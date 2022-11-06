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Щонайменше 20-25 тис. військових РФ перебувають на правобережжі Херсонщини, - Соболевський. ВIДЕО

На правобережжі Херсонщини перебувають нині десятки тисяч російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"На правобережжі Херсонщини перебувають щонайменше 20-25 тисяч російських окупантів", - зазначив Соболевський.

Він повідомив також, що у самому Херсоні на сьогодні немає ні місцевого військового керівництва, ні центру прийняття рішень колаборантів, вони переїхали до Генічеська і Скадовська.

Але російських військових у Херсоні залишається ще велика кількість.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17509) Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5790)


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Втопити окупантів у Дніпрі добра оказія.
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06.11.2022 14:02 Відповісти
Кацапи запалюють в капкан , наживкою є «покинутий» Херсон . Напевно думають що в нашому штабі такі самі дебіли як в них )
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06.11.2022 14:25 Відповісти
Саме так вони думають один раз - він же останній, а Залужний сім раз...і потом...фсьо
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06.11.2022 15:32 Відповісти
Походу эти вояки должны молится на морозы, чтоб днепр замерз и они смогли сбежать по льду. а то их начальство специально все лодки перестреляли чтоб они свалить не смогли.
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06.11.2022 14:26 Відповісти
месяц работы...................
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06.11.2022 16:02 Відповісти
 
 