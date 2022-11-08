Затрофеїли "СССР": харківські тероборонівці знайшли "новітній" російський БПЛА. ФОТО

Бійці Харківської окремої бригади тероборони затрофеїли саморобний російський безпілотник під час розвідувального рейду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Військові жартують, що клас цього об’єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було". Бійці зазначають, що мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різноманітних іноземних електроприладів, - повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід".

Саморобний апарат із написом "СССР" не зміг долетіти до українських позицій та впав у сірій зоні.

Дивіться: Військовий РФ розповідає сестрі про хід війни: "Короче мясо! Вообще, вывозят людей каждый день, "двухсотиков", - перехоплення ГУР. ВIДЕО





