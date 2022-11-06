Россияне начали принудительную депортацию жителей шести громад Херсонщины

Оккупанты проводят депортацию местного населения Херсонской области. Зоной так называемой "эвакуации" определили 15-километровый участок вдоль левого берега Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 ноября россияне принудительно "эвакуируют" жителей Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой громад. В первую очередь они будут проводить ее из населенных пунктов вдоль Днепра, где сейчас россияне активно обустраивают линию обороны", – говорится в сообщении.

В дома местных заселяются российские военнослужащие. Они насильственно проникают в помещение и прибегают к мародерству.

Кроме того, российские захватчики воруют имущество медицинских учреждений. В частности, из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки вывезено все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

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