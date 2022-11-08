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Фінляндія допоможе із перевезенням українського зерна до Сомалі

зерно

Фінляндія допоможе транспортуванню судна Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) з перевезення зерна з України до Сомалі.

Про це повідомляє Yle із посиланням на  Міністерства закордонних справ Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ

"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до африканських країн тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму, – зазначив міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі. 

Водночас Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тому наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону.

За даними Міністерства закордонних справ, наразі Фінляндія виділяє загалом 15,7 млн ​​євро як гуманітарну допомогу регіону. З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії ВПП.

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Автор: 

Африка (307) зерно (3121) допомога (8382) Фінляндія (1309)


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Це добре.Смачного сомалійцям.Хай будуть живі і здорові.
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08.11.2022 12:23 Відповісти
Навіщо? Щоб ще більше плодилося нещасних, які все життя страждають від голоду?
Там класичний Malthusian trap, вийти з якого можна тільки через різке скорочення непродуктивного населення, і то далеко не всім.
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08.11.2022 12:29 Відповісти
І кацапських полонених для Сомалі відсипте! Бо щось вони жирують у бєндєрафцефф!
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08.11.2022 12:32 Відповісти
Зерно в обмін на депортацію кацапів із Фінляндії.
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08.11.2022 12:43 Відповісти
 
 