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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне начали принудительную депортацию жителей шести громад Херсонщины

херсон,херсонщина

Оккупанты проводят депортацию местного населения Херсонской области. Зоной так называемой "эвакуации" определили 15-километровый участок вдоль левого берега Днепра.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"С 6 ноября россияне принудительно "эвакуируют" жителей Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой громад. В первую очередь они будут проводить ее из населенных пунктов вдоль Днепра, где сейчас россияне активно обустраивают линию обороны", – говорится в сообщении.

В дома местных заселяются российские военнослужащие. Они насильственно проникают в помещение и прибегают к мародерству.

Кроме того, российские захватчики воруют имущество медицинских учреждений. В частности, из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки вывезено все медицинское оборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

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Автор: 

депортация (682) оккупация (10166) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+8
Захищати? Тож казали всіх чекають шашлики і святкування радянських пропагандиських свят.
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06.11.2022 14:52
+3
Все як в сралінській методичці
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06.11.2022 14:37
+3
Цікаво, про що сьогодні буде відосік?
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06.11.2022 14:38
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Все як в сралінській методичці
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06.11.2022 14:37 Ответить
Цікаво, про що сьогодні буде відосік?
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06.11.2022 14:38 Ответить
А про що був позавчора? Я не пам'ятаю вже))) хоча не дивлюсь, а вибірково читаю
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06.11.2022 14:42 Ответить
Не хотіли захищати свою землю, надіялись на рашистів😄
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06.11.2022 14:47 Ответить
Захищати? Тож казали всіх чекають шашлики і святкування радянських пропагандиських свят.
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06.11.2022 14:52 Ответить
Апєрацыя "Запад 2.0"
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06.11.2022 14:54 Ответить
Відростки,відростки, велике крадівнийтво, що ще чекати українцям. І ще дружим з Росією та Іраном проти Ізраїлю і хочемо, щоб нам допомогали США
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06.11.2022 15:10 Ответить
щось ярмак вже передав своїм
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06.11.2022 15:38 Ответить
Все что требовалось для недопущения оккупации Херсона:
1) взорвать Антоновский мост. Точно известно, что он был заминирован.
2) вооружить людей (местная тероборона) Напомню, что за неделю до рашистского вторжения Верховная Рада Украины "прокатила" законопроект, по которому украинцы смогли бы приобретать короткостволы (пистолеты) для самообороны.
Власть еще 23 Февраля боялась собственного народа больше, чем Путлера.
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06.11.2022 16:15 Ответить
Є чому повчитись.
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06.11.2022 17:40 Ответить
 
 