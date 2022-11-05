Окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"
Російські війська намагаються створити ілюзію, що вони нібито "відходять" з Херсонської області. Насправді окупанти таким чином можуть готувати пастку для українських сил.
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу і які саме, вона відповіла, що "така ситуація не виключена".
"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.
Вона наголосила, окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх "нема", для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.
"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - підсумувала Гуменюк.
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Вся военная история переполнена бесконечными фактами о том, как всегда именно кацапов заманивали в ловушки, а потом били в хвост и гриву татары, украинцы, поляки, немцы, французы(Аустерлиц) англичане и японцы.
Не пам'ятаю автора- чи Сунь Цзи, чи Макіавеллі
Зазвичай вони до останнього заперечують "перегрупування на кращі позиції", а не розповідають про це звідусіль.
https://www.youtube.com/watch?v=de5ISghsSZo
))
кто хочет - делает. кто не хочет - ищет причины
Но, думаю, что это слишком сложная комбинация для нищих умом генералов-свинособак: они ведь в академиях все экзамены всегда сдавали за взятки и подношения:
у меня в Москве есть знакомый преподаватель военной академии, этнический украинец из Бреста: в 2010-х гг он часто мне рассказывал, какое тупое дремучее быдло учится в этой академии "на генералов"...
По моєму це якась хірня, є розвідка і вона надає дані на підставі яких приймають рішення. А це цікаво, що за «росіяни» такі, Єрмак чи що, тоді вірити точно не можна.
Дуже странно, що такі елементарні речі треба комусь так розжовувати.
А хіба у нас не заборонені кацапські сайти і тбпомийки? Про кацапські телеграм канали як достовірні джерела навіть не хочу слухати. Тоді який взагалі зміст має ця інформація на Бенямарафоні, адекватні громадяни цю ротну хрінь не дивляться взагалі. Я переконаний, що ЗСУ свою справу знають, а Залужний за будь-яких умов прийме правильні рішення.
It actually makes no sense to have the city of Gherson from a military point of view.
It only makes sense from a political point of view.
The artillery damage that city of Mikolajew endures now, will only shift to Kherson.
Even with intact bridges, an attacker will have huge losses while crossing them,
rolling towards Crimea.
To let Russia take Zherson without real defence made only sense,
if plans of Russia were known to lure them into the hinterland towards Krieger Reich and the second large Nuclear Power Plant and finish them off on the highways while they overstretched their supply lines.
Perhaps Russia changed its plans or someone confused the orders, so that the many troops allocated for Cherson went towards Melitopol, Berdjansk and Mariopol and the troops that went to Horizon were too little.
Whole Ukraine is Normandy 1944 with hedgerows, that tanks cannot overwhelm
without engineering equipment, thus forced to the streets.
Just the agricultural fields are XXXL-size
with dozens and hundreds of hectares.
A tank can just roll a couple of kilometers across fields, then needs infantry-support to clear Anti-Tank-Infantry and cut through the hedgerows.
1944 West-Allies had air-superiority above Normandy, both above Ukraine as of today not.
Ukraine in North-West Kermit State has same problems going on offensive as Ruzzia has before Avdikeia and Backmuth.