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Новини Війна
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Армії РФ поставили завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

гайдай

Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, але наші потроху просуваються вперед.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай під час національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російське військове керівництво поставило завдання прорвати оборону ЗСУ. Тому щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед - до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б", - сказав Гайдай.

За його словами, наші військові дуже вмотивовані і їм краще йти у наступ, аніж сидіти в окопах.

Він також зазначив, що у районі Макіївки на Сватівщині росіяни втратили близько 500 вояк. Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації.

Він також повідомив, що рашисти також не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ. Під натиском наших захисників в інших містах області Сєвєродонецьк ворог просто залишить", - каже голова ОВА.

Також читайте: ЗСУ у Луганській області звільняють по 500 метрів щодня, - Гайдай

Також, за його словами, з невеличких сіл росіяни повиганяли всіх жителів, аби ті не допомагали ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17509) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+14
я аш настрашився...прочитав шо, коломойські бійці
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06.11.2022 12:19
+13
Прорыватели куевы..... Прорвать они могут только "очко" боевого товарища.
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06.11.2022 12:10
+9
не поверите - я так же... думаю ну *** каламойша )))))
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06.11.2022 12:21
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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06.11.2022 12:10 Відповісти
Прорыватели куевы..... Прорвать они могут только "очко" боевого товарища.
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06.11.2022 12:10 Відповісти
харошие руцкие...
///
Коломийські бійці показали, як окупанти збирають ліквідованих після невдалого штурму

https://t.me/uaobozrevatel/55351
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06.11.2022 12:15 Відповісти
я аш настрашився...прочитав шо, коломойські бійці
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06.11.2022 12:19 Відповісти
не поверите - я так же... думаю ну *** каламойша )))))
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06.11.2022 12:21 Відповісти
...аналогічно!!!
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06.11.2022 12:31 Відповісти
дякую.!!! за відео...це для мене"Карвалол"
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06.11.2022 12:22 Відповісти
10-ка всегда была бандеровцами!)))
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06.11.2022 12:37 Відповісти
и была и есть и будет!!!
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06.11.2022 12:40 Відповісти
Киев за 72 часа. Это было произнесено генералом Милли 2 февраля 2022, в ходе закрытых брифингов в конгрессе США.

05.02.22
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources
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06.11.2022 13:23 Відповісти
не тільки здохлих рашистів не забирають,а вбивають після полону,тих на яких вже написали похоронку.самі так звані "матері" рашистів не раді що їх синочки живі залишились,бо тоді не получать грошей....про це розповідав Золкін. https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/05/rossii-plevat-na-svoikh-liudei
Интервью блогера Владимира Золкина, который записывает интервью с плененными в Украине российскими военными
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06.11.2022 12:17 Відповісти
тут пишут что не хотят выплачивать, вы же говорите что наоборот стараются выплачивать.
будь живой, выплаты не надо делать.

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06.11.2022 13:26 Відповісти
тобі може й хочеться що б ЗСУ бігли на танки з криками ура
а матерям, батькам, дітям військових, не потрібні 1000 метрів за 1000 життів наших воїнів.
тобі хочеться що б в перед йшов хтось, але не ти.....
розкажи, що з 28 бригадою, бо щось крім тіктоку про неї всі мовчать
де воюють як у них з оснащенням, з продовольством, виплатами???
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06.11.2022 12:38 Відповісти
Це ви претензії Гайдаю чи ботоксному? Бо Гайдай, як не дивно, на своєму місці, так пишуть захисники. Трохи текст про плани ворога шкульгає,а так усе вірно. Про виплати,оснащення і друге,то не в тік ток шукайте,
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06.11.2022 12:42 Відповісти
Тобто тепер Єрмакомарафон є джерелом інформації?
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06.11.2022 12:48 Відповісти
Краще б поставили б завдання "задвохсотитися"- це швидше і реальніше виконати.
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06.11.2022 12:49 Відповісти
It is better to move once a while, to warm up and leave positions that might be known to an enemy before his artillery bombs that position.

That moving does not necessarily mean any back- or forward movements.

Arty must be in place, leave hiding, fire a couple of rounds and hide again.

If that's not the case, offensive actions might be only possible if a whole company of the enemy switches side or surrenders.

Ruszians appear to be chronically homesick, thus rather flee homewards than becomming Prisoners of War.
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06.11.2022 13:00 Відповісти
Що то за дезінформація про наміри рашистських військ наступати і прориватись?
Без техніки, пішим кроком чмобіків?
То саме для цього всі мости на річця Красна третьої лінії оборони на Сватівсько-Креманному напрямку вороги підпривали?
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06.11.2022 13:09 Відповісти
Доведеться вдовольнитися власними прорванами анусами.
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06.11.2022 13:13 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.11.2022 13:25 Відповісти
Які тільки їм завдання не ставили, а ЗСУ в відповідь "вставляли".
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06.11.2022 14:01 Відповісти
А що як тихенько відійти не вступаючи в бій, пропустити рашистів і замкнути в котел. А потім різать логістику і відстрілювать окупантів здалеку, не ризикувати нашими воїнами.
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06.11.2022 15:18 Відповісти
Нечто подобное орки предлагают ВСУ под Херсоном..Если было у нас здесь многократное превосходство над россияками в живой силе,технике,артиллерии то такой план бы сработал,а так приходиться довольствоваться медленным но уверенным выдавливанием орков с Луганщины
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06.11.2022 16:11 Відповісти
Понимаю, это просто мысли, как хотелось бы. А вообще я верю Залужному и ВСУ.
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06.11.2022 17:35 Відповісти
 
 