Китай не показав відеозвернення Мішеля про Україну на відкритті Шанхайської виставки

Влада Китаю спочатку попросила президента Європейської ради Шарля Мішеля записати відеозвернення для церемонії відкриття міжнародної імпортної виставки (CIIE) у Шанхаї. А потім не стала його показувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Записане заздалегідь звернення Мішеля мало стати одним зі звернень світових лідерів та глав міжнародних організацій, які показували на відкритті виставки.

"Президент Мішель був запрошений виступити на 5-му форумі Hongqiao Forum/CIIE в Шанхаї... На прохання китайської влади ми справді надали заздалегідь записане повідомлення, яке зрештою не було показано", - сказав речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Але промову так і не показали.

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Згідно з витягами з виступу Мішеля, наданими європейським дипломатам, він мав піддати різкій критиці "незаконну війну Росії проти України" і заявити, що Європа виносить із неї "важливі уроки".

За словами Мішеля, Європа надмірно залежить від Росії в поставках викопного палива, що призводить до торгового дисбалансу.

Президент Євроради також збирався закликати Китай зробити більше для того, щоб покласти край кровопролиттю в Україні.

"Китай повинен зіграти свою роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії... через ваше так зване "безлімітне" партнерство з росією", - повинен був сказати Мішель, посилаючись на пакт, про який Сі Цзіньпінь і путін оголосили в Пекіні перед початком війни в Україні.

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Reuters звернувся по коментар до МЗС Китаю, організаторів виставки, міністерства торгівлі Китаю та уряду міста Шанхай. Ніхто з них не відповів на запит журналістів.

Серед інших високопоставлених осіб, які виступили на церемонії після лідера Китаю, були директор-розпорядник МВФ, генеральний директор Всесвітньої торгової організації та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та Білорусі.