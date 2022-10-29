УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Війна
6 112 54
опитування (1853) Центр Разумкова (208)

71% українців готові зі зброєю захищати свою країну, - опитування

зсу

В Україні після вторгнення РФ зросла кількість опитуваних, які готові захищати свою країну до 71%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані соціологічного опитування "Центру Разумкова", проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.

"Після 2011 року в Україні частка тих, хто дає позитивну відповідь стосовно такої готовності постійно зростала (з 40% у 2011 році до 57% у 2020 році і до 71% у 2022 році)", - йдеться в повідомленні.

Готовність захищати країну підтримує більшість жителів усіх регіонів - від 54% у східних областях до 79% у південних. 74% україномовнихопитуваних і 62% - російськомовних, 81% серед чоловіків і 63% - серед жінок, 77-79% у вікових групах від 18 до 59 років, 53% - серед тих, кому 60 і більше років.

Опитування роводилося соціологічною службою "Центру Разумкова" за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Також читайте: 95% українців довіряють українській армії, - опитування

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Ось тільки влада не дає зброю
показати весь коментар
29.10.2022 15:17
+8
Оружие выдайте зелёные ва-зелины! 91% выйдет! А вот с кого начнут---тут иди знай.
показати весь коментар
29.10.2022 15:33
+8
Після депутатів , суддів , прокурорів , мусорів і бариг та їх родичів я згоден піти.
А до того часу НІ !!!!
показати весь коментар
29.10.2022 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось тільки влада не дає зброю
показати весь коментар
29.10.2022 15:17 Відповісти
и оружие и мобилизацию
показати весь коментар
29.10.2022 15:19 Відповісти
От излишних людей будет больше проблем. Геморрой, грыжа (в пояснице или шее), тромбы от непрерывного поедания холестерина плюс трое суток в окопе сделают из тебя инвалида, который даже пройтись не сможет, просто боль скрутит такая, что не пошевелишься. И такая туша становится обузой для наших бойцов на передовой. Они из-за нее могут сами погибнуть, так как тащить придется на себе.

Плюс боевой опыт тут главное, а именно правильная работа желез при стрессе и тем более обстрелах. Это месяцы натаскивания, а иначе попадешь под обстрел и организм захватит вообще контроль над мозгом, ничего подумать не успеешь и ничего сделать не сможешь, тут уже индивидуально и это надо проверять на полигоне, есть конечно люди, кто прекрасно ощутит на себе замедление восприятия времени от адреналина и будет мгновенно соображать, но есть и противоположные.

Ищите удаленную работу, зарабатывайте бабки, покупайте экипировку и шмот в ЕС и США с пересылкой, раздавайте желающим (требуя фотоотчет на фронте или проверенным людям уже, с посредниками лучше не связываться). Либо сначала делайте рентгены и МРТ, йога, иглоукалывание-массаж-мануальный терапевт, понижайте давление с помощью кардитренировок ежедневных, геморрой в жопе режьте и штопайте, одновременно прочитайте полезные книги по тренировке психики и вот уже будет внешний вид такой, что не жалко будет отдать оружие для теробороны или взять на фронт полезную единицу, а не тушку. И конечно надо приучить себя есть простую пищу без обилия специй, спать на жестком матрасе со светом, ветром, холодом, спать с шумом, тоже есть для этого тренировки и они не требуют инструкторов НАТО для их успешного выполнения. Самое сложное вылечить стресс и депрессию, скорее всего нужны мощные медикаменты от психиатра в сочетании с физ нагрузками. Вот по лицу видно человека с уставшей психикой, таких брать воевать никто не будет, но они потом жалуются, что их не взяли, хотя они там могут подтянуться 16 раз или ножом владеют (интересно, сколько зарежут кацапов). А автомат у таких лучше вообще забрать, велика вероятность суицида с применением оружия против гражданских.
показати весь коментар
29.10.2022 16:14 Відповісти
Пане Vladislav Ch , шикарний коментар ,як то кажуть , від професіонала . Усе так і є та й то ще не все .
показати весь коментар
29.10.2022 18:27 Відповісти
Обузою для нашої армії та корисними ідіотами на користь російської є ті штабні кріси, які вимагають звільнення офіцерів віком 60 років з міцним здоров'ям (ВЛК визнає повністю придатними до служби), з бойовим досвідом з 2014 року, мотивованих та здатних виконувати будь які завдання.
показати весь коментар
30.10.2022 00:44 Відповісти
Ну ти набалакав. І іглоукаливаніє. Дуже нєжні поробилися
показати весь коментар
30.10.2022 09:49 Відповісти
і не 70%(
але більше ніж 50!
показати весь коментар
29.10.2022 15:20 Відповісти
Кацап кому цікаву що там у вас рашистов? Накуй пішов.
показати весь коментар
29.10.2022 17:35 Відповісти
то ж опитувади вулицю....
і ці % є правдою
а реально, ще більше Українців готові воювати проти *****....
бо чиновники та депутати пішки не ходять
хай запропонують піти на передову їм, ВР, ОП, кабміну, всім чиновникам всіх рангів
може, наберуть 5 або 7% а може й ні
показати весь коментар
29.10.2022 19:32 Відповісти
Прикинь. Українці "без зброї" рашиську мразоту вигнали з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьковської областей а що буде як зброю отримають. Тикайте кацапи доки не пізно.
показати весь коментар
29.10.2022 15:58 Відповісти
Идёшь в военкомат и тебе дают оружие. А также отправляют на войну. Но тебе нужно отработать 30 сребренников за коммент.
показати весь коментар
30.10.2022 09:09 Відповісти
Я і без зброї любу виїбу і майже любому кадик вирву)
показати весь коментар
29.10.2022 15:26 Відповісти
Герой, перед сном головне не забудь на горщик сходити щоб не було "сюпрайзу" з ранку.... "вириватель кадиків"....🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.10.2022 15:52 Відповісти
вже й без опитувань все ясно і не страшно, будь що
показати весь коментар
29.10.2022 15:30 Відповісти
лысый, пикалов, мохнатик, козловский в числе 71%?
показати весь коментар
29.10.2022 15:32 Відповісти
Оружие выдайте зелёные ва-зелины! 91% выйдет! А вот с кого начнут---тут иди знай.
показати весь коментар
29.10.2022 15:33 Відповісти
Зброю дають. Рашистів б'ють. Усе буде Україна, не сси рюззькаГаварящій.
показати весь коментар
29.10.2022 15:56 Відповісти
Вареник Калганович (каганович хотелось) издалека видать поливаешь? Хоть там не позорь сдешних---не меняй своих девок на с сыром пЫрогЫ! Или ночью там подрабатываешь характерником. волком серым?
показати весь коментар
29.10.2022 16:10 Відповісти
Ты в натуре из мурчащих? Скоро будете в канавах валяться, блатота
показати весь коментар
30.10.2022 09:51 Відповісти
Эдик, удивил. Сильно не молодой я, может и подзабыл что знал, но ,,из мурчащих,, протолкуй. Та и форуму возможно интересно будет. Вроде ты из Кацов--а они культурные из тех что знал. А я в блокнотик себе запишу что значит это. Может где умняка включу---сгодится короче. А пока не знаю. Продай тему.
показати весь коментар
30.10.2022 22:01 Відповісти
Після депутатів , суддів , прокурорів , мусорів і бариг та їх родичів я згоден піти.
А до того часу НІ !!!!
показати весь коментар
29.10.2022 15:33 Відповісти
Ти або ідіот або кацапський провокатор.
Добре що Українці розумніші за тебе й стали на захист країни!
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кпцап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&РФ&Кацап- ПНХ.
показати весь коментар
29.10.2022 15:55 Відповісти
Слава Богу что есть те, кто думает о людях и о стране, и идет защищать без всяких трусливых оправданий. Кстати знаешь сколько "мусоров" уже полягло в бою с орками? Много. Очень много. Но тебе то что с того, ты чисто по патриотизму в интернете, а кто там мрет защищая твою жопу, то сугубо их проблемы.
показати весь коментар
29.10.2022 17:03 Відповісти
Игорь Бильік Та то кацапські провокатори або фсбешна куйня.
показати весь коментар
29.10.2022 17:33 Відповісти
👏👏👏👏👏 Так, це кацапські тролі, або корисні ідіоти-жертви кацапської пропаганди. Насаджвється думка, що війна ведеться за суддів, бариг, владоможців, які і влаштували цювійну провокаціями проти пуцина. Тому нехай і воюють, а простий нарід бере хліб-сіль і зустрічає кацапів, які виженуть цих бариг. Твт дивно інше - що цей коментап зібрав стіоьаи лайків. Я в шоці.
показати весь коментар
30.10.2022 11:08 Відповісти
771%
показати весь коментар
29.10.2022 15:35 Відповісти
ПЗДЦ 29% зрадників у країні..... багато ж налізло й розплодилося рашиської ][¥йні.
показати весь коментар
29.10.2022 15:53 Відповісти
Українці-козаки точно не гірші від швейцарців, з єдиною відмінністю, що Українцям будь-яка влада досі сцить надавати стрілецьку зброю..
уявіть лише, якби у 5-10млн. Українців на 24е лютого була на руках стрілецька зброя, чи посунулися так борзо в Україну тупі-сцикливі кацапи-кадирівці-буряти..?
а так зброя в основному є у придворних чи прикормлених своїх, які здриснуть чи зрадять Державу у перших рядах
показати весь коментар
29.10.2022 15:57 Відповісти
Не брешіть. Хто хотів мали зброю до 24го Лютого , й набої мали, й броніки. Усе можливо було оформити й придбати. А якщо людина марить шашликами то хто їй "лікар" потім.
показати весь коментар
29.10.2022 16:00 Відповісти
Можливо і у космос полетіти. Для ТРО зброю не видали, хватить п...літки пускати.
показати весь коментар
29.10.2022 16:11 Відповісти
вас з потрохами видає "ваш" прапор, ви - або перший з блатних (для кого нЄ вопрос любой вопрос), що втекли чи кацап (продажний хохол) під впн, або не в курсі українських реалій відносно зброї..
і справді - попідпирати коридори усіх рєшальних інстанцій, заплатити "усим і вся" і опісля на регулярній основі стати дійною коровою для разрєшитєльно системи бариг, а ще й по-факту поповнити базу портнова на ліквідацію - то це можна влаштувати собі гемор, щоб рятувати Державу у міру своїх сил, але то палєво для патріотів України - тому йди слідом за кацапським кораблем та портновим.. нєдальокий ти наш, корисний іді, от
якщо влада сцить "свого" народу, то це не влада цього народу
показати весь коментар
29.10.2022 16:24 Відповісти
Danilo Kosmina 10be22a1 ти школяр чи недорозвинений дорослий?
Усі мої знайомі й родичи оформили без "парішать" нарізну зброю до 2022 року. Хто СКС , хто мисливський АК, хто Іньшу зброю. Розумні люди готувалися до повномаштабної війни й з 5ї ранку 24/02/2022 вже виконували задачі не будучи на контракті ЗСУ. Свою маячню будеш розповідати комусь іньшому. Й ТРО зброю отримали, не всі у перші день але отримали. Так що кацапський )(ахол - провокатор тут ти.
У "спам" балабол лети.
P. S. Відповіді більше не буде.
P. S. S. путин-*****.
РФія- страна террорист.
Кацап - нелюдь , раб *********** на швабре.
*****&РФія&кацап- ПНХ.
показати весь коментар
29.10.2022 17:31 Відповісти
Розкажи це херсоньцям, звіздун від зеленої кодли! Вас вішати треба!
Все вірно пише Даніло К.
показати весь коментар
30.10.2022 19:29 Відповісти
Ти взагалі зрозумів про що була мова? Яка "зелена кодла" ти на голову вдарений ?
показати весь коментар
31.10.2022 00:34 Відповісти
Я бачив як херсонці намагалися коктейлями молотова спиняти колонну, і чим це скінчилося. Я бачив як без зброї голими руками люди намагалися спиняти танки. Розповідали як люди намагалися отримати зброю - просили у влади, поліцаїв і военкомів. Людям зброю не дали і залишили їх на поталу оккупантам. Херсон влада і не намагалася захищати, просто відступили та здали без бою. Я бачив і чув як влада зелених підбурювала людей виходити на демонстрації непокори і пам'ятаю чим це все скінчилося. Ти теж напевне з зеленого кодла? Чи ти на там на зарплаті? Добре платять за підлизування їхнього лайна?
показати весь коментар
31.10.2022 14:47 Відповісти
А я бачив як у Чернігові хлопці готувалися самі та заохочували іньших до захисту України з 2014 року. Як оформлювали та купляли зброю. Бачив як готували спорядження. Й 24.02.22 о 5й ранку , ще вчора цивільні, вже виконували завдання по захисту міста. За Херсон ще з ЗЕкоМанди прийде час спитають Українці.
Розмова йшла про те що "небуло зброї" так от у тих хто думав головою а не ТВ висотами ЗБРОЯ БУЛА. Ти не зрозумів про що йшла мова й на емоціях почав писати..... читай уважніше наступного разу, можливо навіть два рази.
показати весь коментар
31.10.2022 15:51 Відповісти
А що є питання?!
показати весь коментар
29.10.2022 16:08 Відповісти
Дайте зброю. Піду
показати весь коментар
29.10.2022 16:09 Відповісти
Есть слух, что если пойти, то дадут и оружие. Но легче ставить бесмысленные условия в писанине и успокаивать себя мол не трус.
показати весь коментар
29.10.2022 16:54 Відповісти
Ну так так - рабам зброя не дозволена, ну то воюйте тоді самі...
показати весь коментар
30.10.2022 19:32 Відповісти
"Ось тільки влада не дає зброю". Брехня. Щоб це перевірити-достатньо завітати до військомату й сказати, що ти готовий зі зброєю у руках захищати Україну. Але є невеличкий нюанс-зброю дають для боротьби з ворогом на фронті, а не для того, щоб покласти під диван на "нехай буде".
показати весь коментар
29.10.2022 16:13 Відповісти
Сколько % готово спросить с малоПИД...роской, бениной Нарко-Гниды, сдавшей в Омане юг Украины, слившего цемаха и вагнеровцев, провалившего закупки оборонпрома, пригревшего татаровых, Елдаков, портных, демченков и т.д, снабжавшего Пи....рашу двиготелями, три года обогащевшего своих хозяив беню, пинчука, ахмета и на руках которого тысячи убитых благодаря видосикам и шашлыкам???
показати весь коментар
29.10.2022 16:19 Відповісти
злість на ворогів
показати весь коментар
29.10.2022 16:28 Відповісти
Не нада ляля..інші 29 % це діти, пенсіонери, інваліди та пацифіст до мозку кісток, але вони згодні теж захищати, але без зброї -плести сітки, ходити на роботу і платити податки, ремонтувати техніку, ростити хліб для всіх та просто переживати...🥲
показати весь коментар
29.10.2022 19:06 Відповісти
Члены секты"власть не даёт оружие", вы хоть возле военкомата ближе 2500 метров,после начала войны были, чтобы такое свистеть??
показати весь коментар
29.10.2022 22:17 Відповісти
Брехня як мінімум 90%
показати весь коментар
29.10.2022 23:15 Відповісти
В Луганській облас
показати весь коментар
30.10.2022 00:13 Відповісти
В Луганській області ТрО вчасно зброю у лютому не видали. Самі здобули завдяки ветеранам АТО. Військоматські щури збігли на другий день вторгнення першими. Зараз звільняють з армії за віком. Щодо купівлі цивільного нарізняка - купив тиждень тому "арку" з "банкою", магазинами, набоями, регульованим газблоком, засобами чистки. Оскільки зарплатню постійно затримують, заборгував Приватбанку 94 тисячі гривень. Не у всіх є такі гроші, на жаль.
показати весь коментар
30.10.2022 00:23 Відповісти
Как разрешение сейчас получить?
показати весь коментар
30.10.2022 09:12 Відповісти
Was the survey also conducted among the Ukrainians who filled the hotels in Monte Carlo? There are a lot of refugee men in Romania, many of them healthy and strong, the state pays their rent in apartments. Shame on Zelensky for not taking measures against the stinkers.
показати весь коментар
30.10.2022 11:15 Відповісти
 
 