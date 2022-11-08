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Новини
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Трамп за тиждень пообіцяв зробити "дуже велику заяву"

трамп

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє France 24.

"Щоб не відволікати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів... Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида", - сказав він.

Видання зазначає, що найімовірнішим припущенням є те, що це буде оголошення про участь у президентських виборах 2024.

Також читайте: США підтримуватимуть Україну і після виборів до Конгресу, - Білий дім

Автор: 

вибори (6704) США (23119) Трамп Дональд (5853)


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Топ коментарі
+10
"Готов и дальше разваливать США и НАТО на радость *****"
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08.11.2022 11:44
+3
от гівно не вгамовне
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08.11.2022 11:45
+3
Стратегія русні у роботі з іноземними політиками проста, як чобіт, але дієва.
Знаходимо людину, чиї амбіції значно переважають здібності, і починаємо допомагати просунутись вгору.
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08.11.2022 11:47
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воно ще комусь цікаво ?
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08.11.2022 11:39 Відповісти
в США ******** не менше, ніж в Україні. тому так, цікаво.
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08.11.2022 12:35 Відповісти
От дивіться, ви тільки що накинули на значну частину американських виборців.
У вас шо, друзів забагато що можна ними розкидатися?
Майте ж свій розум а не бездумно ведіться на квохтання партійних активістів з Нью Йорка.
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08.11.2022 12:39 Відповісти
на ворові і шапка горить, адже я не конкретизував.
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08.11.2022 12:44 Відповісти
Совкового населення в Україні навалом, а проросійських ботів взагалі не порахувати. Візьміть на приклад Зелю який вскочив в халепу з Трампом та Байденом не розуміючи що це внутрішні справи чужої країни і потрібно вітати будьяке рішення народу особливо коли твоя країна веде війну і потребує підтримки.
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13.11.2022 09:10 Відповісти
тебе еще за изнасилование сидеть
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08.11.2022 11:40 Відповісти
За згвалтування кого?
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08.11.2022 12:40 Відповісти
там одна тетка нарисовалась на горизонте. и хотя горизонт достаточно давний, но все-равно будет интересно.
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08.11.2022 12:44 Відповісти
знову набздить...
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08.11.2022 11:41 Відповісти
"Готов и дальше разваливать США и НАТО на радость *****"
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08.11.2022 11:44 Відповісти
от гівно не вгамовне
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08.11.2022 11:45 Відповісти
Ану ж ...налякай кота оселедцем плять, а козла капустою
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08.11.2022 11:46 Відповісти
Стратегія русні у роботі з іноземними політиками проста, як чобіт, але дієва.
Знаходимо людину, чиї амбіції значно переважають здібності, і починаємо допомагати просунутись вгору.
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08.11.2022 11:47 Відповісти
прихильників трампа ...ще ,на жаль багато...
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08.11.2022 11:48 Відповісти
Уж слишком легко сошел ему с рук штурм Капитолия.
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08.11.2022 12:11 Відповісти
И + полный обсирон с секретными документами.
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08.11.2022 12:22 Відповісти
Як з ни Милашка стільки прожила?...
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08.11.2022 12:17 Відповісти
Ай да моладца - зробив заяву про "дуже важливу заяву" в якій буде надважлива заява.
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08.11.2022 12:20 Відповісти
Пусть не торопится.Мы и так знаем,что он клоун и падар.Позорище Республиканской партии
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08.11.2022 12:27 Відповісти
Неужели попросит политического убежища в Рашке?
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08.11.2022 12:33 Відповісти
Неможливо два рази увійти в одну й ту ж саму річку. Достатньо впливових і грошовитих людей вважають що час Трампа пройшов. Пора звільняти дорогу молодим.
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08.11.2022 12:36 Відповісти
Ему нужна неделя на укладку волос.
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08.11.2022 12:41 Відповісти
Буде каятись про скрадені секретні документи?
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08.11.2022 12:46 Відповісти
Знову ***** буде дупу лизати...
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08.11.2022 14:57 Відповісти
Наверно скажет, что таки построит Trump Tower Moscow
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08.11.2022 16:18 Відповісти
Пернет в лужу?
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08.11.2022 19:37 Відповісти
 
 