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Новини
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Китай не показав відеозвернення Мішеля про Україну на відкритті Шанхайської виставки

шарль,мішель

Влада Китаю спочатку попросила президента Європейської ради Шарля Мішеля записати відеозвернення для церемонії відкриття міжнародної імпортної виставки (CIIE) у Шанхаї. А потім не стала його показувати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Записане заздалегідь звернення Мішеля мало стати одним зі звернень світових лідерів та глав міжнародних організацій, які показували на відкритті виставки.

"Президент Мішель був запрошений виступити на 5-му форумі Hongqiao Forum/CIIE в Шанхаї... На прохання китайської влади ми справді надали заздалегідь записане повідомлення, яке зрештою не було показано", - сказав речник президента Євроради Баренд Лейтс.

Але промову так і не показали.

Читайте: Китай став головним торговим партнером РФ, але не може замістити поставки з Європи, – FT

Згідно з витягами з виступу Мішеля, наданими європейським дипломатам, він мав піддати різкій критиці "незаконну війну Росії проти України" і заявити, що Європа виносить із неї "важливі уроки".

За словами Мішеля, Європа надмірно залежить від Росії в поставках викопного палива, що призводить до торгового дисбалансу.

Президент Євроради також збирався закликати Китай зробити більше для того, щоб покласти край кровопролиттю в Україні.

"Китай повинен зіграти свою роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії... через ваше так зване "безлімітне" партнерство з росією", - повинен був сказати Мішель, посилаючись на пакт, про який Сі Цзіньпінь і путін оголосили в Пекіні перед початком війни в Україні.

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Reuters звернувся по коментар до МЗС Китаю, організаторів виставки, міністерства торгівлі Китаю та уряду міста Шанхай. Ніхто з них не відповів на запит журналістів.

Серед інших високопоставлених осіб, які виступили на церемонії після лідера Китаю, були директор-розпорядник МВФ, генеральний директор Всесвітньої торгової організації та президенти Індонезії, Шрі-Ланки та Білорусі.

Автор: 

Китай (4636) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+9
Я дивуюсь тому, як західна цивілізація продовжує намагатися гратися в правила з підарасами, які знову і знову і знову і знову відкрито показують, що срать вони хотіли на їх правила і робитимуть що хочуть.
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08.11.2022 11:11
+8
Підораси одним словом.
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08.11.2022 11:08
+7
Світу дуже не вистачає чудового прецедента, який би кричав: "ГРАЙ **** ПО ПРАВИЛАХ АБО ТОБІ ПІЗДА". Замість цього світ наразі має прецедент "ПРАВИЛА ДЛЯ ЛОХІВ, КРУТІ ПАЦАНИ МОЖУТЬ РОБИТЬ ШО ХОЧУТЬ". Так доступніше?)
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08.11.2022 11:21
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Підораси одним словом.
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08.11.2022 11:08 Відповісти
Я дивуюсь тому, як західна цивілізація продовжує намагатися гратися в правила з підарасами, які знову і знову і знову і знову відкрито показують, що срать вони хотіли на їх правила і робитимуть що хочуть.
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08.11.2022 11:11 Відповісти
західна цивілізація продовжує намагатися гратися в правила. Нууу, так як? То і є цінності - конценсус, правила, ринок, економіка (в понятті економіка), дотримання обіцянок, толерантність...тому й х..ла до сих пір не кінчили..Я вже думав про це - світ настільки технологічно потужна органіцзація, що організувати "травлю дихлофосом тарганів" не складно...але ж такий підхід може створити прецедент. і що?
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08.11.2022 11:18 Відповісти
Світу дуже не вистачає чудового прецедента, який би кричав: "ГРАЙ **** ПО ПРАВИЛАХ АБО ТОБІ ПІЗДА". Замість цього світ наразі має прецедент "ПРАВИЛА ДЛЯ ЛОХІВ, КРУТІ ПАЦАНИ МОЖУТЬ РОБИТЬ ШО ХОЧУТЬ". Так доступніше?)
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08.11.2022 11:21 Відповісти
Та ясно....
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08.11.2022 11:31 Відповісти
У когось ще є ілюзії щодо цих підарів? Наївний західний світ...
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08.11.2022 11:13 Відповісти
Азіати...
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08.11.2022 11:18 Відповісти
Маски сброшены уже давно. Запад должен принимать решительные меры и постепенно переносить производства своих компаний в Европу. Украина, после победы в войне, отлично для этого подойдет.
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08.11.2022 11:20 Відповісти
а президент Білорусі - це хто?
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08.11.2022 11:37 Відповісти
облажалася ЄР...на майбутнє буде наука
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08.11.2022 11:50 Відповісти
кітай це ворог як західного так і світу в цілому. А весь тихоокеанський і азійський регіон має об'єднатись у віськові і торгові союзи проти жовтої небезпеки. В усьому світі - економічні і торгові обмеження на торгівлю іпередачу кітаю будь-яких технологійі.
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08.11.2022 12:12 Відповісти
 
 