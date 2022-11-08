Росія заборонила військово-технічну співпрацю з 74 суб’єктами з країн НАТО

Уряд РФ заборонив укладати угоди в галузі військово-технічного співробітництва з 74 організаціями з "недружніх" країн, які є членами НАТО.

Про це йдеться на сайті російського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уряд РФ затвердив перелік закордонних компаній, які підпадають під обмеження в галузі військово-технічного співробітництва.

До переліку включено 74 організації з Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Канади, Литви, Словаччини, Польщі, Чехії, Чорногорії, Естонії та США.

З компаніями з цього списку заборонено укладати угоди у галузі військово-технічного співробітництва.

У списку компаній - 21 організація з Німеччини, 15 з Болгарії, 12 з Польщі, 6 із Словаччини, 5 із Литви, 4 з Чехії, по 3 компанії з Британії та Чорногорії, по 2 із США та Канади, а також одна організація із Естонії.

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У травні 2022 року цим же розпорядженням уряд РФ затвердив перелік юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, до якого увійшли понад 30 організацій, більшість з яких - колишні дочірні підприємства "Газпрому".