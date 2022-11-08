У школи та ПТУ Росії хочуть повернути військову підготовку

Міноборони РФ підтримало ідею про запровадження у школах та профтехучилищах початкової військової підготовки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські "Известия".

Про це заявив перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Він вважає за доцільне, щоб на предмет було виділено 140 годин і викладали його протягом останніх двох років навчання. Підтримати ініціативу готові у всіх фракціях парламенту.

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Російські депутати кажуть, що користь від предмета в тому, що школярі не тільки отримають основні військові навички, а й навчаться надавати першу медичну допомогу, а також орієнтуватися на місцевості.

Зазначається, що у РФ вважають, що реалізація ініціативи допоможе працевлаштувати десятки тисяч людей, які "щиро люблять Росію і при цьому володіють теорією і практикою ведення бойових дій".