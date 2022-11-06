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Новини Війна
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Захід намагається визначити умови миру України з РФ, - WSJ

прапор,зсу

Лідери західних країн наразі не мають чіткого уявлення щодо того, як може виглядати мирне врегулювання війни Росії проти України. Проте партнери не підштовхують нашу країну до рішень, які б суперечили її інтересам.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Голова офісу Європейської ради з міжнародних відносин у Варшаві Пьотр Бурас зазначив, що на Заході наразі немає дуже чіткого бачення того, як може виглядати остаточне мирне врегулювання російської агресії проти України.

"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав він.

Так, офіційні особи кажуть, що існує потенціал для розбіжностей між західними урядами, якщо, наприклад, українські війська надалі кинуть виклик російському диктатору Володимиру Путіну, прагнучи деокупувати територію Криму, який РФ анексувала у 2014 році. При цьому лідери поки відкладають це питання.

Читайте: Адміністрація Байдена приватно просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією, - Washington Post

Хоча дипломати кажуть, що між західними столицями ведеться приватний обмін думками щодо можливих умов миру, публічно майже всі лідери та високопосадовці уникають зауважень, які могли б загрожувати Україні.

Дипломати також зазначають, що в європейських столицях занепокоєні будь-якими формами позаштатної дипломатії з Росією, після того, як Франція та Німеччина висували пропозиції щодо можливих мирних домовленостей перед повномасштабною агресією РФ та регулярно вступали у контакти з Кремлем у перші тижні війни.

Колишній французький чиновник, який зараз є професором Центру вивчення війни в Данії, Олів'є Шмітт зазначив, що найбільш гострим буде питання про те, чи повинна Україна бойкотувати мирні переговори з РФ, доки не відвоює всю свою втрачену територію, включно з Кримом. Якщо переговори триватимуть, поки Росія продовжуватиме окуповувати частину України, скільки зусиль потрібно буде докласти Києву, щоб повернути всю свою територію.

"У якийсь момент одні країни намагатимуться приборкати Україну, а інші будуть казати, що вони повністю мають право намагатися максимізувати свої вимоги", - сказав він.

Також читайте: Україна повинна сама приймати рішення щодо можливих переговорів, - Штайнмаєр

Голова варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Пьотр Бурас зазначив, що ще один розкол у західних столицях пов’язаний з тим, чи можливий якийсь міцний мир без усунення Путіна.

Також повідомляється, що зараз навіть політики, які колись були головними прихильниками тісніших зв’язків з Росією, кажуть, що Захід має продовжувати свій теперішній курс.

Автор: 

перемовини (2923) прогноз (1389) росія (65346)


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Топ коментарі
+49
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06.11.2022 19:25
+26
А позиция у нас простая - бункерного нациста и его пособников на гиляку, возврат территорий до границ УНР 1915 года включая Крым, Орда должна называться Ордой или Московией "запрет использования слова Русь и всего что с Русью связано", выплатить репарации за разрушения со времен Золотой орды - вроде как ничего не забыл? Это будет справедливо и справедливость должна восторжествовать.
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06.11.2022 19:31
+24
Тількі так ‼️

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06.11.2022 19:33
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ВИ ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ

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06.11.2022 19:25 Відповісти
не робі собі кумира. Шановні, поважають свою не залежність і дбають про неї, тому вони будуть робите те, що їм треба.
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06.11.2022 19:32 Відповісти
робі?
не залежність?
пекельні борошна
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06.11.2022 19:36 Відповісти
Я не бачу результату(якщо дивитися на об'явлені цілі) і не бачу у нас шансів, коли ми повністю залежимо від інших. Але пишу безграмотно, щей з русізмами, тому ваш оптимізм відображає, безперечно, реальність.
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06.11.2022 19:47 Відповісти
спалився вже, зливайся
чи як путя будеш триматися за нікнейм пока не скінчиш як саддам?

схрестити у цьому випадку русізми, позицію песимізму і дату реєстрації нікнейму неважко

іпсо у скабєйши, ідіть агітуйте там
ВСІ ІДІТЬ
ЗА КРЕЙСЕРОМ МОСКВА
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06.11.2022 19:55 Відповісти
"будуть робитЕ
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06.11.2022 21:31 Відповісти
Мають повне право ,думати й гадати...
А нам своє робить !
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06.11.2022 19:26 Відповісти
тільки з чим, з калашами?
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06.11.2022 19:34 Відповісти
пекельними борошнами
попалився вже, міняй нікнейм
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06.11.2022 19:38 Відповісти
нема сенсу, все одно нікого не застережеш, бо що нам ще треба, крім оптимістичних відосіків?
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06.11.2022 19:50 Відповісти
кінь, ти не пойняв
явка провалена
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06.11.2022 19:57 Відповісти
він правильно сказав,якщо б у нас була своя зброя,заводи які б її виробляли,снаряди,нормальне ППО яка б це усе охороняло, то нам нікого би питати про те звільняти чи не звільняти свої території не прийшлося. А так як ми у всьому залежимо від заходу,то як вони скажуть так ми і маємо зробити,бо без їхньої зброї і грошей нічого не буде
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06.11.2022 19:56 Відповісти
а якщо б в моєї бабусі були б колеса і роги - вона була б тролейбусом
маємо те, що маємо
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06.11.2022 19:59 Відповісти
ну ось як раз з тим що маємо,а по суті нічого не маємо,далеко на заїдеш
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06.11.2022 20:03 Відповісти
Уявляєте, скільки зараз Окурок готовий кинути бабла на хабарі для лобіювання своїх інтересів на Заході?
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06.11.2022 19:27 Відповісти
Це те, що китайці назвали "цуценям"?
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06.11.2022 19:32 Відповісти
"...на Заході наразі немає дуже чіткого бачення того, як може виглядати остаточне мирне врегулювання російської агресії проти України." Зато оно у нас есть.


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06.11.2022 19:30 Відповісти
А позиция у нас простая - бункерного нациста и его пособников на гиляку, возврат территорий до границ УНР 1915 года включая Крым, Орда должна называться Ордой или Московией "запрет использования слова Русь и всего что с Русью связано", выплатить репарации за разрушения со времен Золотой орды - вроде как ничего не забыл? Это будет справедливо и справедливость должна восторжествовать.
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06.11.2022 19:31 Відповісти
Ось Македонія стала називатися Північной Македоніей ізза спора з Греціей
Тому Україна мае вимагати називати рашу московіей
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06.11.2022 19:38 Відповісти
І ви думаєте це щось змінить?) У нас із 24 лютого всі морально та фізично готуються до того варіанту коли ми "надоїмо" партнерам і вони вирішать що хватить постачати техніку і підтримувати.

Наші волонтери не просто так вийшли на міжнародний ринок збройних баронів та почали через них закуповувати та домовлятись за все що можна включно із винищувачами.

Нам би ще джерело ресурсів знайти як Ірану (напевне сланцевий газ на ЄС) і ми цю війну витягнемо щоб не сталось. А враховуючи що частина партнерів точно лишиться з нами до кінця бо їх ціль руйнація рф по аналогії із ссср, то проблем із поверненням собі всіх земель не буде.
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06.11.2022 23:00 Відповісти
Телепню! Ти до яких пір себе ДЛБЙБом виставлять себе будеш? Яка УНР у 1915-му році?

Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Постала на місці південно-західних губерній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , населених переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5 [5] . До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року очолювалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральною Радою УНР на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Грушевським , після грудня 1918 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Директорією УНР , яка усунула від влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського - гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави .

Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російської республіки . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року, після початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1917%E2%80%941921) українсько-радянської війни , проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежною державою .
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06.11.2022 19:57 Відповісти
красиво звучить,але до позиції прислуховуються тоді коли вони лунають від тих хто може цю позицію підкріпити чимось. Сильною економікою,армією,ВПК,розвідкою і так далі. Якщо ж ти висуваєш свою позицію і при цьому навіть одяг для військових не в змозі зробити,це все на забезпеченні заходу,то така позиція є дуже слабкою. В кінцевому результаті всен все одно буде залежати від заходу а не від нас, будуть надавати зброю і надалі без всяких дурних вимог,то територія України буде звільнена,а якщо у них будуть розбіжності на рахунок цього,і зброя буде надаватися тільки для стримання кацапів,то це може тягнутися роками і досить довго і не зрозуміло ще чим закінчиться
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06.11.2022 20:01 Відповісти
1 убейте хутина ‼️‼️
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06.11.2022 19:31 Відповісти
Тількі так ‼️

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06.11.2022 19:33 Відповісти
Спочатку добити кремлівських злочинців , а потім продати все майно кацапів для репарацій
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06.11.2022 19:35 Відповісти
або ще простіше: ДЕморалізація рф - ДЕзорганізація р ф - ДЕзінтеграція р - ф
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06.11.2022 20:39 Відповісти
Повії продажні. Коли Крим у нас забрали ви навіть і не пікнули. Ще й бізнес з окупантом вісім років вели. Ви й зараз би із задоволенням здали б Україну і далі купували газ та нафту у *****.
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06.11.2022 19:33 Відповісти
Они могут прислать свои армии воевать против России.
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06.11.2022 19:38 Відповісти
В легион груза 200 рашистов отправилась редкая шваль. Уже и представителя секты сатаны отправили в раход

На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб "в зоне специальной военной операции" "при исполнении пастырских обязанностей:
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06.11.2022 19:44 Відповісти
"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав він. Джерело:
ТЕ Ж МЕНІ ЗНАЙШЛИ МІЦНЕ ЗВЄНО
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06.11.2022 19:45 Відповісти
Захід живе на іншій планеті. Нехай згадають як умиротворяли Гітлера.
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06.11.2022 19:46 Відповісти
Чечня без поставок пи#дила рашистів норм. Й тільки підлістю, як завжди, рашисти "перемогли" Чечню.
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06.11.2022 20:03 Відповісти
Лахта, заглохні.
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06.11.2022 20:03 Відповісти
Как вы гниды уже задрали со своим *миром*. Все потому что ***** и его западные консервы под словом *мир* подразумевает смерть, окупацию, концентрационные лагеря и захват других стран. Ето все равно что доктор спросит тяжело больного хочет он с помощью ефтаназии стать свободным он болезни.
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06.11.2022 19:54 Відповісти
иди нах@й руцкий военный карабль...
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06.11.2022 20:49 Відповісти
Що за "мульку" вони понесли?!!! Допоки існуватиме "рашка" така як вона є зараз буде існувати воєнна загроза! Хіба що Україну візьмуть в НАТО і на нас буде розповсюджуватис п'ята стаття.
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06.11.2022 20:27 Відповісти
Були вже і занепокоєння і глибока стурбованість, а не пора вже чітко визначитися і діяти.
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06.11.2022 20:31 Відповісти
Зельоний не збирається відбирати Крим і Донбас. Ясно ж казав, що перемога, це кордони до 24 лютого. Тоді перемовини, мир, дружба, какаяразніца, адіннарот.
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06.11.2022 20:33 Відповісти
Так він говорив до харківського контрнаступу. А потім передумав. Сказав до меж 1991 року.
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06.11.2022 20:39 Відповісти
Ось з цього місця:
https://youtu.be/Fk-XoKYco40?t=2837
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06.11.2022 21:25 Відповісти
Захід? Який саме? Європа? Так нам чужого не треба. А як крякнете віддавати, до дивіться там, що (уйло до вас не долізло. Америка? Так у них теж свої інтереси. Так що не треба тут за нас торгуватися, кордони 91го не мають бути предметом шантажу
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06.11.2022 20:35 Відповісти
Приборкати Україну. Хто притримуватиметься такої думки, того ж одразу чмирити на старті. Ілон Маск щось таке ******, Орбан так *******. І ще хтось.
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06.11.2022 20:38 Відповісти
Украинский народ не голосовал за потерю территории в угоду рабсейских фашистов с захватническими амбициями возведенными в смысл существования.
Поэтому ответ очевиден, фашисты убираются с территории Украины на свою помойку и там едят друг друга, нечего к людям лезть. Но, как всегда, добрый совет рабсеянам, валите тоталитарный антинародный строй, убирайте враждебные ко всему миру наративы, брехню и стройте дружественные отношения пока не развалилась ваша гигантская неадекватная страна.
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06.11.2022 20:41 Відповісти
Вони не можуть уявити, як має виглядати програш у війні держави, яка володіє ядерною зброєю. Це основна проблема - нема прецеденту.
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06.11.2022 20:43 Відповісти
Прецедент був Китай - В'єтнам '79
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06.11.2022 21:00 Відповісти
Китайці зайшли і самі пішли. Ви це вважаєте прецедентом?
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06.11.2022 21:09 Відповісти
Їх трохи пострашили.
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06.11.2022 21:15 Відповісти
Прецеденти були: Афганістан і В'єтнам. Але питання в тому чи будуть нас утримувати впродовж десятиліть. І що залишається від української нації.
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06.11.2022 21:00 Відповісти
- нема прецеденту )) все в житті колись трапляється - вперше .. .
Їм прийдеться це уявити ,, вони повинні зрозуміти що - дозволити вбивці з яз , безкарно тероризувати всіх навколо себе , це шлях в нікуди . І рано чи пізно з цим зіткнуться і вони .
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06.11.2022 21:24 Відповісти
ну так может имеет смысл вернуть нам ЯО назад? и они сразу все уявлять...
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06.11.2022 23:10 Відповісти
"думка зеленського" - це оксюморон.
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06.11.2022 20:50 Відповісти
Вывод войск
Возврат к границам 1991 года
Репарации

Вот и все. Что тут думать, ау?
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07.11.2022 01:37 Відповісти
«что на Западе пока нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование российской агрессии против Украины» В мене є таке «видение», можу поділитися:
1. Остаточна поразка російської сволоти в Україні.
2. Кордони в межах 1991 року.
3. Гаазьский трибунал роійським злочинцям.
4. Виплата репарацій.
5. Довічне позбавлення московії можливості мати армію.
6. Прокльони, зневага кацапам, різне.
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07.11.2022 02:29 Відповісти
Запад уже обосрался а украинский народ нет.
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07.11.2022 09:41 Відповісти
 
 