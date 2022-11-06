Армії РФ поставили завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, - Гайдай
Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, але наші потроху просуваються вперед.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед - до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - сказав Гайдай.
За його словами, наші військові дуже вмотивовані і їм краще йти у наступ, аніж сидіти в окопах.
Він також зазначив, що у районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили близько 500 вояк. Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації.
Він також повідомив, що рашисти також не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить", - каже голова ОВА.
Також, за його словами, з невеличких сіл росіяни повиганяли всіх жителів, аби ті не допомагали ЗСУ.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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Коломийські бійці показали, як окупанти збирають ліквідованих після невдалого штурму
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05.02.22
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Интервью блогера Владимира Золкина, который записывает интервью с плененными в Украине российскими военными
будь живой, выплаты не надо делать.
а матерям, батькам, дітям військових, не потрібні 1000 метрів за 1000 життів наших воїнів.
тобі хочеться що б в перед йшов хтось, але не ти.....
розкажи, що з 28 бригадою, бо щось крім тіктоку про неї всі мовчать
де воюють як у них з оснащенням, з продовольством, виплатами???
That moving does not necessarily mean any back- or forward movements.
Arty must be in place, leave hiding, fire a couple of rounds and hide again.
If that's not the case, offensive actions might be only possible if a whole company of the enemy switches side or surrenders.
Ruszians appear to be chronically homesick, thus rather flee homewards than becomming Prisoners of War.
Без техніки, пішим кроком чмобіків?
То саме для цього всі мости на річця Красна третьої лінії оборони на Сватівсько-Креманному напрямку вороги підпривали?