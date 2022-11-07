Туреччина пропонує продовжити дію "зернового коридору" ще на рік

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") ще на рік – до листопада 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", ­ сказав Акар у понеділок.

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