Румунія накопичила до зими рекордні запаси газу

Румунія напередодні зими має понад три мільярди кубометрів природного газу в сховищах. Рекордна кількість.

Про це повідомив міністр енергетики Румунії Вірджил Попеску, інформує Цензор.НЕТ.

Попеску підтвердив, що сховища заповнені на 97,75%.

"Повторюю: цієї зими проблеми з газом у нас не буде. Населення та економіка не постраждають", – написав міністр у фейсбуці.

Обсяг запасів газу в понеділок становив понад три мільйони ​​кубометрів, що на 701 млн більше, ніж в аналогічний період 2021 року.

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Румунія виконала вимогу Європейської комісії щодо заповнення принаймні 80% сховищ до середини вересня.