88% українців вірять, що за 10 років Україна буде у складі ЄС і процвітатиме, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

88% українців вважають, що через 10 років Україна буде країною у складі ЄС і процвітатиме. Заради цього вони готові терпіти тимчасові фінансові труднощі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 21-23 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи запропонували респондентам обрати, з яким з двох сценарії майбутнього України - оптимістичним чи песимістичним - вони згодні більшою мірою.

88% українців вважають, що через 10 років Україна процвітатиме у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються - 26%.

Лише 5% респондентів мають песимістичні очікування, що через 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

Респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України через 10 років, ставили додаткове запитання, чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату.

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Серед таких 96% українців відповіли, що готові терпіти матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна процвітатеме і стане членом ЄС.

Опитування було проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Похибка не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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