Росіяни почали примусову депортацію мешканців шести громад Херсонської області
Окупанти проводять депортацію місцевого населення Херсонської області. Зоною так званої "евакуації" визначили 15 кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голо Пристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони", - йдеться в повідомленні.
У помешкання місцевих заселяються російські військовослужбовці. Вони насильно проникають у приміщення та вдаються до мародерства.
Крім того, російські загарбники крадуть майно медичних закладів. Зокрема з Горностаївського центру ПМСД та Центральної міської лікарні Нової Каховки вивезено усе медичне обладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1) взорвать Антоновский мост. Точно известно, что он был заминирован.
2) вооружить людей (местная тероборона) Напомню, что за неделю до рашистского вторжения Верховная Рада Украины "прокатила" законопроект, по которому украинцы смогли бы приобретать короткостволы (пистолеты) для самообороны.
Власть еще 23 Февраля боялась собственного народа больше, чем Путлера.