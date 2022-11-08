"Найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках", - Гайдай

На Луганщині українські захисники продовжують просування.

Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Термін "сіра зона" на Луганщині майже нівелюється, бо постійно триває просування ЗСУ. "Кадирівці" у Лисичанську повикладали відео з місцем свого розташування і отримали "бавовну". Росіяни кидають сотні непідготовлених свіжомобілізованих у "м'ясорубку", - зазначив він.

За словами Гайдая, "найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках".

Також, додав очільник обладміністрації, в деяких визволених населених пунктах залишаються люди, вони поки відмовляються від евакуації, їх постійно вмовляють.

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