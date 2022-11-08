"Найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках", - Гайдай
На Луганщині українські захисники продовжують просування.
Про це заявив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Термін "сіра зона" на Луганщині майже нівелюється, бо постійно триває просування ЗСУ. "Кадирівці" у Лисичанську повикладали відео з місцем свого розташування і отримали "бавовну". Росіяни кидають сотні непідготовлених свіжомобілізованих у "м'ясорубку", - зазначив він.
За словами Гайдая, "найближчим часом побачимо чергові успіхи на Сватівському та Кремінському напрямках".
Також, додав очільник обладміністрації, в деяких визволених населених пунктах залишаються люди, вони поки відмовляються від евакуації, їх постійно вмовляють.
Топ коментарі
+12 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар08.11.2022 10:18
+4 Вячеслав Бондаренко #521119
показати весь коментар08.11.2022 10:29
+3 Alex Tom
показати весь коментар08.11.2022 10:43
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Арестович №2...
зеленськогомюллєра спасала його шкуру.
Но тут и шпионы не нужны.
Человек вбрасывает сразу в паблик.
Но зачем это публиковать?
Типо, чтобы точно все прочитали ?