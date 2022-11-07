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Новости Война
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Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

зерно,порт

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения") еще на год – до ноября 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.

Читайте также: Россия еще не решила, продолжать ли "зерновое соглашение" после 18.11, - Песков

Автор: 

зерно (1070) Турция (3379) Акар Хулуси (14)


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Топ комментарии
+10
Это унизительная для Украины сделка. Признать на уровне ООН за парашей право шмонать суда, которые заходят и выходят из наших портов это не признак суверенного государства.
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07.11.2022 20:25
+4
А Эрди уверен, что в 2023 году зерно на экспорт в Украине будет?
Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
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07.11.2022 20:28
+3
Він думає, що раша ще рік протягне? Там до 24 лютого 2023 все трісне як неоперований апендицит.
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07.11.2022 20:33
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Та все ясно, можна і не пропонувать, а просто
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07.11.2022 20:24 Ответить
в турки нехай випруть всіх касабів
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07.11.2022 20:24 Ответить
Это унизительная для Украины сделка. Признать на уровне ООН за парашей право шмонать суда, которые заходят и выходят из наших портов это не признак суверенного государства.
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07.11.2022 20:25 Ответить
Пусть шмонают иностранные суда идущие из нашим портов, мы им разрешим. А если не согласятся на продление зернового перемирия то у них опять может что то случится в Севастополе, а то и в Новороссийске, а там мы их "попросим" открыть экспорт нашего металла, во избежании "бавовны" на их военно-морских базах. Теперь у нас есть убедительные инструменты.
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07.11.2022 23:28 Ответить
А Эрди уверен, что в 2023 году зерно на экспорт в Украине будет?
Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
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07.11.2022 20:28 Ответить
Якщо не буде добрив, то зерна на експорт не буде. Пшениця без нітрогену не росте. А те, що виросте без нього, немає сенсу доглядати і збирати. І чим далі поля від портів і кордонів, через які заходять добрива, то тим далі вони від врожаю і можливості продати продукцію по нормальній ціні. Відповідно ці господарства значно зменшать об'єми, або взагалі припинять виробництво, а пізніше і своє існування.
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08.11.2022 09:27 Ответить
Він думає, що раша ще рік протягне? Там до 24 лютого 2023 все трісне як неоперований апендицит.
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07.11.2022 20:33 Ответить
Парашка так долго не протянет (к маю сдуется)!
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07.11.2022 20:47 Ответить
путлер добре крутить жадібним Ердоганом. вже в шос та брикс хоче. Хаб газовий бажає. Іншу АЕС треба. Йому на ЄС і НАТО вже насрать, з Росією краще і ситніше жити))) тільки путлер його наїпет как лоха.
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07.11.2022 20:54 Ответить
Все с точностью до наоборот. Это Эрдоган вертит пуйло по Украине, Сирии, Карабаху, сейчас еще и Иран в списке. Не с тем жучарой пуйло село в карты играть. У Эрдогана 8 тузов в колоде. И не гэбисту с ним тягаться)
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07.11.2022 21:25 Ответить
Это обоюдная для них сделка.
Её суть в том, что рашке, дают торговать своим зерном в обмен на торговлю украинским.

Для всех трех сторон это выгодно.
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07.11.2022 21:51 Ответить
Чушь какая выгода ?Раньше , до ********** войны Украина могла торговать и без всяких сделок‼️
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07.11.2022 23:57 Ответить
Продавать свободно свое зерно.
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08.11.2022 01:49 Ответить
Відчуваю, що в серпні поїду в Крим. Так що не розтягуйте, хлопці, коридори.
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07.11.2022 21:07 Ответить
Лучшее решение для пролонгации сделки - это ракеты (с авиации само собой), достающее до Новороссийска. И сделка в виде "мы не стреляем по Одессе, а вот вы не стреляйте по Новороссийску, пожалуйста, очень просим" будет эффективной и надежной. Вот и все дела. Ракеты до Новороссийска и Сочи и вопрос будет решен.
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07.11.2022 21:22 Ответить
А так оно и есть. Не зря турки заявили, что в случае отказа, суда пойдут под турецким флагом, со всеми вытекающими последствиями.
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07.11.2022 21:28 Ответить
Це означає, що війна ще як мінімум на рік
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07.11.2022 23:54 Ответить
Скоріше всього -на стільки не скільки буде вигідно "сильним мира сего"...щось таке відчуття
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08.11.2022 04:31 Ответить
Україна дала письмову гарантію соссії через Туреччину. Джерело:

Хто саме підписував, ОПа дЄрьмака?
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08.11.2022 13:17 Ответить
 
 