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Новини Війна
3 202 20

Туреччина пропонує продовжити дію "зернового коридору" ще на рік

зерно,порт

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара пропонуватиме продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди") ще на рік – до листопада 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми сказали, що конфлікт окремо, гуманітарні умови окремо. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік", ­ сказав Акар у понеділок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робота "зернового коридору" стабілізувалася, - міністр оборони Туреччини Акар

Автор: 

зерно (3121) Туреччина (3502) Акар Хулусі (18)


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Топ коментарі
+10
Это унизительная для Украины сделка. Признать на уровне ООН за парашей право шмонать суда, которые заходят и выходят из наших портов это не признак суверенного государства.
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07.11.2022 20:25
+4
А Эрди уверен, что в 2023 году зерно на экспорт в Украине будет?
Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
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07.11.2022 20:28
+3
Він думає, що раша ще рік протягне? Там до 24 лютого 2023 все трісне як неоперований апендицит.
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07.11.2022 20:33
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Та все ясно, можна і не пропонувать, а просто
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07.11.2022 20:24 Відповісти
в турки нехай випруть всіх касабів
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07.11.2022 20:24 Відповісти
Это унизительная для Украины сделка. Признать на уровне ООН за парашей право шмонать суда, которые заходят и выходят из наших портов это не признак суверенного государства.
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07.11.2022 20:25 Відповісти
Пусть шмонают иностранные суда идущие из нашим портов, мы им разрешим. А если не согласятся на продление зернового перемирия то у них опять может что то случится в Севастополе, а то и в Новороссийске, а там мы их "попросим" открыть экспорт нашего металла, во избежании "бавовны" на их военно-морских базах. Теперь у нас есть убедительные инструменты.
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07.11.2022 23:28 Відповісти
А Эрди уверен, что в 2023 году зерно на экспорт в Украине будет?
Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
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07.11.2022 20:28 Відповісти
Якщо не буде добрив, то зерна на експорт не буде. Пшениця без нітрогену не росте. А те, що виросте без нього, немає сенсу доглядати і збирати. І чим далі поля від портів і кордонів, через які заходять добрива, то тим далі вони від врожаю і можливості продати продукцію по нормальній ціні. Відповідно ці господарства значно зменшать об'єми, або взагалі припинять виробництво, а пізніше і своє існування.
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08.11.2022 09:27 Відповісти
Він думає, що раша ще рік протягне? Там до 24 лютого 2023 все трісне як неоперований апендицит.
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07.11.2022 20:33 Відповісти
Парашка так долго не протянет (к маю сдуется)!
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07.11.2022 20:47 Відповісти
путлер добре крутить жадібним Ердоганом. вже в шос та брикс хоче. Хаб газовий бажає. Іншу АЕС треба. Йому на ЄС і НАТО вже насрать, з Росією краще і ситніше жити))) тільки путлер його наїпет как лоха.
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07.11.2022 20:54 Відповісти
Все с точностью до наоборот. Это Эрдоган вертит пуйло по Украине, Сирии, Карабаху, сейчас еще и Иран в списке. Не с тем жучарой пуйло село в карты играть. У Эрдогана 8 тузов в колоде. И не гэбисту с ним тягаться)
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07.11.2022 21:25 Відповісти
Это обоюдная для них сделка.
Её суть в том, что рашке, дают торговать своим зерном в обмен на торговлю украинским.

Для всех трех сторон это выгодно.
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07.11.2022 21:51 Відповісти
Чушь какая выгода ?Раньше , до ********** войны Украина могла торговать и без всяких сделок‼️
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07.11.2022 23:57 Відповісти
Продавать свободно свое зерно.
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08.11.2022 01:49 Відповісти
Відчуваю, що в серпні поїду в Крим. Так що не розтягуйте, хлопці, коридори.
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07.11.2022 21:07 Відповісти
Лучшее решение для пролонгации сделки - это ракеты (с авиации само собой), достающее до Новороссийска. И сделка в виде "мы не стреляем по Одессе, а вот вы не стреляйте по Новороссийску, пожалуйста, очень просим" будет эффективной и надежной. Вот и все дела. Ракеты до Новороссийска и Сочи и вопрос будет решен.
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07.11.2022 21:22 Відповісти
А так оно и есть. Не зря турки заявили, что в случае отказа, суда пойдут под турецким флагом, со всеми вытекающими последствиями.
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07.11.2022 21:28 Відповісти
Це означає, що війна ще як мінімум на рік
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07.11.2022 23:54 Відповісти
Скоріше всього -на стільки не скільки буде вигідно "сильним мира сего"...щось таке відчуття
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08.11.2022 04:31 Відповісти
Україна дала письмову гарантію соссії через Туреччину. Джерело:

Хто саме підписував, ОПа дЄрьмака?
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08.11.2022 13:17 Відповісти
 
 