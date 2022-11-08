Трамп за тиждень пообіцяв зробити "дуже велику заяву"
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що 15 листопада зробить дуже гучну заяву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє France 24.
"Щоб не відволікати увагу від завтрашніх дуже важливих, навіть критично важливих виборів... Я збираюся зробити дуже важливу заяву у вівторок, 15 листопада, в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида", - сказав він.
Видання зазначає, що найімовірнішим припущенням є те, що це буде оголошення про участь у президентських виборах 2024.
Топ коментарі
+10 Перикл Фемиди
показати весь коментар08.11.2022 11:44
+3 MrStepanovM
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+3 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.11.2022 11:47
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У вас шо, друзів забагато що можна ними розкидатися?
Майте ж свій розум а не бездумно ведіться на квохтання партійних активістів з Нью Йорка.
Знаходимо людину, чиї амбіції значно переважають здібності, і починаємо допомагати просунутись вгору.