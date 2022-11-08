Румунія накопичила до зими рекордні запаси газу
Румунія напередодні зими має понад три мільярди кубометрів природного газу в сховищах. Рекордна кількість.
Про це повідомив міністр енергетики Румунії Вірджил Попеску, інформує Цензор.НЕТ.
Попеску підтвердив, що сховища заповнені на 97,75%.
"Повторюю: цієї зими проблеми з газом у нас не буде. Населення та економіка не постраждають", – написав міністр у фейсбуці.
Обсяг запасів газу в понеділок становив понад три мільйони кубометрів, що на 701 млн більше, ніж в аналогічний період 2021 року.
Румунія виконала вимогу Європейської комісії щодо заповнення принаймні 80% сховищ до середини вересня.
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Ahmed Nunji
показати весь коментар08.11.2022 12:56 Відповісти Мені подобається 1
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