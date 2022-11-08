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Новини
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Росія гальмує зерновий коридор. Без неї перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти, - Мінінфраструктури

зерно

Чорноморська зернова ініціатива працює не на повну потужність через повільну роботу російських інспекторів, які мають перевіряти зерновози у "коридорі".

Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, повідомляє Цензор.НЕТ.

Представники Росії у Спільному координаційному центрі (СКЦ) у жовтні почали працювати так, що кількість інспекцій на добу скоротилася до семи-дев'яти.

Через це виникла черга з 210 суден. Половина з них була завантажена й очікувала інспекції на вихід, ще половина - на вхід.

Коли Росія призупинила свою участь в роботі інспекцій, Туреччина та ООН почали перевіряти зерновози самі. Їхня робота виявилась дуже продуктивною: 30 жовтня інспектори пропустили 46 суден, а 31 жовтня - ще 39.

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"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - поскаржився заступник міністра.

Станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

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"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.

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Які російські інспектори і що вони там взагалі роблять? Чого ми повинні чекати "дозвіл" від терористів на вивіз свого зерна?
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08.11.2022 11:24 Відповісти
Ну так для того вони й повернулися до угоди, щоб саботувати її.
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08.11.2022 11:26 Відповісти
І когось ще це дивує? Країна-пїдарас з насєлєнієм-пїдарасом веде себе по пїдараськи. Що в цьому нового?
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08.11.2022 11:31 Відповісти
Викинути цих тормозів (краще звучить кацапською) з угоди - та й усе!
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08.11.2022 11:34 Відповісти
Зауважте, що це не українці перевіряють у Босфорі судна, що йдуть під навантаження в порти Росії, ці росіяни перевіряють судна, що йдуть на навантаження в порті України. На таку ганьбу Україні могли погодитись лише євреї.
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08.11.2022 11:40 Відповісти
ксенофобія це привілея кацапів
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08.11.2022 11:47 Відповісти
У новій зерновій угоді не повино бути і згадки про це "недогосударство". Женіть їх нахер сцяними труселями.
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08.11.2022 11:42 Відповісти
Для ускорения проверок, выдавать кацапам по бутылке боярышника и по лаптю щей.
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08.11.2022 12:35 Відповісти
Ці козломорді перевіряють те ,до чого вони не доклали ні грама праці,і вважають це якимось законним правом!
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08.11.2022 13:04 Відповісти
 
 