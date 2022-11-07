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88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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88% українців вважають, що через 10 років Україна буде країною у складі ЄС і процвітатиме. Заради цього вони готові терпіти тимчасові фінансові труднощі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 21-23 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи запропонували респондентам обрати, з яким з двох сценарії майбутнього України - оптимістичним чи песимістичним - вони згодні більшою мірою.

88% українців вважають, що через 10 років Україна процвітатиме у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються - 26%.

Лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставили додаткове запитання, чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

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Серед таких 96% українців відповіли, що готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна процвітатеме і стане членом ЄС.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС 01
88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС 02
88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС 03
88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС 04
88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС 05

Автор: 

опитування (1946) прогноз (1391) членство в ЄС (1267) КМІС (335)


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Топ коментарі
+12
Луганская обл., зранку цілу купу чмобіків наловили!!!
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07.11.2022 13:08
+10
Цікаво спитати, чи вірять опитувані в те, що Україна стане квітучою при діючій зеленій владі? 🤔
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07.11.2022 13:14
+8
За 10 років квітучою,коли рознесені великі міста і війна ще йде? Напевно,в цих опитуваннях ідіоти приймали участь.
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07.11.2022 13:01
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Интересная статистика. Все думают что "будущее" само без них решит проблему самой большой коррупции в Европе. Это оно, "будущее", будет вешать Ермака, расстреливать коррупционеров, депутатов и олигархов. А они (народ) в это время будут отдыхать в Сочи и ездить на заработки в Москву ну или на худой конец сажать картоплю на фазенде. Ага, ну да....
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07.11.2022 23:17 Відповісти
Я эту сказку слышал во времена перестройки и потом каждые пять лет от нового президента.... Когда посадят президентов и министров за ворованное, тогда и начинайте отсчёт 10-и лет, а сейчас маемо тэ що маемо
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08.11.2022 00:40 Відповісти
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