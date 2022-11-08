Військові РЕБ 28 ОМБр приземлили російський безпілотник майже неушкодженим
Фахівці радіоелектронної боротьби 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу змогли приземлити практично неушкодженим російський безпілотник "Орлан-10".
Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Фахівці РЕБ 28 ОМБр приземлили практично неушкоджений російський БПЛА "Орлан-10". Це вже не перший безпілотник на їхньому рахунку, і як кажуть самі бійці - чекають ще", - йдеться в повідомленні.
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