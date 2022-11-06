Захід намагається визначити умови миру України з РФ, - WSJ
Лідери західних країн наразі не мають чіткого уявлення щодо того, як може виглядати мирне врегулювання війни Росії проти України. Проте партнери не підштовхують нашу країну до рішень, які б суперечили її інтересам.
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Голова офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас зазначив, що на Заході наразі немає дуже чіткого бачення того, як може виглядати остаточне мирне врегулювання російської агресії проти України.
"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав він.
Так, офіційні особи кажуть, що існує потенціал для розбіжностей між західними урядами, якщо, наприклад, українські війська надалі кинуть виклик російському диктатору Володимиру Путіну, прагнучи деокупувати територію Криму, який РФ анексувала у 2014 році. При цьому лідери поки відкладають це питання.
Хоча дипломати кажуть, що між західними столицями ведеться приватний обмін думками щодо можливих умов миру, публічно майже всі лідери та високопосадовці уникають зауважень, які могли б загрожувати Україні.
Дипломати також зазначають, що в європейських столицях занепокоєні будь-якими формами позаштатної дипломатії з Росією, після того, як Франція та Німеччина висували пропозиції щодо можливих мирних домовленостей перед повномасштабною агресією РФ та регулярно вступали у контакти з Кремлем у перші тижні війни.
Колишній французький чиновник, який зараз є професором Центру вивчення війни в Данії, Олів'є Шмітт зазначив, що найбільш гострим буде питання про те, чи повинна Україна бойкотувати мирні переговори з РФ, доки не відвоює всю свою втрачену територію, включно з Кримом. Якщо переговори триватимуть, поки Росія продовжуватиме окуповувати частину України, скільки зусиль потрібно буде докласти Києву, щоб повернути всю свою територію.
"У якийсь момент одні країни намагатимуться приборкати Україну, а інші будуть казати, що вони повністю мають право намагатися максимізувати свої вимоги", - сказав він.
Голова варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Пьотр Бурас зазначив, що ще один розкол у західних столицях пов’язаний з тим, чи можливий якийсь міцний мир без усунення Путіна.
Також повідомляється, що зараз навіть політики, які колись були головними прихильниками тісніших зв’язків з Росією, кажуть, що Захід має продовжувати свій теперішній курс.
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ВИ ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ
визначить Залужний
не залежність?
пекельні борошна
чи як путя будеш триматися за нікнейм пока не скінчиш як саддам?
схрестити у цьому випадку русізми, позицію песимізму і дату реєстрації нікнейму неважко
іпсо у скабєйши, ідіть агітуйте там
ВСІ ІДІТЬ
ЗА КРЕЙСЕРОМ МОСКВА
А нам своє робить !
попалився вже, міняй нікнейм
явка провалена
маємо те, що маємо
Тому Україна мае вимагати називати рашу московіей
Наші волонтери не просто так вийшли на міжнародний ринок збройних баронів та почали через них закуповувати та домовлятись за все що можна включно із винищувачами.
Нам би ще джерело ресурсів знайти як Ірану (напевне сланцевий газ на ЄС) і ми цю війну витягнемо щоб не сталось. А враховуючи що частина партнерів точно лишиться з нами до кінця бо їх ціль руйнація рф по аналогії із ссср, то проблем із поверненням собі всіх земель не буде.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Постала на місці південно-західних губерній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , населених переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5 [5] . До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року очолювалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральною Радою УНР на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Грушевським , після грудня 1918 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Директорією УНР , яка усунула від влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського - гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави .
Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російської республіки . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року, після початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1917%E2%80%941921) українсько-радянської війни , проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежною державою .
На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб "в зоне специальной военной операции" "при исполнении пастырских обязанностей:
ТЕ Ж МЕНІ ЗНАЙШЛИ МІЦНЕ ЗВЄНО
https://youtu.be/Fk-XoKYco40?t=2837
Поэтому ответ очевиден, фашисты убираются с территории Украины на свою помойку и там едят друг друга, нечего к людям лезть. Но, как всегда, добрый совет рабсеянам, валите тоталитарный антинародный строй, убирайте враждебные ко всему миру наративы, брехню и стройте дружественные отношения пока не развалилась ваша гигантская неадекватная страна.
Їм прийдеться це уявити ,, вони повинні зрозуміти що - дозволити вбивці з яз , безкарно тероризувати всіх навколо себе , це шлях в нікуди . І рано чи пізно з цим зіткнуться і вони .
Возврат к границам 1991 года
Репарации
Вот и все. Что тут думать, ау?
1. Остаточна поразка російської сволоти в Україні.
2. Кордони в межах 1991 року.
3. Гаазьский трибунал роійським злочинцям.
4. Виплата репарацій.
5. Довічне позбавлення московії можливості мати армію.
6. Прокльони, зневага кацапам, різне.