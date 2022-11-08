УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11783 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
12 968 36

Затрофеїли "СССР": харківські тероборонівці знайшли "новітній" російський БПЛА. ФОТО

Бійці Харківської окремої бригади тероборони затрофеїли саморобний російський безпілотник під час розвідувального рейду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Військові жартують, що клас цього об’єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було". Бійці зазначають, що мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різноманітних іноземних електроприладів, - повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід".

Саморобний апарат із написом "СССР" не зміг долетіти до українських позицій та впав у сірій зоні.

Дивіться: Військовий РФ розповідає сестрі про хід війни: "Короче мясо! Вообще, вывозят людей каждый день, "двухсотиков", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Затрофеїли СССР: харківські тероборонівці знайшли новітній російський БПЛА 01
Затрофеїли СССР: харківські тероборонівці знайшли новітній російський БПЛА 02
Затрофеїли СССР: харківські тероборонівці знайшли новітній російський БПЛА 03

Автор: 

безпілотник (4221) Харківщина (6054) тероборона (386) трофеї (185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
даже если они Илона Маска пригласят на царствие - ничего у них не получится...!
показати весь коментар
08.11.2022 09:49
+7
але зараз не ссср.-де всі республіки працювали на московію.подивіться скільки українців розробляли, це все в ссср. рашка-це водка і сєльодка під балалайку,тому вони крадуть наших українських дітей,бо їх діти дєбіли і майбутнього у них немає.
показати весь коментар
08.11.2022 10:03
+6
Однак в них є люди, які вміють.
Якщо замість ***** туди прийде більш ефективний менеджер, буде нам дуже тяжко.
А так під його "мудрьім руководством" більше просерається, ніж робиться.
показати весь коментар
08.11.2022 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однак в них є люди, які вміють.
Якщо замість ***** туди прийде більш ефективний менеджер, буде нам дуже тяжко.
А так під його "мудрьім руководством" більше просерається, ніж робиться.
показати весь коментар
08.11.2022 09:47 Відповісти
даже если они Илона Маска пригласят на царствие - ничего у них не получится...!
показати весь коментар
08.11.2022 09:49 Відповісти
Ну да, бо в их руках даже лайно ржавеет.
показати весь коментар
08.11.2022 09:53 Відповісти
Не слід недооцінювати їх можливості.
Маск для них - не ефективний менеджер. Сталін - ефективний.
Сталінськими методами була проведена індустріалізація і збудована та РКЧА, яка, навіть попри тупість командирів, таки змогла розгромити Вермахт на теренах СРСР.
Нам не потрібен там ще один сталін.
показати весь коментар
08.11.2022 09:57 Відповісти
але зараз не ссср.-де всі республіки працювали на московію.подивіться скільки українців розробляли, це все в ссср. рашка-це водка і сєльодка під балалайку,тому вони крадуть наших українських дітей,бо їх діти дєбіли і майбутнього у них немає.
показати весь коментар
08.11.2022 10:03 Відповісти
Водка, сєльодка під балалайку, і гіперзвукова зброя. Якої у Заходу поки що зовсім немає.
Не слід їх недооцінювати. Там є талановиті люди. Мало, забиті ногами під шконку, але при правильному підході можна навіть і з таким ресурсом наробити справ.
показати весь коментар
08.11.2022 10:06 Відповісти
Пане, сталинская эффективность - на год-два, до физического истощения человека... Дальше всем известные процессы заполонят сталинщину, мол, Сталин - это перегибы, от работы кони дохнут, работа не волк, в лес не убежит, нам делают вид , шо платят, мы делаем вид, что работаем... -дяденька немец, дяденька немец, где мой папа? -поц - твой папа, в крематорий в галошах пошел. Видишь какой дым валит?
показати весь коментар
08.11.2022 10:04 Відповісти
Для русні це нормально. Більше того, вони плачуть за тими часами, мріють про них.
показати весь коментар
08.11.2022 10:07 Відповісти
Сталін створив ту РККА, яка маючи переважаючі в рази сили, особливо по танках, була розбита за тиждень. Війну виграли Б-2.
показати весь коментар
08.11.2022 10:05 Відповісти
Тупе керівництво, але нескінченні ресурси. Так, це росія.
показати весь коментар
08.11.2022 10:08 Відповісти
Слушай сюда,шлимазл...Ты хреново историю знаешь..Индустриализация,говоришь?А при помощи кого строились заводы,шахты,элетростанции и т.д?Не подскажешь,мишигинер?Сталинскими были только рабы из ГУЛага да разорённые крестьяне...Да и без поддержки союзников,в частности ленд-лиза не всё так радужно было бы...А как рашка воюет видно прямо сейчас....Тупо заваливает мясом...И что бы у тебя не было иллюзий то мне 65 лет и в отличии от тебя я историю знаю...А если ты такой любитель сэсэсэра-меняй флажок и на другую ветку....И лично от меня:"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазл"....
показати весь коментар
08.11.2022 10:43 Відповісти
Смотрю, народ тут любит в розовые очки.
Мы это уже проходили.
2014: "Та не пойдут по суше, только Крымом отделаемся" - ДНР, ЛНР.
"Та то такое, сепаратистов разобьем, вон в наступление пошли, до Дебальцево, до Красного Луча, по границе их окружили" - Иловайск, Новоазовск, минские соглашения.
2022: "Та не будет никакой войны, это же безумие начинать такое в 21-м веке! Все на шашлыки!" - ...
"Балалайки" - херня, никакой угрозы не несут. В итоге сбиваем их драгоценными ракетами, для начала потеряв кучу ценных объектов инфраструктуры и даже один склад с артиллерийским БК.
И русня это тоже проходила.
"Да Россия только бровью поведет, и украина сразу все поймет [бурные аплодисменты]"
"Киев за два дня, всю остальную хохляндию - за две недели. Новый миропорядок - наш!"
И что? Ракеты у Ирана, снаряды у КНДР, зеков из тюрем.
Я про то, что недооценивать врага - опасно.
Тут рисуют картину, что россия - бестолковое образование, вообще со всех сторон импотентное.
Ага, только несмотря на санкции и потери успешно ведущее такую масштабную войну, и не только на нашей земле. Из Сирии до конца не ушли, в Арктике экспансия продолжается, в выбору по всему миру вмешиваются.
Рассматривать врага надо с точки зрения максимальной опасности, а не убаюкивать себя красивыми сказками.
ИГИЛ в пример. Его всем цивилизованным миром утюжили, еле одолели. А что у них было? Даже бронетехники не было. Зато был жуткий религиозный фанатизм. Они умереть вообще не боялись, даже ждали смерти с радостью: рай же уготован.
Теоретически, на россии может быть что-то подобное. В отличие от ИГИЛа, ресурсов море и ядерное оружие есть.
показати весь коментар
08.11.2022 10:57 Відповісти
"Ага, только несмотря на санкции и потери успешно ведущее такую масштабную войну, и не только на нашей земле"....особенно порадовало "успешно ведущее такую масштабную войну"...может ты себя считаешь умным,но в Одессе ты бы еле-еле проканал за идиота....
показати весь коментар
08.11.2022 12:36 Відповісти
Их войска, несмотря на потери, далеко не разгромлены. И даже непонятно, как их громить будем и чем. Иначе почему такая нервная в нашем обществе реакция на, скажем, выборы в США, или назначение Сунака?
Вся помощь Запада в размере почти целого военного бюджета рашки позволила нам освободить только кусок Харьковской и немоного Херсонской области. Под Бахмутом ад, фронт едва держится. Прут нескончаемо.
Стоимость природных ресурсов на оккупированных территориях оценивается в 10 триллионов долларов. Если россия закрепится на сегодняшней линии фронта, это принесет ей стократное возвращение капиталовложений в эту войну. Безуспешно, да.
показати весь коментар
08.11.2022 12:46 Відповісти
Час одинаків-самоуків вже років 200 як минув. Технологічні досягнення з середини ХІХ століття можливі лише за наявності відповідної індустріальної бази. Про яку базу на Московії можна говорити? Сотня - друга талантів кацапів вже не спасе.
показати весь коментар
08.11.2022 09:56 Відповісти
Гіперзвукова зброя у них вже є.
Як би її не хаяли, якщо на "Кинжал" поставити ядерний заряд, то ніяка ПРО у світі не врятує. Це гарантоване ураження. Впевнений, той "Кинжал" розробила не дуже велика група людей. І поки вони є, у росії будуть "Кинжали", якими вона лякатиме весь світ.
показати весь коментар
08.11.2022 09:59 Відповісти
кацапи вже обісрались з Лошаріком.АС-12, відомий також як «Лошарик»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-izvest-2 [2] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F російський глибоководний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD атомний підводний човен (за офіційною російською військово-морською класифікацією - атомна глибоководна станція), який не містить озброєння і здатний занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000 метрів.1 липня 2019 року на спусковому апараті підводного човна «Лошарик» в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводниківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-16 [16] , в тому числі 7 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83 капітанів 1 рангу , два https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Героя Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-17 [17] . Займання сталося в ході проведення вимірювань рельєфу дна в російських територіальних водахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-18 [18] . Серед загиблих був командир підводного човна Денис Долонськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1-12#cite_note-les-19 [1
показати весь коментар
08.11.2022 10:06 Відповісти
Але в області гіперзвуку у них успіх. Будуть як Північна Корея: давайте нам що вимагаємо, а то ядеркою вдаримо, а ви нічим захиститись не зможете.
показати весь коментар
08.11.2022 10:12 Відповісти
)(уйловських мультиків надивились?на Флоріду?
показати весь коментар
08.11.2022 10:27 Відповісти
Якщо до влади після ***** прийде щось *******, на кшталт ІДІЛівського польового командира, то це можливий варіант.
показати весь коментар
08.11.2022 10:29 Відповісти
Кацапська мрія про СССР - це не так просто.
Колись-то, на ток-шоу стару комуністку прорвало, і вона вивалила: "Но вєдь прі саюзє русскіє билі главнимі! А січас что?!"
показати весь коментар
08.11.2022 09:52 Відповісти
Саме так - "Сплатіла навєкі вялікая русь.....у їх розумінні"- хлавниє, вони плять
показати весь коментар
08.11.2022 10:06 Відповісти
рускіє пили водку і жирували--а все що робилось, то робилось силами республік ,які кацапія використовувала, як робочу силу ,а винаходи в галузі технологій були розроблені іншими національностями.можете самі переконатись хто були по національності,якшо не прями нащадками тих чи інших національностей.
Просте питання--чому в ******** рашці за правління )(уйла--за 20 років НЕМАЄ ні одного Нобелівського лауреата?
показати весь коментар
08.11.2022 10:11 Відповісти
Есть, хотя и мало.

№ Год Лауреат

1 2000 Жорес Иванович Алфёров (радянськi досягнення)

2-3 2003 Алексей Алексеевич Абрикосов Виталий Лазаревич Гинзбург (радянськi досягнення)

4 2010 Константин Сергеевич Новосёлов (з 1999 р. поза межами паРашi працюе в США)

5 2021 Дмитрий Андреевич Муратов ( премiя миру, опозицiя, журналiст)


можна сказати, що в науцi пiсля серусеру досягнень власне паРашi, нема.
показати весь коментар
08.11.2022 12:06 Відповісти
А при союзі анекдоти які були? Всі дурні ,тому що той молдован , той естонець то хахол , то чукча чурбан .Один ванька самий вумний Куди тим американцям та іноземцям ванька всім роздає .
показати весь коментар
08.11.2022 10:53 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 12:07 Відповісти
Шахід...?Освоєніє космоса...
15.03.2018 "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса", - перечислил Владимир Путин. "Первое - это совсем скоро - в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию"
показати весь коментар
08.11.2022 09:58 Відповісти
Смеяться конечно можно. Но даже такое говно у них летает. Если пойти на поводу кремля и согласиться на перемирие и дать им время на передышку то рашисты наделают десятки тысяч дронов и ракет. Для етого у них и ресурсов и денег хватает. И тогда Украине будет пздц. Поетому не делайте того чего хочет от нас кремлевский Сатана
показати весь коментар
08.11.2022 10:13 Відповісти
Та де ж воно - літає , коли навіть до наших позицій не долетіло і впало . .
Ніякого піздєца не буде , якщо за цей же час ( пєрєдишкі ) , Україна навиробляє або придбає - достатню кількість засобів знищення дронів і ракет . .
Час однаково працює , і на них і на нас .
Хоча ніякої передишки , їм давати дійсно - не варто .
показати весь коментар
08.11.2022 10:28 Відповісти
Держится Святой г.Харьков=АХЫР АГА БЭЙ -Конец Господина Бека(пер. с одэри=азэри).Имеется в виду УшАга(Слзнания=дух Господин) разделяется на ...частей.Поэтому там собор Благовещинский собор Бала Ага Бэй Хуш(Дите Господин бек Сознание).ЭТОТ ГОРОД И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДЕРЖАТЬСЯ.
показати весь коментар
08.11.2022 10:21 Відповісти
Хуш Ага -Сознание=дух ГОсподин
показати весь коментар
08.11.2022 10:22 Відповісти
Рукожопые в своём репертуаре
показати весь коментар
08.11.2022 10:26 Відповісти
Ізолентою явно обтяжили апарат. А наклейка на хвостовому - вааще! (мабуть отвір дірку якусь закриває?)
показати весь коментар
08.11.2022 10:40 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
показати весь коментар
08.11.2022 11:09 Відповісти
 
 