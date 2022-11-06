Армії РФ поставили завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, але наші потроху просуваються вперед.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед - до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - сказав Гайдай.

За його словами, наші військові дуже вмотивовані і їм краще йти у наступ, аніж сидіти в окопах.

Він також зазначив, що у районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили близько 500 вояк. Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації.

Він також повідомив, що рашисти також не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить", - каже голова ОВА.

Також читайте: ЗСУ у Луганській області звільняють по 500 метрів щодня, - Гайдай

Також, за його словами, з невеличких сіл росіяни повиганяли всіх жителів, аби ті не допомагали ЗСУ.