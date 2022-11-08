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На Вінниччині запровадили двогодинні відключення електроенергії

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8 листопада у Вінницькій області запровадили двогодинні відключення електроенергії.

Про це повідомило АТ "Вінницяобленерго", передає Цензор.НЕТ.

"Маємо розпорядження від Регіонального диспетчерського центру Південно-західного регіону про введення обмежень електроенергії 8.11.2022 р. по АТ "Вінницяобленерго" згідно з графіком погодинного відключення споживачів (ГПВ). Графіки погодинних відключень 8.11.2022 р. застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження постачання електроенергії здійснюватимуться до 20.00.

Дивіться: Момент відключення електроенергії в Києві. ВIДЕО

Автор: 

Вінниця (621) електроенергія (6224) Електрика (2042) відключення світла (1089)


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О боже с Киева по 12 часов без электричества каждый день можем помочь этим беднягам? Два часа плять два
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08.11.2022 12:41 Відповісти
вгомоніться! то дтек так показує, що треба платити за транспортування в 2 рази більше!
як тіки рада погодиться збільшити тариф - виявиться, що все давно відремонтували
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08.11.2022 12:46 Відповісти
Киевляне отчего-то считают что они пуп земли. Это было заметно ранее, когда только трагедии под Киевом освещались активно в прессе, но теперь это приняло какие-то невыносимые формы. Вам к Богуцкой с её идеее, что пусть обстреливают запад страны.
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08.11.2022 12:47 Відповісти
Без киевлян тебе в город даже интернет по проводу на зайдет
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08.11.2022 13:38 Відповісти
Весь мир вертится вокруг Киева.
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08.11.2022 13:43 Відповісти
У тебя в голове может быть. Точки обмена, датацентры и паритеты заграницу здесь. Твой домашний провайдер без этого - просто сельская локалка
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08.11.2022 13:46 Відповісти
Я вот батареек на 75 тыс купил. Что бы транзитные узлы поддерживать. Покупал и плакал, теперь кушать меньше придется.
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08.11.2022 13:48 Відповісти
При отключениях по 12 часов этих батареек в лучшем случае на пару месяцев хватит
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08.11.2022 13:52 Відповісти
 
 