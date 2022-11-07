Туреччина пропонує продовжити дію "зернового коридору" ще на рік
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") ще на рік – до листопада 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", сказав Акар у понеділок.
Топ коментарі
+10 Константин К #519933
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Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
Её суть в том, что рашке, дают торговать своим зерном в обмен на торговлю украинским.
Для всех трех сторон это выгодно.
Хто саме підписував, ОПа дЄрьмака?