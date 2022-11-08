Росіяни у Херсоні збирають особисту інформацію під виглядом виплати пенсій
Під виглядом виплати пенсій у Херсоні, окупанти хочуть зібрати інформацію про кількість людей в місті.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти дзвонять людям і запрошують прийти за грошима. Тільки цього разу вже обіцяють не 10 тисяч рублів, а всього 3. При цьому розпитують, де живете зараз, чому не евакуювались, а вирішили залишитись, хто ще залишився з рідних і чому. Пропонують записатись на евакуацію", - написав Хлань.
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