На Вінниччині запровадили двогодинні відключення електроенергії

8 листопада у Вінницькій області запровадили двогодинні відключення електроенергії.

Про це повідомило АТ "Вінницяобленерго", передає Цензор.НЕТ.

"Маємо розпорядження від Регіонального диспетчерського центру Південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ "Вінницяобленерго" згідно з графіком погодинного відключення споживачів (ГПВ). Графіки погодинних відключень 8.11.2022 р. застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20.00.

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