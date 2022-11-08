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Українські порти мають прийняти під завантаження 14 суден у межах "зернової ініціативи", - Мінінфраструктури

зерно

За два дні в Україну прибудуть 14 суховантажних суден, які зможуть перевезти понад 270 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter, інформує Цензор.НЕТ 

"Нарешті розблокований трафік на вхід – це хороша новина для всього світу, який очікує українських продуктів", - наголосив Кубраков.

Міністр повідомив, що 7 листопада в українських портах у Чорному морі пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. І що у найближчу добу очікується, за його даними, ще 7 кораблів, які завантажать 140 тис. тонн зерна. Кубраков запевнив, що українська сторона готова "зробити це швидко".

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Автор: 

зерно (3121) корабель (1613) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (448)


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Тобто кацапи 14 раз мають відсмоктати.
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08.11.2022 12:57 Відповісти
Якось незрозуміло,бо унизу це швидко описано,як не швидко,а палки в колеса.
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08.11.2022 13:00 Відповісти
А Україна очікує далекобійну зброю, та літаки!
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08.11.2022 13:14 Відповісти
Для багатьох аграріїв, які далеко знаходяться від портів, логістика "з'їдає" до 50% від вартості зерна по теперішнім низьким цінам, відповідно в наступному році у них врожаю може і не буде, бо селітра коштує дуже дорого. Без нітрогену пшениці не буде. Так що для них що є зернова угода, що немає - однаково.
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08.11.2022 17:45 Відповісти
 
 