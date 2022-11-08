Біля Маріуполя пролунали потужні вибухи, - Андрющенко

8 листопада у селищі Нікольське Маріупольського району на Донеччині пролунала серія потужних вибухів.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Населений пункт розташований за 15 км від тимчасового захопленого Маріуполя. Повідомляють про три потужні вибухи в селищі Нікольське Маріупольського району. Подробиці з'ясовуємо", – написав він.

Згодом Андрющенко написав, що звуки вибухів - це робота ППО окупантів з лісосмуги в районі лікарні.

"Не відомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО", - зазначив Андрющенко.

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