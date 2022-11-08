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Військові РЕБ 28 ОМБр приземлили російський безпілотник майже неушкодженим

безпілотник

Фахівці радіоелектронної боротьби 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу змогли приземлити практично неушкодженим російський безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ. 

"Фахівці РЕБ 28 ОМБр приземлили практично неушкоджений російський БПЛА "Орлан-10". Це вже не перший безпілотник на їхньому рахунку, і як кажуть самі бійці - чекають ще", - йдеться в повідомленні.

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безпілотник (4220) Одеська область (3244) трофеї (185)


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у парашников есть два обозначения для бойцов ЗСУ - "наёмники" и "нацисты". тут очевидно, скажут, что приземлили "наёмники" ))
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08.11.2022 10:34 Відповісти
***, этих орланов как дерьма в коллекторе! Один собьешь - еще 10 вылазит....
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08.11.2022 10:41 Відповісти
Фото тролінг заліковий.
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08.11.2022 10:47 Відповісти
Да такое говно нигде не используешь. Можно было не стараться а уничтожать на месте
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08.11.2022 10:59 Відповісти
Хлопці Молодці, ще би ті кляті ракети розвертати і щоб вони до орків в родную говєнь поверталися.
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08.11.2022 11:12 Відповісти
Судячи зі всього, той РЕБ існує в єдиному екземплярі.
Але очільник МО про комарів хохми розповідає.
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08.11.2022 19:21 Відповісти
 
 