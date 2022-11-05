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Новини Війна
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Окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

херсонщина,область,херсонська

Російські війська намагаються створити ілюзію, що вони нібито "відходять" з Херсонської області. Насправді окупанти таким чином можуть готувати пастку для українських сил.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу і які саме, вона відповіла, що "така ситуація не виключена".

"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх "нема", для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.

Також читайте: Війська РФ створюють умови для контрольованого відходу на Херсонщині, - ISW

"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - підсумувала Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17509) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+36
Так і є...невірте москалю якій сам тебе до себе запрошуе. Треба ретельно підготовитись і знищити якомога білше руссні дистанційно а потім лиш зачистити Херсон
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05.11.2022 14:48
+30
Якщо кацап не бреше-значить він здох.
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05.11.2022 15:02
+29
Да в общем то наше командование показало что дураков там не держат...Уж наверное будут рассматривать все возможные варианты. Показали что умеют думать и действовать потом.
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05.11.2022 14:52
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Так і є...невірте москалю якій сам тебе до себе запрошуе. Треба ретельно підготовитись і знищити якомога білше руссні дистанційно а потім лиш зачистити Херсон
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05.11.2022 14:48 Відповісти
Да в общем то наше командование показало что дураков там не держат...Уж наверное будут рассматривать все возможные варианты. Показали что умеют думать и действовать потом.
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05.11.2022 14:52 Відповісти
У Залужного и его помощников продуманная стратегия и соответствующая тактика. У кацапов все примитивно, рассчитанное на дураков. Всегда украинцев считали хитрыми и осторожными, наши враги забыли об этом.
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05.11.2022 16:05 Відповісти
Що цікаво, у Росії є військова доктрина, яка розроблена для ведення війни із НАТО і росія цієі власної військової доктрини взагалі не дотримується. У цієї доктрині зазначено, що армія цінніша за територію і типу кращє віддати тимчасово натівцям якийсь клаптик, але відступити і кошмарити їх з нових позицій, знекровлюючи ударами по логістичних вузлах тилу...
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05.11.2022 16:11 Відповісти
ну НАТО вони можуть віддати і всю свою територію їм головне аби Україна не існувала
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05.11.2022 17:25 Відповісти
Глядя на хитрющую козацкую физиономию Залужного, сразу невольно усмехаешься, когда читаешь про какие-то планы тупых кацапских свинособак заманить ВСУ в их "ловушку".

Вся военная история переполнена бесконечными фактами о том, как всегда именно кацапов заманивали в ловушки, а потом били в хвост и гриву татары, украинцы, поляки, немцы, французы(Аустерлиц) англичане и японцы.
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06.11.2022 08:37 Відповісти
Это было и так понятно !***** сказало же им - "стоять до последнего болвана"!
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05.11.2022 17:47 Відповісти
Прапор зняли, зазивають...
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06.11.2022 08:46 Відповісти
Спочатку запустити туди зв'язаних чмобіків
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05.11.2022 14:49 Відповісти
Миротворця-розміновувача та зе -презедента в одному,туди послати- дальше куди вже не говорю,він так заборгував Україні 4 рази уклоніст.
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05.11.2022 14:54 Відповісти
- Вчасно виявлена і грамотно оточена засідка, принесе тим хто її організував ще більше втрат.
Не пам'ятаю автора- чи Сунь Цзи, чи Макіавеллі
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05.11.2022 14:55 Відповісти
А можна не пережовувати міркування про пастку п'яту добу поспіль? Чи це видання пише для "тОрмозов" ?
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05.11.2022 14:58 Відповісти
А як же тёрки .
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05.11.2022 15:02 Відповісти
Просто у видання так швидко новини не потрапляють. Спочатку твіттер, потім телеграм, потім сайти, потім ще на ютюбі недоблогєри обсмоктують новину кілька діб
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05.11.2022 15:41 Відповісти
кацапи вивели всі медсанбати і вивезли обладнання і лікарів із цивільних лікарень - на правому березі залишають тільки чмобіків на забій
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05.11.2022 15:00 Відповісти
Якщо кацап не бреше-значить він здох.
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05.11.2022 15:02 Відповісти
Есть же средства разведки, слежения, наблюдения, агентурная сеть и прочее. Не дать себя обмануть - важная составляющая любой войны и не только
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05.11.2022 15:02 Відповісти
Ну, ось і є робота для батальйону «Новая Росія», чи як їх там…
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05.11.2022 15:03 Відповісти
А де наша далекобійна "арта" щоб почистити тих що "дуже потужно окопалися"?
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05.11.2022 15:05 Відповісти
Не забігай наперед. Все буде, коли треба. Чи ти провокатор?
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05.11.2022 15:15 Відповісти
А за "провокатора" можу і по "чердаку" надавати!
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05.11.2022 15:34 Відповісти
а чому ти дивуєшся, коли у відкриту питаєш: де саме наша далекобійна артилерія? Я для прикладу не хочу знати де вона саме знаходиться...
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05.11.2022 17:28 Відповісти
Попробуй.
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05.11.2022 18:26 Відповісти
І щось нік в тебе якийсь дуже стрьомний.
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05.11.2022 15:16 Відповісти
Це назва моєї "електронки"
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05.11.2022 15:33 Відповісти
електронка в тебе якась ботівська...
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05.11.2022 16:02 Відповісти
Назва елєктронки в тебе якась курвяча, нелюдська, я ж кажу, якась стрьомна.
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05.11.2022 18:28 Відповісти
Мене теж дивувало, що кацапи останнім часом відкрито анонсували свій відхід з Херсону.

Зазвичай вони до останнього заперечують "перегрупування на кращі позиції", а не розповідають про це звідусіль.
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05.11.2022 15:17 Відповісти
схоже наші знають що роблять без всяких московитських пасток.

https://www.youtube.com/watch?v=de5ISghsSZo
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05.11.2022 15:18 Відповісти
....поставить туда шлак, который не жалко, в основном, чмобиков и представителей народов бомбаса (с)

))
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05.11.2022 17:08 Відповісти
ну если так рассуждать, то освобождение оккупированных территорий - это одна сплошная провокация
кто хочет - делает. кто не хочет - ищет причины
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05.11.2022 15:33 Відповісти
а легше вже не буде, такого як раніше під Харковом переваги у кілька разів точно не буде. Буде у рази складніше.
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05.11.2022 15:35 Відповісти
Освобождение оккупированных территорий "делает" только ВСУ, а не "кто хочет".
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05.11.2022 16:04 Відповісти
Вопрос куда выводят основные силы. Значит где то происходит сосредоточение. Надо только чуть чуть подождать пока они там соберут достаточно много турбо-боевых баранов.
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05.11.2022 15:33 Відповісти
так вони й збирають під Херсоном та в Білорусі.
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05.11.2022 15:40 Відповісти
Вчера ютубер Александр Шелест говорил, что свинособаки производят в Херсоне отвлекающую военно-информационную операцию по отходу, а в реальности хотят начать крупное наступление на Николаев и Одессу.

Но, думаю, что это слишком сложная комбинация для нищих умом генералов-свинособак: они ведь в академиях все экзамены всегда сдавали за взятки и подношения:

у меня в Москве есть знакомый преподаватель военной академии, этнический украинец из Бреста: в 2010-х гг он часто мне рассказывал, какое тупое дремучее быдло учится в этой академии "на генералов"...
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06.11.2022 08:47 Відповісти
не верьте данайцам, дары приносящим
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05.11.2022 15:44 Відповісти
Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". Джерело:
По моєму це якась хірня, є розвідка і вона надає дані на підставі яких приймають рішення. А це цікаво, що за «росіяни» такі, Єрмак чи що, тоді вірити точно не можна.
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05.11.2022 15:54 Відповісти
Так ніхто тебе рішення приймати і не просить, просто повідомляють, що за даними розвідки кацапи частку військ окопують у Херсоні. Під "росіянами", які намагаються переконати, мається російська пропаганда та воєнкори.

Дуже странно, що такі елементарні речі треба комусь так розжовувати.
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05.11.2022 16:07 Відповісти
Дивно, що ти десь розгледів якісь ознаки стосовно моєї навіть опосередкованої участі чи навіть самої можливості бути причетним до прийнятт військових рішень, навіть не знаю як такі очевидні речі треба розжовувати)
А хіба у нас не заборонені кацапські сайти і тбпомийки? Про кацапські телеграм канали як достовірні джерела навіть не хочу слухати. Тоді який взагалі зміст має ця інформація на Бенямарафоні, адекватні громадяни цю ротну хрінь не дивляться взагалі. Я переконаний, що ЗСУ свою справу знають, а Залужний за будь-яких умов прийме правильні рішення.
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05.11.2022 16:29 Відповісти
Добре, що нині політичне керівництво України знає своє місце і не втручається у справи Генштабу ЗСУ та не змушує своїми некомпетентними вказівками заради здобуття швидкої перемоги гнати українські війська під артилерійський вогонь рашистів, як це було в 2014, коли намагались відсікти сепарів від державного кордону й були розбиті ворожою артилерією з-за парєбріка.
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05.11.2022 16:06 Відповісти
"політичне керівництво України знає своє місце і не втручається у справи Генштабу ЗСУ"- свежо предание,да верится с трудом
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05.11.2022 17:08 Відповісти
ЗСУ окончательно подрежет переправы через Днепр, после чего парашники могут там хоть зимовать без еды и снабжения. Жалко только тех граждан Украины, кто там сейчас в оккупации.
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05.11.2022 16:32 Відповісти
Та коли таке було щоб дурнуватий кацап обдурив Українця? Тим більше зараз коли увесь світ побачив кацапа справжнє рило.
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05.11.2022 16:57 Відповісти
Не заходити у Херсон - з настанням холодів м.скальня сама поздихає
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05.11.2022 17:50 Відповісти
Від чого?Чого їм там бракує?
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05.11.2022 18:12 Відповісти
Хочуть нам Сталінград 2.0 влаштувати. Конфігурація дуже схожа.
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05.11.2022 21:06 Відповісти
Могут готовить ловушку? А вы что, ждали чего-то другого? Какие проницательные прям не могу, понятно же что они готовятся встречать ВСУ, понятно же у них есть какой-то план. Так что, освобождать юг не будем, у них же есть какой-то план?
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05.11.2022 21:56 Відповісти
Hihi ...

It actually makes no sense to have the city of Gherson from a military point of view.

It only makes sense from a political point of view.

The artillery damage that city of Mikolajew endures now, will only shift to Kherson.

Even with intact bridges, an attacker will have huge losses while crossing them,
rolling towards Crimea.

To let Russia take Zherson without real defence made only sense,
if plans of Russia were known to lure them into the hinterland towards Krieger Reich and the second large Nuclear Power Plant and finish them off on the highways while they overstretched their supply lines.

Perhaps Russia changed its plans or someone confused the orders, so that the many troops allocated for Cherson went towards Melitopol, Berdjansk and Mariopol and the troops that went to Horizon were too little.

Whole Ukraine is Normandy 1944 with hedgerows, that tanks cannot overwhelm
without engineering equipment, thus forced to the streets.

Just the agricultural fields are XXXL-size
with dozens and hundreds of hectares.

A tank can just roll a couple of kilometers across fields, then needs infantry-support to clear Anti-Tank-Infantry and cut through the hedgerows.

1944 West-Allies had air-superiority above Normandy, both above Ukraine as of today not.

Ukraine in North-West Kermit State has same problems going on offensive as Ruzzia has before Avdikeia and Backmuth.
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06.11.2022 00:02 Відповісти
думаю, заминировали всё, что можно и часть солдат переодели в гражданскую одежду для маскировки - чтобы устроить резню в городе во время захода ВСУ
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06.11.2022 09:05 Відповісти
Резню они могут устроить только относительно безоружных и безобидных людей женщин детей стариков. Чмобик в трениках скорее будет думать о том как безопаснее сдаться в плен ВСУ. Вообще эти мечты россиян о каком то отчаяном сопротивлении чмобиков в городе с самоподрывом скорее из области пропаганды нежели правды.
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06.11.2022 12:09 Відповісти
 
 