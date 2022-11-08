У Львові повідомили про замінування низки навчальних закладів

У Львові шукають вибухівку у навчальних закладах. Учнів евакуюють, а правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку депутата Львівської міськради Ігора Зінкевича.

"Є серія анонімних замінуваннь у Львові по учбових закладах, наразі правоохоронці перевіряють інформацію по цій інформації", - написав депутат.

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