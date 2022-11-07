Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения") еще на год – до ноября 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", сказал Акар в понедельник.
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+10 Константин К #519933
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Если Украина вернет границы 1991 года, то да, точно будет.
А вот если всякие будут продавливать т.н. "мирные переговоры", то точно НЕ БУДЕТ.
Так что, Эрди, ты сторону выбери: или кремлевское хйло, или Украинский хлебушек.
И этот выбор надо будет сделать не только Эрди. Привыкайте, мировые "лидеры": Украина - одна из ПЕРВЫХ скрипок в мировом оркестре.
Её суть в том, что рашке, дают торговать своим зерном в обмен на торговлю украинским.
Для всех трех сторон это выгодно.
Хто саме підписував, ОПа дЄрьмака?