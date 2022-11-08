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Новини Війна
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"Найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках", - Гайдай

зсу

На Луганщині українські захисники продовжують просування.

Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Термін "сіра зона" на Луганщині майже нівелюється, бо постійно триває просування ЗСУ. "Кадирівці" у Лисичанську повикладали відео з місцем свого розташування і отримали "бавовну". Росіяни кидають сотні непідготовлених свіжомобілізованих у "м'ясорубку", - зазначив він.

За словами Гайдая, "найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках".

Також, додав очільник обладміністрації, в деяких визволених населених пунктах залишаються люди, вони поки відмовляються від евакуації, їх постійно вмовляють.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армії РФ поставили завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+12
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Арестович №2...
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08.11.2022 10:18
+4
У мене два варіанти, перший: він так допомагає цапам. Другий: він хоче цапів дезінформувати.
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08.11.2022 10:29
+3
Щоб ти, Серьожа, щось з'їв та не п#здів. Таке враження, що в нас на посаду голів ОВА призначають майже завжди шоуменів, які й дня без базікання на камеру не проживуть.
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08.11.2022 10:43
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Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Арестович №2...
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08.11.2022 10:18 Відповісти
Трепло.
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08.11.2022 10:24 Відповісти
Телятко ще в срац1, а в1н його вже р1же
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08.11.2022 10:25 Відповісти
На клавіатурі постав мовну панель українську, а не хрін зна яку, знайди літеру "і" і пиши текст грамотно. Це стосується й імені.
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08.11.2022 10:33 Відповісти
У нас кажуть, курочка в гнізді, яєчко в ...ді, а він вже з пательнею бігає.
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08.11.2022 10:55 Відповісти
ЙДИ НАХРЕН, ПЛЯТЬ....ЗТУЛИ, **** ПЕЛЬКУ...АБО ТОБІ ЇЇ ЗАТКНУТЬ
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08.11.2022 10:25 Відповісти
Ось-ось, вже скоро, добрі новини, побачите. Для чого це?
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08.11.2022 10:26 Відповісти
У мене два варіанти, перший: він так допомагає цапам. Другий: він хоче цапів дезінформувати.
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08.11.2022 10:29 Відповісти
Не розумію цього вмовляння на евакуацію, не хочуть їхати, то хай собі сидять в наслідках самі винні.
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08.11.2022 10:26 Відповісти
ще ніколи штірліц не був так близько до провалу... І тільки поблажливість зеленського мюллєра спасала його шкуру.
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08.11.2022 10:28 Відповісти
щось останім часом стало забагато того гайдая. Гайдая-гадає як на кавовій гущі. і нічого не нагадає...
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08.11.2022 10:36 Відповісти
Губернатор залишився без губернії і перебрався жити в медіапростір.
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08.11.2022 10:44 Відповісти
Щоб ти, Серьожа, щось з'їв та не п#здів. Таке враження, що в нас на посаду голів ОВА призначають майже завжди шоуменів, які й дня без базікання на камеру не проживуть.
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08.11.2022 10:43 Відповісти
типичная тактика свинособак как у "совка"..............................
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08.11.2022 10:57 Відповісти
Сергій та Гайдай ловлять хайп...
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08.11.2022 11:01 Відповісти
Болтун - находка для шпиона.
Но тут и шпионы не нужны.
Человек вбрасывает сразу в паблик.
Но зачем это публиковать?
Типо, чтобы точно все прочитали ?
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08.11.2022 12:12 Відповісти
 
 