Окупанти можуть готувати пастку для ЗСУ на Херсонщині, - ОК "Південь"

Російські війська намагаються створити ілюзію, що вони нібито "відходять" з Херсонської області. Насправді окупанти таким чином можуть готувати пастку для українських сил.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На питання журналіста, чи можуть готувати пастки росіяни для ЗСУ під час українського контрнаступу і які саме, вона відповіла, що "така ситуація не виключена".

"Тому, що росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх "нема", для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.

Також читайте: Війська РФ створюють умови для контрольованого відходу на Херсонщині, - ISW

"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - підсумувала Гуменюк.