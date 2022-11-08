Затрофеїли "СССР": харківські тероборонівці знайшли "новітній" російський БПЛА. ФОТО
Бійці Харківської окремої бригади тероборони затрофеїли саморобний російський безпілотник під час розвідувального рейду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Військові жартують, що клас цього об’єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було". Бійці зазначають, що мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різноманітних іноземних електроприладів, - повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід".
Саморобний апарат із написом "СССР" не зміг долетіти до українських позицій та впав у сірій зоні.
Топ коментарі
+15 Великая Исландия
показати весь коментар08.11.2022 09:49
+7 Bob Fayn
показати весь коментар08.11.2022 10:03
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.11.2022 09:47
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Якщо замість ***** туди прийде більш ефективний менеджер, буде нам дуже тяжко.
А так під його "мудрьім руководством" більше просерається, ніж робиться.
Маск для них - не ефективний менеджер. Сталін - ефективний.
Сталінськими методами була проведена індустріалізація і збудована та РКЧА, яка, навіть попри тупість командирів, таки змогла розгромити Вермахт на теренах СРСР.
Нам не потрібен там ще один сталін.
Не слід їх недооцінювати. Там є талановиті люди. Мало, забиті ногами під шконку, але при правильному підході можна навіть і з таким ресурсом наробити справ.
Мы это уже проходили.
2014: "Та не пойдут по суше, только Крымом отделаемся" - ДНР, ЛНР.
"Та то такое, сепаратистов разобьем, вон в наступление пошли, до Дебальцево, до Красного Луча, по границе их окружили" - Иловайск, Новоазовск, минские соглашения.
2022: "Та не будет никакой войны, это же безумие начинать такое в 21-м веке! Все на шашлыки!" - ...
"Балалайки" - херня, никакой угрозы не несут. В итоге сбиваем их драгоценными ракетами, для начала потеряв кучу ценных объектов инфраструктуры и даже один склад с артиллерийским БК.
И русня это тоже проходила.
"Да Россия только бровью поведет, и украина сразу все поймет [бурные аплодисменты]"
"Киев за два дня, всю остальную хохляндию - за две недели. Новый миропорядок - наш!"
И что? Ракеты у Ирана, снаряды у КНДР, зеков из тюрем.
Я про то, что недооценивать врага - опасно.
Тут рисуют картину, что россия - бестолковое образование, вообще со всех сторон импотентное.
Ага, только несмотря на санкции и потери успешно ведущее такую масштабную войну, и не только на нашей земле. Из Сирии до конца не ушли, в Арктике экспансия продолжается, в выбору по всему миру вмешиваются.
Рассматривать врага надо с точки зрения максимальной опасности, а не убаюкивать себя красивыми сказками.
ИГИЛ в пример. Его всем цивилизованным миром утюжили, еле одолели. А что у них было? Даже бронетехники не было. Зато был жуткий религиозный фанатизм. Они умереть вообще не боялись, даже ждали смерти с радостью: рай же уготован.
Теоретически, на россии может быть что-то подобное. В отличие от ИГИЛа, ресурсов море и ядерное оружие есть.
Вся помощь Запада в размере почти целого военного бюджета рашки позволила нам освободить только кусок Харьковской и немоного Херсонской области. Под Бахмутом ад, фронт едва держится. Прут нескончаемо.
Стоимость природных ресурсов на оккупированных территориях оценивается в 10 триллионов долларов. Если россия закрепится на сегодняшней линии фронта, это принесет ей стократное возвращение капиталовложений в эту войну. Безуспешно, да.
Як би її не хаяли, якщо на "Кинжал" поставити ядерний заряд, то ніяка ПРО у світі не врятує. Це гарантоване ураження. Впевнений, той "Кинжал" розробила не дуже велика група людей. І поки вони є, у росії будуть "Кинжали", якими вона лякатиме весь світ.
Колись-то, на ток-шоу стару комуністку прорвало, і вона вивалила: "Но вєдь прі саюзє русскіє билі главнимі! А січас что?!"
Просте питання--чому в ******** рашці за правління )(уйла--за 20 років НЕМАЄ ні одного Нобелівського лауреата?
№ Год Лауреат
1 2000 Жорес Иванович Алфёров (радянськi досягнення)
2-3 2003 Алексей Алексеевич Абрикосов Виталий Лазаревич Гинзбург (радянськi досягнення)
4 2010 Константин Сергеевич Новосёлов (з 1999 р. поза межами паРашi працюе в США)
5 2021 Дмитрий Андреевич Муратов ( премiя миру, опозицiя, журналiст)
можна сказати, що в науцi пiсля серусеру досягнень власне паРашi, нема.
15.03.2018 "Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса", - перечислил Владимир Путин. "Первое - это совсем скоро - в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию"
Ніякого піздєца не буде , якщо за цей же час ( пєрєдишкі ) , Україна навиробляє або придбає - достатню кількість засобів знищення дронів і ракет . .
Час однаково працює , і на них і на нас .
Хоча ніякої передишки , їм давати дійсно - не варто .
отвірдірку якусь закриває?)