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Деякі члени ЄС бояться вступу України: це може змістити баланс сил на схід, - Welt

єс,євросоюз

Деякі країни ЄС побоюються посилення позицій країн Східної Європи й порушення балансу сил у разі вступу України у Євросоюз.

Про це йдеться у статті Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

З прийняттям України до блоку Київ стане п'ятою за величиною країною у ЄС. У Раді Євросоюзу, де рішення ухвалюють кваліфікованою більшістю, Київ здобув би 9% голосів, підрахував експерт із Європи берлінського аналітичного центру SWP Ніколай фон Ондарза.

Отже, вага Німеччини під час голосування впаде з 18,6% до 16,9% - значення, якого Україна досягла б разом із Польщею.

"Навіть у Європарламенті, у якому Київ матиме від 52 до 59 місць, реформу проводитимуть завдяки більшим державам. Україна стане новим центром влади і зрушить баланс сил на схід", - наголошують журналісти.

Також читайте: 88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 28 лютого, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ у Європейський союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.

Автор: 

членство в ЄС (1272) Євросоюз (13484)


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Топ коментарі
+10
А що поганого, якщо навіть баланс сил зміститься?

ЄС регресує, застарілі інститути, як показав час, не працюють. Одна тільки Угорщина показала як на рівні правил ЄС можна маніпулювати всіма рішеннями ЄС працюючи в інтересах Росії.

Є багато плюсів, то тема для окремої розмови. А люди бюргери чіпляються за старе поки воно не подохне, боючися розвитку й змін.
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08.11.2022 13:32
+9
Лячно же ж...
Я розумію.
Краще хай поляжуть усі, або росії здадуться, бо цивілізовані стомилися від тієї війни!
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08.11.2022 13:27
+9
яка пропаганда? це реалії! Україна занадто велика країна для євросоюзу, щоб він міг безполісно її перетравити
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08.11.2022 13:30
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Лячно же ж...
Я розумію.
Краще хай поляжуть усі, або росії здадуться, бо цивілізовані стомилися від тієї війни!
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08.11.2022 13:27 Відповісти
А так можуть зміститися на захід. Десь в Лісабон...
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08.11.2022 13:56 Відповісти
Вони - елої. Для них етично всіляко уникати теми морлоків.
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08.11.2022 13:58 Відповісти
А Грузії і Молдові які претензії Гордон через якийсь ресурс заявить. Може досить цієї руської пропаганди. Що не відкрий,то усі проти України.
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08.11.2022 13:28 Відповісти
яка пропаганда? це реалії! Україна занадто велика країна для євросоюзу, щоб він міг безполісно її перетравити
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08.11.2022 13:30 Відповісти
Я не вірю в такі від когось публікації.
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08.11.2022 13:35 Відповісти
і що? за правилами ЄС до складу їхнього парламенту мають увійти члени пропорційну від населення країни! а це означає, що сформується величезний і потужний блок, який буде приймати зацікавленні рішення
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08.11.2022 13:38 Відповісти
Ви в чому проблему побачили? В населенні, території чи членством України? Я маю сумніви,що сумніви мають в Європі.
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08.11.2022 13:41 Відповісти
проблема в вас, бо замість усвідомлення реального стану речей, на все чепляете бірку "пропаганда"!
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08.11.2022 13:53 Відповісти
Ну це проблема не всього Євросоюзу, а виключно поточного дойчблоку, який ******** приймати рішення щє трохи рашистську трубу посмоктати.
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08.11.2022 14:46 Відповісти
може стати проблемою всього! ви ж бачете, як в нас працюють парламетраії! і якими потворами вони є
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08.11.2022 15:54 Відповісти
Теж мені новина. Ви краще скажіть, чого ті меркантильненько-толерантненькі здрібнілі члени ЄС не побоювалися б.
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08.11.2022 13:31 Відповісти
З початку треба перемогти в війні, а що там потім буде, то такі дрібниці...
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08.11.2022 13:32 Відповісти
А що поганого, якщо навіть баланс сил зміститься?

ЄС регресує, застарілі інститути, як показав час, не працюють. Одна тільки Угорщина показала як на рівні правил ЄС можна маніпулювати всіма рішеннями ЄС працюючи в інтересах Росії.

Є багато плюсів, то тема для окремої розмови. А люди бюргери чіпляються за старе поки воно не подохне, боючися розвитку й змін.
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08.11.2022 13:32 Відповісти
Даремно ви думаєте що то бюргери. Я думаю, франція і швейцарія мутять воду, особливо швейцарія.
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08.11.2022 13:37 Відповісти
Швейцария не входить до складу ЕС
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08.11.2022 13:46 Відповісти
Швейцарія і Франція нічим не ризикують, а ось бургерів Україна потихеньку зсуває з неформального головування у ЄС, навіть щє не вступивши. Ось вони й задригались, почули, що скоро їх від крантиків відсторонять.
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08.11.2022 14:20 Відповісти
Давай почнемо з того, що бургери більше всіх дають грошей в общак ЄС. Тому вони мають право бути лідером.
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08.11.2022 15:49 Відповісти
5-я по величине? А что считают - метраж или население? Вроде как по территории мы на 1-м месте.
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08.11.2022 13:36 Відповісти
Оскільки голоси дають по населенню, то і малося на увазі 5-та по населенню. Хоча ми, здається, шості. Перед нами Німеччина, Франція, Польща, Італія, Іспанія.
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08.11.2022 13:54 Відповісти
население
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08.11.2022 13:59 Відповісти
"Деякі країни ЄС" бояться нас дурних та нашої корупції.Ми ж обираємо клоунів які не вміють і не хочуть вчитися працювати.
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08.11.2022 13:39 Відповісти
Ronald Reagan was to some the last great POTUS.

He had been an actor, not known as an comedian.

About the Oligarchy in former Sovjet Republics:
I believe, they were intended, to not let Western companies take over Sovjet ones.

But those Oligarchs did the same,
what the Westerners would have done:
Brought buckets of bucks offshore to
Panama, Switzerland and London.
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08.11.2022 14:44 Відповісти
що ви знаєте про Німеччину і особливо її бюрократію? якби знали, як ці бюрократи на усіх рівнях (від крайза до федерального) приймають рішення, як тягнуть, як бояться брати відповідальність, як не хочуть працювати, бо бачте, у них мала зарплата, а в бізнесі більша (нічого вам не нагадує з цих гасел німецької бюрократії?), то самі пішли і б або по голові їм надавали, або хабарі понесли. У нас в Україні така сама бюрократія і українці найшли негарне, але поки що (при поганій судовій системі) ефективне рішення - хабарництво і непотизм, бо там хоч в суд можна подати і щось добитися (хота не дешево це).
Тому не потрібно про ЕС, особливо про Німеччину - у них стільки всього дурного, що о-го-го. немає чого таке переймати нам.
А висока корупція у них на розвиненому рівні: тендери правильним компаніям, контракти і т.п. Не зваблюйтесь "картинкою для туристів".

Тому вони насправді бояться не нашої побутової корупції - це вирішується швидко і просто (з високою ніхто і планує боротися), а нашого потенціалу, в т.ч. і того, про що йдеться в тексті - кількості населення і формування нових груп впливів.
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08.11.2022 15:11 Відповісти
щодо кількості "дурних",то їх приблизно однаково в усіх країнах світу. І успіх країни залежить не від цієї більшості, а якраз від відповідальної меншості. У нас її царизм і, особливо, більшовики-комуністи вибили повністю. Тому потрібен час, щоб ця якісна меншість народилася і почала виконувати свою, притаманну їй роль. В західних країна просто така меншість відповідальна є.

Рекомендую прочитати Дж. Бреннона "Проти демократії" Там гарні викладки стосовно структури народу в різних країнах і його інтелектуального і виборчого потенціалу/впливу.
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08.11.2022 15:22 Відповісти
усе ВІРНО! наша корупція майже ненперевершена(
Але є варіант, як з румуніею, пересаджати більше ніж 350 топ посадовців.
В нас треба пересаджати трохи більше(на порядок а може і на два, для ЗЕбілів порядок - це у 10 разів більше)
Є можливості в Євросоюзу регулювати довбнів!
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08.11.2022 15:24 Відповісти
США стовідсотково бояться розвалу рашки...
по перше -це не котрольованая ядерна зброя..
по друге-рашка стає в повну залежність від Китаю,з ресурсами ,одим словом з патрохами.
А це грає на руку Китаю з його амбіціями і який буде конкурувати з США
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08.11.2022 13:40 Відповісти
Давай порахуємо союзників і їх ресурси: США + Канада вже переважають Рашку за теріторією. А ще плюс Австралія і страни ЄС і вже переважаєм Китай і Рашку за територією і ресурсами, ще Південна Корея, Японія. Велика перевага Китаю лише по населенню. Тому все буде вирішуватися в странах "третього світу" за кого вони будуть в цьому протистоянні: Індія, Латинська Америка, Афріка.
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08.11.2022 14:09 Відповісти
країнах)
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08.11.2022 14:12 Відповісти
Після развалу рашки з більшості територій можна буде просто зайти, вигрести яо і утілізувати прям на місці.
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08.11.2022 14:22 Відповісти
Чухня, сам развал буде контрольованим, як і доля яо.
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08.11.2022 14:21 Відповісти
по данним моєї розвідки/ баба Галя з коліжанками,біля під'їзду/...США над цим працюють...
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08.11.2022 14:29 Відповісти
Над цим зарано працювати, але як настане час - все буде зроблено, бо ядерне роззброєння планети, це одна із найважливіших стратегічних цілей США.
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08.11.2022 14:33 Відповісти
Тобто їх влаштовує баланс сил де на порозі неадеквати рашисти. Ну-ну.
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08.11.2022 13:44 Відповісти
рашисты где-то далеко, плюс они уверены, что те на них не нападут. Мы же в НАТО, гордо сказали мне в европе. А что эти б*ди нас туда не приняли и наша кровь на их руках тоже, скромно умолчали
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08.11.2022 14:03 Відповісти
Я думаю их верхам известно, что ********* при поддержке Китая решил изменить мировой порядок, Украина это только начало и лучше чтобы этот форпост выстоял.
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08.11.2022 14:20 Відповісти
Этот наратив только ленивый не проповедует на **********.
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08.11.2022 14:21 Відповісти
Украина, это там, где уже по зубам получило ***** и у ***** уже ничего, кроме войны на востоке и юге Украины не будет. А у Китая и даже такого военного опыта нет, они в принципе не в курсе, что надо иметь с собой на военном корабле, если отплываешь дальше, чем за 200км от берега, так как особо не пробовали еще.
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08.11.2022 14:26 Відповісти
Как и полагается мясникам они надеятся, что забросают весь мир своими и китайскими трупами, и всё - камунизм с вечными вождями и рабским быдлом.
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08.11.2022 14:33 Відповісти
Очень тупо надеяться, что китайцы смогут в принципе выползти куда-то за пределы своих границы, так как они не в курсе, как это делается.
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08.11.2022 14:36 Відповісти
Может китайцы и не знают, но ********** рабсеянам их в братья на век записал, надежда должна быть у хлипких душой и телом на поддержку хоть кого-то иначе труба.
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08.11.2022 14:50 Відповісти
И да - экономический строй в Китае сейчас, это рыночный капитализм)
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08.11.2022 14:38 Відповісти
Народа дохрена, кормиться надо, верховный коммунистический барин дозволяет.
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08.11.2022 14:52 Відповісти
Деякі члени ЄС БОЯТЬСЯ вступу України: це може змістити баланс сил на схід.

Ключове слово БОЯТИСЯ.

А чого добивається любий розбишака, любий агресор, любий диктатор, любий насильник?

Путін непереможний, тому що він знайшов слабе місце умовної Європи - СТРАХ?
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08.11.2022 13:49 Відповісти
Після війни населення України буде в межах 25 мільйонів. Тому пропорційне представництво України до 585 мільйонів мешканців Євросоюзу ну от ніяке. І впливати на будь які рішення Україна зможе лише після десятиліть міграційних процесів і повної інтеграції в ЄС. Для нас з самого початку інтеграції пріоритетом має бути якість мігрантів. Іншими словами, негрів з IQ75, мусульман з IQ85 та кацапів (взагалі дебіли) на фіг - це баласт який буде тягнути країну на дно.
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08.11.2022 13:49 Відповісти
Мільонів 35 мінімум. А міграція відбувається виключно до країн із високою соціалкою, це точно не про Україну на початку інтеграціі.
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08.11.2022 14:31 Відповісти
Міграція в звязку з кліматичними змінами підірве мільярди з насиджених місць і мова буде не про "соціальну халяву), а про скромний заробіток і виживання.
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08.11.2022 14:37 Відповісти
А, в цьому плані. Тут можливо, потепління йдуть з північного полюса, тому першими потікають кацапи з Сибіру та канадці з гренландцями, думаю. Пропоную, канадців та гренландців пускати)
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08.11.2022 14:43 Відповісти
Зараз у тому ж пакистані повна дупа у зв'язку з великою водою. Їм вже буде похєр куди бігти аби не в сибір з -50 градусів. І Україна може бути дуже крутим для них місцем особливо на фоні перспективи вступу у ЄС
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08.11.2022 15:52 Відповісти
The Intelligentsia wants Pizza and Amazon deliveries.

Who will deliver?
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08.11.2022 15:14 Відповісти
Українці традиційно готують просту їжу швидко і якісно. Фастфуд це їжа для люмпенів та маргіналів - "макдональдизація" завершилась ще в минулому столітті. Інтелігенція не вживає фастфуд принципово бо знає з чого той робиться і розуміє наслідки. Навіть коли був бідним студентом в Лондоні ніколи не вживав фастфуд. Макдональдз це "вокзальна їжа" - в будь якій країні смак бюргеру однаковий і це зручно якщо Ви не знаєте що Вам смакує з місцевої кухні і не має часу це з'ясовувати.
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08.11.2022 16:26 Відповісти
щрсь підозрілі новини останніми днями. То всі натякають на можливість якихось переговорів з кацапами, то американці с приходом республіканців можуть прискіпливо почати перевірку зброї наданої Україні і її використання,то Євросоюз боїться вступу України...
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08.11.2022 14:05 Відповісти
Ну з Євросоюзом все зрозуміло: бургери вбачають в українцях набагато більшу геополітичну силу, яка змістить в бік України вісь прийняття європейських рішень.
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08.11.2022 14:28 Відповісти
Населення вирішує
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08.11.2022 14:17 Відповісти
Звійсно, бургери будуть боятися, бо Україна їх замінить у головуванні в ЄС. Власне, США саме цього і хочуть, бо бургери вже спаплюжились, як політична сила.
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08.11.2022 14:18 Відповісти
Бургери головні спонсори ЄС. коли Україна буде мати 3-5 трл євро ввп, то тоді буде інша ситуація. То хай ганси банкують, бо за їх же рахунок буде Україна відбудовуватися.
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08.11.2022 15:54 Відповісти
Кто живет в Европе уже не как иммигрант а европеец, знает неприятную подноготную.
Есть Северо-Западная и центральная Европа (уже включая Чехию) которая является финансовым донором остальной Европы - от Эстонии до Кипра. Так же есть противоречия на линии - правовое государство и свободы, ЕС объявил Польшу и Венгрию государствами подавляющими судебную власть и свободу слова. Кроме того есть внутренние противоречия например между Польшей и Германией Польша хочет от Германии выплат в размере 1,2 триллиона евро - это более тысячи миллиардов, что мгновенно опустит Германию на уровень Румынии и ЕС придет конец.
Не факт что в ЕС удержится Польша и Венгрия.
Слишком большая разница менталитетов. Выход - сделают ЕС двух скоростей и уровней. Первый побогаче - со своими более либеральными законами и свободной прессой, второй победнее - с консервативными законами и зажатыми СМИ.
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08.11.2022 15:02 Відповісти
Die Welt is one of the four "great" nationwide daily newspapers in Germany,
together with Handelsblatt,
Süddeutsche Zeitung (SZ) und Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Only SZ can be considered lefty,
but all lost much revenue due to internet.

From a farmer's point of view:
With the fall of the Berlin Wall the hectare price for land halved in West Germany,
but is now 30 years later more expensive than in the 80s - it recovered.

But during that time, loans could not secured that much by worth of the soil.

Similar could happen, when a huge land by hectares join the EU.

Agriculture could become worthless in Western Europe, since wages are lower in Ukraine.

Only perspective for Germoney: Government goal is to add 65% Renewable to heating, thus reduction to produce biomass only - bread wheat imported from Ukraine.

Tourism:
Black Sea coast could weaken Spain,
Odessa could fetch vacationers usually going to Barcelona.

So, there a quite a bit fears, wealth could leave the West going to the East.

Britain is not so affected, since it has to import food since a longer time,
and does not attract tourists for it's summer climate.
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08.11.2022 15:08 Відповісти
Когда украинцы поймут что их 20 лет водят за нос. Лучше, как тут пишут некоторые, стать 51 штатом США.
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08.11.2022 15:49 Відповісти
When will you understand that your opinion doesn't interest us?
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08.11.2022 15:55 Відповісти
Америка богаче. А про военную составляющую вообще не говорю. Игрушечные европейские армии даже не придут защищать Украину.
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08.11.2022 18:09 Відповісти
Зеля летить на Бали дать пилюлей мавзолейному 🦍👽ублюдку...🤣
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08.11.2022 15:57 Відповісти
Сенатор проснись - тебе пора кашку кушать...
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08.11.2022 16:47 Відповісти
Те кто боятся потому членами и называются.
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08.11.2022 20:35 Відповісти
Євросоюзу зараз як ніколи потрібна "нова кров". Старожили вже не тягнуть виклики теперішнього часу, їм головне в стороні відсидітись.
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09.11.2022 22:23 Відповісти
 
 