопущения оккупации Херсона:
1) взорвать Антоновский мост. Точно известно, что он был заминирован.
2) вооружить людей (местная тероборона) Напомню, что за неделю до рашистского вторжения Верховная Рада Украины "прокатила" законопроект, по которому украинцы смогли бы приобретать короткостволы (пистолеты) для самообороны.
Власть еще 23 Февраля боялась собственного народа больше, чем Путлера.
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06.11.2022 16:15 Відповісти
Є чому повчитись.
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06.11.2022 17:40 Відповісти
 
 