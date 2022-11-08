УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11425 відвідувачів онлайн
Новини Війна
793 15

У школи та ПТУ Росії хочуть повернути військову підготовку

школа,рф

Міноборони РФ підтримало ідею про запровадження у школах та профтехучилищах початкової військової підготовки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські "Известия".

Про це заявив перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Він вважає за доцільне, щоб на предмет було виділено 140 годин і викладали його протягом останніх двох років навчання. Підтримати ініціативу готові у всіх фракціях парламенту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти зносять школу №45 в окупованому Маріуполі

Російські депутати кажуть, що користь від предмета в тому, що школярі не тільки отримають основні військові навички, а й навчаться надавати першу медичну допомогу, а також орієнтуватися на місцевості.

Зазначається, що у РФ вважають, що реалізація ініціативи допоможе працевлаштувати десятки тисяч людей, які "щиро люблять Росію і при цьому володіють теорією і практикою ведення бойових дій".

росія (65459) військові навчання (2778) школа (2219) навчання (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Та да, 10 уроков НВП прошёл и сразу на фронт! Защищать свою ******** дяревню от НАТЫ.
Быдло-мамаши будут в восторге...
показати весь коментар
08.11.2022 11:30
+3
так звані"мамаші"...так вони і не проти...одна відправила двох синів і каже що то "пазітів"...в Пензенской области написали коллективное заявление Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. І ні одна **** не скаже що проти війни
показати весь коментар
08.11.2022 11:44
+2
Иа да! Берданку, чи мосінку можна вивчити і за цей час. Що стосується технологічного озброєння, то вчити сенсу немає. Цого скоро у кацапів не буде.
показати весь коментар
08.11.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То й що?
показати весь коментар
08.11.2022 11:29 Відповісти
А то, что неадекватный сосед идёт в разнос и готовится в перспективе воевать со всеми подряд, для чего и надо многочисленное пушечное мясо. И всем надо делать долгосрочные выводы
показати весь коментар
08.11.2022 11:32 Відповісти
Це й без підготовки, всім вже давно відомо. Щодо підготовки: коли я вчився, то ВНП теж була. Я мілітарист? ))
показати весь коментар
08.11.2022 11:44 Відповісти
Иа да! Берданку, чи мосінку можна вивчити і за цей час. Що стосується технологічного озброєння, то вчити сенсу немає. Цого скоро у кацапів не буде.
показати весь коментар
08.11.2022 11:29 Відповісти
Та да, 10 уроков НВП прошёл и сразу на фронт! Защищать свою ******** дяревню от НАТЫ.
Быдло-мамаши будут в восторге...
показати весь коментар
08.11.2022 11:30 Відповісти
так звані"мамаші"...так вони і не проти...одна відправила двох синів і каже що то "пазітів"...в Пензенской области написали коллективное заявление Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. І ні одна **** не скаже що проти війни
показати весь коментар
08.11.2022 11:44 Відповісти
НВП ....дєлай раз, дєлай два
показати весь коментар
08.11.2022 12:27 Відповісти
А разве у кацапни с младших классов не готовят "Юноармейцев"?
показати весь коментар
08.11.2022 11:32 Відповісти
путлєрюґент.
показати весь коментар
08.11.2022 11:34 Відповісти
Чим раз тим більше переконуюсь,що )(уйло реєнкарнація Адольфа в збоченому вигляді/я не вірю реєнкарнацію і містику/...але Фюрер-)(уйло..Лукадрищ-Мусоліні../так само киздить/..Мєдвєдєв-Гесс..
не говорячи про дрібниці--олімпіада-аншлюс--бункер--молода жінка--любить собак..
показати весь коментар
08.11.2022 11:38 Відповісти
При Гітлері цьому "Гессу" вже-б давно вручили пістолет з одним патроном і сказали: "Став "точку" Або на алкоголі, або на собі!"
показати весь коментар
08.11.2022 12:26 Відповісти
я от Гебельса не находжу.....а Ґерінга вже знайшов Рогозін..такий же пухленький
показати весь коментар
08.11.2022 13:43 Відповісти
а не за*буться калаши от ржавчины очистить что бы дать пособие для сборки разборки в каждую школу.......больше на нвп ни хера и не делали...
показати весь коментар
08.11.2022 11:44 Відповісти
следствие вакцинации "**********"...
показати весь коментар
08.11.2022 11:45 Відповісти
мені не смішно...оце навіжене піде через 10 років вбивати українців
показати весь коментар
08.11.2022 13:44 Відповісти
 
 