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Новости Война
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опрос (2651) Центр Разумкова (228)

71% украинцев готовы с оружием защищать свою страну, - опрос

зсу

В Украине после вторжения РФ возросло количество готовых защищать свою страну - до 71%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные социологического опроса "Центра Разумкова", проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

"После 2011 года в Украине доля тех, кто дает положительный ответ относительно такой готовности, постоянно росла (с 40% в 2011 году до 57% в 2020 году и до 71% в 2022 году)", - говорится в сообщении.

Готовность защищать страну поддерживают большинство жителей всех регионов — от 54% в восточных областях до 79% в южных. 74% украиноязычных опрашиваемых и 62% — русскоязычных, 81% среди мужчин и 63% — среди женщин, 77–79% в возрасте от 18 до 59 лет, 53% — среди тех, кому 60 и более лет.

Опрос проводился социологической службой "Центра Разумкова" при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Опрос проводился в 112 населенных пунктах. Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3%.

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Топ комментарии
+14
Ось тільки влада не дає зброю
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29.10.2022 15:17
+8
Оружие выдайте зелёные ва-зелины! 91% выйдет! А вот с кого начнут---тут иди знай.
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29.10.2022 15:33
+8
Після депутатів , суддів , прокурорів , мусорів і бариг та їх родичів я згоден піти.
А до того часу НІ !!!!
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29.10.2022 15:33
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Ось тільки влада не дає зброю
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29.10.2022 15:17 Ответить
и оружие и мобилизацию
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29.10.2022 15:19 Ответить
От излишних людей будет больше проблем. Геморрой, грыжа (в пояснице или шее), тромбы от непрерывного поедания холестерина плюс трое суток в окопе сделают из тебя инвалида, который даже пройтись не сможет, просто боль скрутит такая, что не пошевелишься. И такая туша становится обузой для наших бойцов на передовой. Они из-за нее могут сами погибнуть, так как тащить придется на себе.

Плюс боевой опыт тут главное, а именно правильная работа желез при стрессе и тем более обстрелах. Это месяцы натаскивания, а иначе попадешь под обстрел и организм захватит вообще контроль над мозгом, ничего подумать не успеешь и ничего сделать не сможешь, тут уже индивидуально и это надо проверять на полигоне, есть конечно люди, кто прекрасно ощутит на себе замедление восприятия времени от адреналина и будет мгновенно соображать, но есть и противоположные.

Ищите удаленную работу, зарабатывайте бабки, покупайте экипировку и шмот в ЕС и США с пересылкой, раздавайте желающим (требуя фотоотчет на фронте или проверенным людям уже, с посредниками лучше не связываться). Либо сначала делайте рентгены и МРТ, йога, иглоукалывание-массаж-мануальный терапевт, понижайте давление с помощью кардитренировок ежедневных, геморрой в жопе режьте и штопайте, одновременно прочитайте полезные книги по тренировке психики и вот уже будет внешний вид такой, что не жалко будет отдать оружие для теробороны или взять на фронт полезную единицу, а не тушку. И конечно надо приучить себя есть простую пищу без обилия специй, спать на жестком матрасе со светом, ветром, холодом, спать с шумом, тоже есть для этого тренировки и они не требуют инструкторов НАТО для их успешного выполнения. Самое сложное вылечить стресс и депрессию, скорее всего нужны мощные медикаменты от психиатра в сочетании с физ нагрузками. Вот по лицу видно человека с уставшей психикой, таких брать воевать никто не будет, но они потом жалуются, что их не взяли, хотя они там могут подтянуться 16 раз или ножом владеют (интересно, сколько зарежут кацапов). А автомат у таких лучше вообще забрать, велика вероятность суицида с применением оружия против гражданских.
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29.10.2022 16:14 Ответить
Пане Vladislav Ch , шикарний коментар ,як то кажуть , від професіонала . Усе так і є та й то ще не все .
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29.10.2022 18:27 Ответить
Обузою для нашої армії та корисними ідіотами на користь російської є ті штабні кріси, які вимагають звільнення офіцерів віком 60 років з міцним здоров'ям (ВЛК визнає повністю придатними до служби), з бойовим досвідом з 2014 року, мотивованих та здатних виконувати будь які завдання.
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30.10.2022 00:44 Ответить
Ну ти набалакав. І іглоукаливаніє. Дуже нєжні поробилися
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30.10.2022 09:49 Ответить
і не 70%(
але більше ніж 50!
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29.10.2022 15:20 Ответить
Кацап кому цікаву що там у вас рашистов? Накуй пішов.
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29.10.2022 17:35 Ответить
то ж опитувади вулицю....
і ці % є правдою
а реально, ще більше Українців готові воювати проти *****....
бо чиновники та депутати пішки не ходять
хай запропонують піти на передову їм, ВР, ОП, кабміну, всім чиновникам всіх рангів
може, наберуть 5 або 7% а може й ні
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29.10.2022 19:32 Ответить
Прикинь. Українці "без зброї" рашиську мразоту вигнали з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьковської областей а що буде як зброю отримають. Тикайте кацапи доки не пізно.
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29.10.2022 15:58 Ответить
Идёшь в военкомат и тебе дают оружие. А также отправляют на войну. Но тебе нужно отработать 30 сребренников за коммент.
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30.10.2022 09:09 Ответить
Я і без зброї любу виїбу і майже любому кадик вирву)
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29.10.2022 15:26 Ответить
Герой, перед сном головне не забудь на горщик сходити щоб не було "сюпрайзу" з ранку.... "вириватель кадиків"....🤣🤣🤣
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29.10.2022 15:52 Ответить
вже й без опитувань все ясно і не страшно, будь що
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29.10.2022 15:30 Ответить
лысый, пикалов, мохнатик, козловский в числе 71%?
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29.10.2022 15:32 Ответить
Оружие выдайте зелёные ва-зелины! 91% выйдет! А вот с кого начнут---тут иди знай.
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29.10.2022 15:33 Ответить
Зброю дають. Рашистів б'ють. Усе буде Україна, не сси рюззькаГаварящій.
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29.10.2022 15:56 Ответить
Вареник Калганович (каганович хотелось) издалека видать поливаешь? Хоть там не позорь сдешних---не меняй своих девок на с сыром пЫрогЫ! Или ночью там подрабатываешь характерником. волком серым?
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29.10.2022 16:10 Ответить
Ты в натуре из мурчащих? Скоро будете в канавах валяться, блатота
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30.10.2022 09:51 Ответить
Эдик, удивил. Сильно не молодой я, может и подзабыл что знал, но ,,из мурчащих,, протолкуй. Та и форуму возможно интересно будет. Вроде ты из Кацов--а они культурные из тех что знал. А я в блокнотик себе запишу что значит это. Может где умняка включу---сгодится короче. А пока не знаю. Продай тему.
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30.10.2022 22:01 Ответить
Після депутатів , суддів , прокурорів , мусорів і бариг та їх родичів я згоден піти.
А до того часу НІ !!!!
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29.10.2022 15:33 Ответить
Ти або ідіот або кацапський провокатор.
Добре що Українці розумніші за тебе й стали на захист країни!
P. S. путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кпцап - нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&РФ&Кацап- ПНХ.
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29.10.2022 15:55 Ответить
Слава Богу что есть те, кто думает о людях и о стране, и идет защищать без всяких трусливых оправданий. Кстати знаешь сколько "мусоров" уже полягло в бою с орками? Много. Очень много. Но тебе то что с того, ты чисто по патриотизму в интернете, а кто там мрет защищая твою жопу, то сугубо их проблемы.
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29.10.2022 17:03 Ответить
Игорь Бильік Та то кацапські провокатори або фсбешна куйня.
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29.10.2022 17:33 Ответить
👏👏👏👏👏 Так, це кацапські тролі, або корисні ідіоти-жертви кацапської пропаганди. Насаджвється думка, що війна ведеться за суддів, бариг, владоможців, які і влаштували цювійну провокаціями проти пуцина. Тому нехай і воюють, а простий нарід бере хліб-сіль і зустрічає кацапів, які виженуть цих бариг. Твт дивно інше - що цей коментап зібрав стіоьаи лайків. Я в шоці.
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30.10.2022 11:08 Ответить
771%
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29.10.2022 15:35 Ответить
ПЗДЦ 29% зрадників у країні..... багато ж налізло й розплодилося рашиської ][¥йні.
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29.10.2022 15:53 Ответить
Українці-козаки точно не гірші від швейцарців, з єдиною відмінністю, що Українцям будь-яка влада досі сцить надавати стрілецьку зброю..
уявіть лише, якби у 5-10млн. Українців на 24е лютого була на руках стрілецька зброя, чи посунулися так борзо в Україну тупі-сцикливі кацапи-кадирівці-буряти..?
а так зброя в основному є у придворних чи прикормлених своїх, які здриснуть чи зрадять Державу у перших рядах
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29.10.2022 15:57 Ответить
Не брешіть. Хто хотів мали зброю до 24го Лютого , й набої мали, й броніки. Усе можливо було оформити й придбати. А якщо людина марить шашликами то хто їй "лікар" потім.
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29.10.2022 16:00 Ответить
Можливо і у космос полетіти. Для ТРО зброю не видали, хватить п...літки пускати.
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29.10.2022 16:11 Ответить
вас з потрохами видає "ваш" прапор, ви - або перший з блатних (для кого нЄ вопрос любой вопрос), що втекли чи кацап (продажний хохол) під впн, або не в курсі українських реалій відносно зброї..
і справді - попідпирати коридори усіх рєшальних інстанцій, заплатити "усим і вся" і опісля на регулярній основі стати дійною коровою для разрєшитєльно системи бариг, а ще й по-факту поповнити базу портнова на ліквідацію - то це можна влаштувати собі гемор, щоб рятувати Державу у міру своїх сил, але то палєво для патріотів України - тому йди слідом за кацапським кораблем та портновим.. нєдальокий ти наш, корисний іді, от
якщо влада сцить "свого" народу, то це не влада цього народу
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29.10.2022 16:24 Ответить
Danilo Kosmina 10be22a1 ти школяр чи недорозвинений дорослий?
Усі мої знайомі й родичи оформили без "парішать" нарізну зброю до 2022 року. Хто СКС , хто мисливський АК, хто Іньшу зброю. Розумні люди готувалися до повномаштабної війни й з 5ї ранку 24/02/2022 вже виконували задачі не будучи на контракті ЗСУ. Свою маячню будеш розповідати комусь іньшому. Й ТРО зброю отримали, не всі у перші день але отримали. Так що кацапський )(ахол - провокатор тут ти.
У "спам" балабол лети.
P. S. Відповіді більше не буде.
P. S. S. путин-*****.
РФія- страна террорист.
Кацап - нелюдь , раб *********** на швабре.
*****&РФія&кацап- ПНХ.
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29.10.2022 17:31 Ответить
Розкажи це херсоньцям, звіздун від зеленої кодли! Вас вішати треба!
Все вірно пише Даніло К.
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30.10.2022 19:29 Ответить
Ти взагалі зрозумів про що була мова? Яка "зелена кодла" ти на голову вдарений ?
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31.10.2022 00:34 Ответить
Я бачив як херсонці намагалися коктейлями молотова спиняти колонну, і чим це скінчилося. Я бачив як без зброї голими руками люди намагалися спиняти танки. Розповідали як люди намагалися отримати зброю - просили у влади, поліцаїв і военкомів. Людям зброю не дали і залишили їх на поталу оккупантам. Херсон влада і не намагалася захищати, просто відступили та здали без бою. Я бачив і чув як влада зелених підбурювала людей виходити на демонстрації непокори і пам'ятаю чим це все скінчилося. Ти теж напевне з зеленого кодла? Чи ти на там на зарплаті? Добре платять за підлизування їхнього лайна?
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31.10.2022 14:47 Ответить
А я бачив як у Чернігові хлопці готувалися самі та заохочували іньших до захисту України з 2014 року. Як оформлювали та купляли зброю. Бачив як готували спорядження. Й 24.02.22 о 5й ранку , ще вчора цивільні, вже виконували завдання по захисту міста. За Херсон ще з ЗЕкоМанди прийде час спитають Українці.
Розмова йшла про те що "небуло зброї" так от у тих хто думав головою а не ТВ висотами ЗБРОЯ БУЛА. Ти не зрозумів про що йшла мова й на емоціях почав писати..... читай уважніше наступного разу, можливо навіть два рази.
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31.10.2022 15:51 Ответить
А що є питання?!
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29.10.2022 16:08 Ответить
Дайте зброю. Піду
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29.10.2022 16:09 Ответить
Есть слух, что если пойти, то дадут и оружие. Но легче ставить бесмысленные условия в писанине и успокаивать себя мол не трус.
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29.10.2022 16:54 Ответить
Ну так так - рабам зброя не дозволена, ну то воюйте тоді самі...
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30.10.2022 19:32 Ответить
"Ось тільки влада не дає зброю". Брехня. Щоб це перевірити-достатньо завітати до військомату й сказати, що ти готовий зі зброєю у руках захищати Україну. Але є невеличкий нюанс-зброю дають для боротьби з ворогом на фронті, а не для того, щоб покласти під диван на "нехай буде".
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29.10.2022 16:13 Ответить
Сколько % готово спросить с малоПИД...роской, бениной Нарко-Гниды, сдавшей в Омане юг Украины, слившего цемаха и вагнеровцев, провалившего закупки оборонпрома, пригревшего татаровых, Елдаков, портных, демченков и т.д, снабжавшего Пи....рашу двиготелями, три года обогащевшего своих хозяив беню, пинчука, ахмета и на руках которого тысячи убитых благодаря видосикам и шашлыкам???
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29.10.2022 16:19 Ответить
злість на ворогів
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29.10.2022 16:28 Ответить
Не нада ляля..інші 29 % це діти, пенсіонери, інваліди та пацифіст до мозку кісток, але вони згодні теж захищати, але без зброї -плести сітки, ходити на роботу і платити податки, ремонтувати техніку, ростити хліб для всіх та просто переживати...🥲
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29.10.2022 19:06 Ответить
Члены секты"власть не даёт оружие", вы хоть возле военкомата ближе 2500 метров,после начала войны были, чтобы такое свистеть??
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29.10.2022 22:17 Ответить
Брехня як мінімум 90%
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29.10.2022 23:15 Ответить
В Луганській облас
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30.10.2022 00:13 Ответить
В Луганській області ТрО вчасно зброю у лютому не видали. Самі здобули завдяки ветеранам АТО. Військоматські щури збігли на другий день вторгнення першими. Зараз звільняють з армії за віком. Щодо купівлі цивільного нарізняка - купив тиждень тому "арку" з "банкою", магазинами, набоями, регульованим газблоком, засобами чистки. Оскільки зарплатню постійно затримують, заборгував Приватбанку 94 тисячі гривень. Не у всіх є такі гроші, на жаль.
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30.10.2022 00:23 Ответить
Как разрешение сейчас получить?
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30.10.2022 09:12 Ответить
Was the survey also conducted among the Ukrainians who filled the hotels in Monte Carlo? There are a lot of refugee men in Romania, many of them healthy and strong, the state pays their rent in apartments. Shame on Zelensky for not taking measures against the stinkers.
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30.10.2022 11:15 Ответить
 
 