Росія гальмує зерновий коридор. Без неї перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти, - Мінінфраструктури
Чорноморська зернова ініціатива працює не на повну потужність через повільну роботу російських інспекторів, які мають перевіряти зерновози у "коридорі".
Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє Цензор.НЕТ.
Представники Росії у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у жовтні почали працювати так, що кількість інспекцій на добу скоротилася до семи-дев'яти.
Через це виникла черга з 210 суден. Половина з них була завантажена й очікувала інспекції на вихід, ще половина - на вхід.
Коли Росія призупинила свою участь в роботі інспекцій, Туреччина та ООН почали перевіряти зерновози самі. Їхня робота виявилась дуже продуктивною: 30 жовтня інспектори пропустили 46 суден, а 31 жовтня - ще 39.
"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - поскаржився заступник міністра.
Станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.
"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.
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