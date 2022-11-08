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У Львові повідомили про замінування низки навчальних закладів

мінування

У Львові шукають вибухівку у навчальних закладах. Учнів евакуюють, а правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку депутата Львівської міськради Ігора Зінкевича.

"Є серія анонімних замінуваннь у Львові по учбових закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію по цій інформації", - написав депутат. 

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Автор: 

Львів (3080) мінування (1218) школа (2219)


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діти ....настільки привикли по хатах сидіти,шо в школу не хочуть..
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08.11.2022 11:28 Відповісти
Агентура Путіна, - законсервована агенти ще з часів Прикарпатського військового округу, - активізована, мобілізовано для КОШМАРІТЬ населення, склонять з борьбе с "кієвской хунтой" і "прінуждатькміру"...
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08.11.2022 11:42 Відповісти
навезли всякого продажного хлама во Львов
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08.11.2022 11:59 Відповісти
 
 