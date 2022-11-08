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Росія заборонила військово-технічну співпрацю з 74 суб’єктами з країн НАТО

санкції

Уряд РФ заборонив укладати угоди в галузі військово-технічного співробітництва з 74 організаціями з "недружніх" країн, які є членами НАТО.

Про це йдеться на сайті російського уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уряд РФ затвердив перелік закордонних компаній, які підпадають під обмеження в галузі військово-технічного співробітництва.

До переліку включено 74 організації з Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Канади, Литви, Словаччини, Польщі, Чехії, Чорногорії, Естонії та США.

З компаніями з цього списку заборонено укладати угоди у галузі військово-технічного співробітництва.

У списку компаній - 21 організація з Німеччини, 15 з Болгарії, 12 з Польщі, 6 із Словаччини, 5 із Литви, 4 з Чехії, по 3 компанії з Британії та Чорногорії, по 2 із США та Канади, а також одна організація із Естонії.

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У травні 2022 року цим же розпорядженням уряд РФ затвердив перелік юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи, до якого увійшли понад 30 організацій, більшість з яких - колишні дочірні підприємства "Газпрому".

Автор: 

НАТО (6466) росія (65459) співпраця (1064)


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Правильно, надо ещё запретить импорт на Рашу смартфонов и компьютеров. Нечего спонсировать недружественных проклятых капиталистов
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08.11.2022 11:27 Відповісти
Так смартфони і комп'ютері імпортуються переважно з дружнього Китаю, чого ж той імпорт забороняти?
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08.11.2022 11:36 Відповісти
Вроде уже 150 раз поясняли, что Китай это СБОРКА, а всё остальное проклятые капитализды. Интеллект сегодня значительно дороже, нежели чем ручками. Этого и надо лишить поехавших дуболомов
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08.11.2022 11:40 Відповісти
🤣🤣🤣 Це навіть не постріл у ногу, це відрізання ноги, включаючи перерізання кістки канцелярським ножиком. Всі наступні "досягнення" кацапського оборонпрому тепер будуть у галузі влосконалення конструкції трьохліеійки 1895 року.
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08.11.2022 11:33 Відповісти
Хай ще рашка сама обгородиться височенним парканом і ровом з крокодилами, шоб люди не заморочувалися з їхньою ізоляцією. ,,Залізний занавіс" для кацапів - дім рідний
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08.11.2022 11:35 Відповісти
Теперь враги так и не узнают секрета кацапских летающих лаптей и рецепт боярышникового коньяка. Ой да горюшко!
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08.11.2022 12:31 Відповісти
 
 