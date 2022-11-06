Щонайменше 20-25 тис. військових РФ перебувають на правобережжі Херсонщини, - Соболевський. ВIДЕО
На правобережжі Херсонщини перебувають нині десятки тисяч російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"На правобережжі Херсонщини перебувають щонайменше 20-25 тисяч російських окупантів", - зазначив Соболевський.
Він повідомив також, що у самому Херсоні на сьогодні немає ні місцевого військового керівництва, ні центру прийняття рішень колаборантів, вони переїхали до Генічеська і Скадовська.
Але російських військових у Херсоні залишається ще велика кількість.
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YU ST
показати весь коментар06.11.2022 14:02 Відповісти Мені подобається 5
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Ірландія
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