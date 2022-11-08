В окупованому Херсоні досі немає світла попри заяви пропагандистів, - Соболевський

Свою пропаганду окупаційні ЗМІ спрямовують виключно на російську аудиторію.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"Брехня окупаційної влади продовжується і набирає нових обертів. Цікаво виходить - сьогодні вони заявили, що наслідки теракту на ЛЕП повністю ліквідовано. Херсон знову зі світлом. Що ми бачимо насправді? Світла немає. Тільки в деяких частинах міста, є натяки на електроенергію, які не охоплюють навіть повноцінно хоч один мікрорайон", - пояснив він.

За словами Соболевського, ця брехня спрямована на російську аудиторію.

"Зараз це "Херсон зі світлом", далі буде "Херсон все ще наш", хоча насправді вже буде далеко інша картина реальності", - підсумував він.

Читайте: У Херсоні та області повністю зникло світло. Також є перебої з мобільним зв’язком