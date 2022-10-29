71% українців готові зі зброєю захищати свою країну, - опитування
В Україні після вторгнення РФ зросла кількість опитуваних, які готові захищати свою країну до 71%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування "Центру Разумкова", проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.
"Після 2011 року в Україні частка тих, хто дає позитивну відповідь стосовно такої готовності постійно зростала (з 40% у 2011 році до 57% у 2020 році і до 71% у 2022 році)", - йдеться в повідомленні.
Готовність захищати країну підтримує більшість жителів усіх регіонів - від 54% у східних областях до 79% у південних. 74% україномовнихопитуваних і 62% - російськомовних, 81% серед чоловіків і 63% - серед жінок, 77-79% у вікових групах від 18 до 59 років, 53% - серед тих, кому 60 і більше років.
Опитування роводилося соціологічною службою "Центру Разумкова" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.
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Плюс боевой опыт тут главное, а именно правильная работа желез при стрессе и тем более обстрелах. Это месяцы натаскивания, а иначе попадешь под обстрел и организм захватит вообще контроль над мозгом, ничего подумать не успеешь и ничего сделать не сможешь, тут уже индивидуально и это надо проверять на полигоне, есть конечно люди, кто прекрасно ощутит на себе замедление восприятия времени от адреналина и будет мгновенно соображать, но есть и противоположные.
Ищите удаленную работу, зарабатывайте бабки, покупайте экипировку и шмот в ЕС и США с пересылкой, раздавайте желающим (требуя фотоотчет на фронте или проверенным людям уже, с посредниками лучше не связываться). Либо сначала делайте рентгены и МРТ, йога, иглоукалывание-массаж-мануальный терапевт, понижайте давление с помощью кардитренировок ежедневных, геморрой в жопе режьте и штопайте, одновременно прочитайте полезные книги по тренировке психики и вот уже будет внешний вид такой, что не жалко будет отдать оружие для теробороны или взять на фронт полезную единицу, а не тушку. И конечно надо приучить себя есть простую пищу без обилия специй, спать на жестком матрасе со светом, ветром, холодом, спать с шумом, тоже есть для этого тренировки и они не требуют инструкторов НАТО для их успешного выполнения. Самое сложное вылечить стресс и депрессию, скорее всего нужны мощные медикаменты от психиатра в сочетании с физ нагрузками. Вот по лицу видно человека с уставшей психикой, таких брать воевать никто не будет, но они потом жалуются, что их не взяли, хотя они там могут подтянуться 16 раз или ножом владеют (интересно, сколько зарежут кацапов). А автомат у таких лучше вообще забрать, велика вероятность суицида с применением оружия против гражданских.
але більше ніж 50!
і ці % є правдою
а реально, ще більше Українців готові воювати проти *****....
бо чиновники та депутати пішки не ходять
хай запропонують піти на передову їм, ВР, ОП, кабміну, всім чиновникам всіх рангів
може, наберуть 5 або 7% а може й ні
А до того часу НІ !!!!
Добре що Українці розумніші за тебе й стали на захист країни!
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кпцап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&РФ&Кацап- ПНХ.
уявіть лише, якби у 5-10млн. Українців на 24е лютого була на руках стрілецька зброя, чи посунулися так борзо в Україну тупі-сцикливі кацапи-кадирівці-буряти..?
а так зброя в основному є у придворних чи прикормлених своїх, які здриснуть чи зрадять Державу у перших рядах
і справді - попідпирати коридори усіх рєшальних інстанцій, заплатити "усим і вся" і опісля на регулярній основі стати дійною коровою для разрєшитєльно системи бариг, а ще й по-факту поповнити базу портнова на ліквідацію - то це можна влаштувати собі гемор, щоб рятувати Державу у міру своїх сил, але то палєво для патріотів України - тому йди слідом за кацапським кораблем та портновим.. нєдальокий ти наш, корисний іді, от
якщо влада сцить "свого" народу, то це не влада цього народу
Усі мої знайомі й родичи оформили без "парішать" нарізну зброю до 2022 року. Хто СКС , хто мисливський АК, хто Іньшу зброю. Розумні люди готувалися до повномаштабної війни й з 5ї ранку 24/02/2022 вже виконували задачі не будучи на контракті ЗСУ. Свою маячню будеш розповідати комусь іньшому. Й ТРО зброю отримали, не всі у перші день але отримали. Так що кацапський )(ахол - провокатор тут ти.
У "спам" балабол лети.
P. S. Відповіді більше не буде.
P. S. S. путин-*****.
РФія- страна террорист.
Кацап - нелюдь , раб *********** на швабре.
*****&РФія&кацап- ПНХ.
Все вірно пише Даніло К.
Розмова йшла про те що "небуло зброї" так от у тих хто думав головою а не ТВ висотами ЗБРОЯ БУЛА. Ти не зрозумів про що йшла мова й на емоціях почав писати..... читай уважніше наступного разу, можливо навіть два рази.