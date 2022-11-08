Деякі члени ЄС бояться вступу України: це може змістити баланс сил на схід, - Welt
Деякі країни ЄС побоюються посилення позицій країн Східної Європи й порушення балансу сил у разі вступу України у Євросоюз.
Про це йдеться у статті Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
З прийняттям України до блоку Київ стане п'ятою за величиною країною у ЄС. У Раді Євросоюзу, де рішення ухвалюють кваліфікованою більшістю, Київ здобув би 9% голосів, підрахував експерт із Європи берлінського аналітичного центру SWP Ніколай фон Ондарза.
Отже, вага Німеччини під час голосування впаде з 18,6% до 16,9% - значення, якого Україна досягла б разом із Польщею.
"Навіть у Європарламенті, у якому Київ матиме від 52 до 59 місць, реформу проводитимуть завдяки більшим державам. Україна стане новим центром влади і зрушить баланс сил на схід", - наголошують журналісти.
Нагадаємо, 28 лютого, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ у Європейський союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.
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Я розумію.
Краще хай поляжуть усі, або росії здадуться, бо цивілізовані стомилися від тієї війни!
ЄС регресує, застарілі інститути, як показав час, не працюють. Одна тільки Угорщина показала як на рівні правил ЄС можна маніпулювати всіма рішеннями ЄС працюючи в інтересах Росії.
Є багато плюсів, то тема для окремої розмови. А люди бюргери чіпляються за старе поки воно не подохне, боючися розвитку й змін.
He had been an actor, not known as an comedian.
About the Oligarchy in former Sovjet Republics:
I believe, they were intended, to not let Western companies take over Sovjet ones.
But those Oligarchs did the same,
what the Westerners would have done:
Brought buckets of bucks offshore to
Panama, Switzerland and London.
Тому не потрібно про ЕС, особливо про Німеччину - у них стільки всього дурного, що о-го-го. немає чого таке переймати нам.
А висока корупція у них на розвиненому рівні: тендери правильним компаніям, контракти і т.п. Не зваблюйтесь "картинкою для туристів".
Тому вони насправді бояться не нашої побутової корупції - це вирішується швидко і просто (з високою ніхто і планує боротися), а нашого потенціалу, в т.ч. і того, про що йдеться в тексті - кількості населення і формування нових груп впливів.
Рекомендую прочитати Дж. Бреннона "Проти демократії" Там гарні викладки стосовно структури народу в різних країнах і його інтелектуального і виборчого потенціалу/впливу.
Але є варіант, як з румуніею, пересаджати більше ніж 350 топ посадовців.
В нас треба пересаджати трохи більше(на порядок а може і на два, для ЗЕбілів порядок - це у 10 разів більше)
Є можливості в Євросоюзу регулювати довбнів!
по перше -це не котрольованая ядерна зброя..
по друге-рашка стає в повну залежність від Китаю,з ресурсами ,одим словом з патрохами.
А це грає на руку Китаю з його амбіціями і який буде конкурувати з США
Ключове слово БОЯТИСЯ.
А чого добивається любий розбишака, любий агресор, любий диктатор, любий насильник?
Путін непереможний, тому що він знайшов слабе місце умовної Європи - СТРАХ?
Who will deliver?
Есть Северо-Западная и центральная Европа (уже включая Чехию) которая является финансовым донором остальной Европы - от Эстонии до Кипра. Так же есть противоречия на линии - правовое государство и свободы, ЕС объявил Польшу и Венгрию государствами подавляющими судебную власть и свободу слова. Кроме того есть внутренние противоречия например между Польшей и Германией Польша хочет от Германии выплат в размере 1,2 триллиона евро - это более тысячи миллиардов, что мгновенно опустит Германию на уровень Румынии и ЕС придет конец.
Не факт что в ЕС удержится Польша и Венгрия.
Слишком большая разница менталитетов. Выход - сделают ЕС двух скоростей и уровней. Первый побогаче - со своими более либеральными законами и свободной прессой, второй победнее - с консервативными законами и зажатыми СМИ.
together with Handelsblatt,
Süddeutsche Zeitung (SZ) und Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Only SZ can be considered lefty,
but all lost much revenue due to internet.
From a farmer's point of view:
With the fall of the Berlin Wall the hectare price for land halved in West Germany,
but is now 30 years later more expensive than in the 80s - it recovered.
But during that time, loans could not secured that much by worth of the soil.
Similar could happen, when a huge land by hectares join the EU.
Agriculture could become worthless in Western Europe, since wages are lower in Ukraine.
Only perspective for Germoney: Government goal is to add 65% Renewable to heating, thus reduction to produce biomass only - bread wheat imported from Ukraine.
Tourism:
Black Sea coast could weaken Spain,
Odessa could fetch vacationers usually going to Barcelona.
So, there a quite a bit fears, wealth could leave the West going to the East.
Britain is not so affected, since it has to import food since a longer time,
and does not attract tourists for it's summer climate.