Українські порти мають прийняти під завантаження 14 суден у межах "зернової ініціативи", - Мінінфраструктури

За два дні в Україну прибудуть 14 суховантажних суден, які зможуть перевезти понад 270 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Нарешті розблокований трафік на вхід – це хороша новина для всього світу, який очікує українських продуктів", - наголосив Кубраков.

Міністр повідомив, що 7 листопада в українських портах у Чорному морі пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. І що у найближчу добу очікується, за його даними, ще 7 кораблів, які завантажать 140 тис. тонн зерна. Кубраков запевнив, що українська сторона готова "зробити це швидко".

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