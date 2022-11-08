Трамп за тиждень пообіцяв зробити "дуже велику заяву"

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє France 24.

"Щоб не відволікати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів... Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида", - сказав він.

Видання зазначає, що найімовірнішим припущенням є те, що це буде оголошення про участь у президентських виборах 2024.

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