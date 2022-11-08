На Вінниччині запровадили двогодинні відключення електроенергії
8 листопада у Вінницькій області запровадили двогодинні відключення електроенергії.
Про це повідомило АТ "Вінницяобленерго", передає Цензор.НЕТ.
"Маємо розпорядження від Регіонального диспетчерського центру Південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ "Вінницяобленерго" згідно з графіком погодинного відключення споживачів (ГПВ). Графіки погодинних відключень 8.11.2022 р. застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", - йдеться у повідомленні.
Обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20.00.
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як тіки рада погодиться збільшити тариф - виявиться, що все давно відремонтували