Деякі члени ЄС бояться вступу України: це може змістити баланс сил на схід, - Welt

Деякі країни ЄС побоюються посилення позицій країн Східної Європи й порушення балансу сил у разі вступу України у Євросоюз.

Про це йдеться у статті Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

З прийняттям України до блоку Київ стане п'ятою за величиною країною у ЄС. У Раді Євросоюзу, де рішення ухвалюють кваліфікованою більшістю, Київ здобув би 9% голосів, підрахував експерт із Європи берлінського аналітичного центру SWP Ніколай фон Ондарза.

Отже, вага Німеччини під час голосування впаде з 18,6% до 16,9% - значення, якого Україна досягла б разом із Польщею.

"Навіть у Європарламенті, у якому Київ матиме від 52 до 59 місць, реформу проводитимуть завдяки більшим державам. Україна стане новим центром влади і зрушить баланс сил на схід", - наголошують журналісти.

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Нагадаємо, 28 лютого, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна подала заявку на вступ у Європейський союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.