США підтримуватимуть Україну і після виборів до Конгресу, - Білий дім

Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми впевнені, що підтримка України Сполученими Штатами буде незламною та непохитною. Це те, у що ми віримо, і саме так ми це бачимо в майбутньому. Ви бачили, як Джейк Салліван сказав те саме, коли був у Києві в понеділок, і підтвердив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в цілій низці сфер - чи то допомога в галузі безпеки, економічна допомога чи допомога в галузі прав людини", - наголосила вона.

Речниця Білого дому додала, що члени Конгресу - республіканці та демократи - чітко заявили про незмінну підтримку США України.

"За будь-якого сценарію президент Байден прихильний до роботи у двопартійній манері, як він це робив - робив для підтримки України", - сказала Жан-П'єр.

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Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 8 листопада. На них обиратимуть всіх 435 членів Палати представників та третина сенаторів.

За прогнозами, республіканці можуть збільшити представництво в обох палатах законодавчого органу, що дозволить їм перешкоджати реалізації пропозицій президента-демократа.

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