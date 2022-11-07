Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения") еще на год – до ноября 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.

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