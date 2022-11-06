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Новости Война
19 368 67

Запад пытается определить условия мира Украины с РФ, - WSJ

прапор,зсу

У лидеров западных стран пока нет четкого представления о том, как может выглядеть мирное урегулирование войны России против Украины. Однако партнеры не подталкивают нашу страну к решениям, которые противоречат ее интересам.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас отметил, что на Западе пока нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование российской агрессии против Украины.

"Я не думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины", - сказал он.

Так, официальные лица говорят, что существует потенциал для разногласий между западными правительствами, если, например, украинские войска в дальнейшем бросят вызов российскому диктатору Владимиру Путину, стремясь деоккупировать территорию Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. При этом лидеры пока откладывают этот вопрос.

Хотя дипломаты говорят, что между западными столицами ведется частный обмен мнениями о возможных условиях мира, публично почти все лидеры и чиновники избегают замечаний, которые могли бы угрожать Украине.

Читайте также: Администрация Байдена в частном порядке просит Украину показать открытость к переговорам с Россией, - Washington Post

Дипломаты также отмечают, что в европейских столицах обеспокоены любыми формами внештатной дипломатии с Россией после того, как Франция и Германия выдвигали предложения о возможных мирных договоренностях перед полномасштабной агрессией РФ и регулярно вступали в контакты с Кремлем в первые недели войны.

Бывший французский чиновник, являющийся сейчас профессором Центра изучения войны в Дании, Оливье Шмитт отметил, что наиболее острым будет вопрос о том, должна ли Украина бойкотировать мирные переговоры с РФ, пока не отвоюет всю свою утраченную территорию, включая Крым. Если переговоры продлятся, пока Россия будет продолжать оккупировать часть Украины, сколько усилий нужно будет приложить Киеву, чтобы вернуть всю свою территорию.

"В какой-то момент одни страны будут пытаться обуздать Украину, а другие будут говорить, что они полностью вправе пытаться максимизировать свои требования", - сказал он.

Глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас отметил, что еще один раскол в западных столицах связан с тем, возможен ли какой-либо крепкий мир без устранения Путина.

Также сообщается, что сейчас даже политики, которые когда-то являлись главными сторонниками более тесных связей с Россией, говорят, что Запад должен продолжать свой нынешний курс.

Автор: 

переговоры (4986) прогноз (698) россия (95660)


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Топ комментарии
+49
ШАНОВНІ, ВИ НЕ ВИЗНАЧАЙТЕСЯ
ВИ ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ

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06.11.2022 19:25
+26
А позиция у нас простая - бункерного нациста и его пособников на гиляку, возврат территорий до границ УНР 1915 года включая Крым, Орда должна называться Ордой или Московией "запрет использования слова Русь и всего что с Русью связано", выплатить репарации за разрушения со времен Золотой орды - вроде как ничего не забыл? Это будет справедливо и справедливость должна восторжествовать.
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06.11.2022 19:31
+24
Тількі так ‼️

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06.11.2022 19:33
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Правила форума Совет форумчан
ШАНОВНІ, ВИ НЕ ВИЗНАЧАЙТЕСЯ
ВИ ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ

визначить Залужний
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06.11.2022 19:25 Ответить
не робі собі кумира. Шановні, поважають свою не залежність і дбають про неї, тому вони будуть робите те, що їм треба.
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06.11.2022 19:32 Ответить
робі?
не залежність?
пекельні борошна
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06.11.2022 19:36 Ответить
Я не бачу результату(якщо дивитися на об'явлені цілі) і не бачу у нас шансів, коли ми повністю залежимо від інших. Але пишу безграмотно, щей з русізмами, тому ваш оптимізм відображає, безперечно, реальність.
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06.11.2022 19:47 Ответить
спалився вже, зливайся
чи як путя будеш триматися за нікнейм пока не скінчиш як саддам?

схрестити у цьому випадку русізми, позицію песимізму і дату реєстрації нікнейму неважко

іпсо у скабєйши, ідіть агітуйте там
ВСІ ІДІТЬ
ЗА КРЕЙСЕРОМ МОСКВА
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06.11.2022 19:55 Ответить
"будуть робитЕ
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06.11.2022 21:31 Ответить
Мають повне право ,думати й гадати...
А нам своє робить !
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06.11.2022 19:26 Ответить
тільки з чим, з калашами?
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06.11.2022 19:34 Ответить
пекельними борошнами
попалився вже, міняй нікнейм
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06.11.2022 19:38 Ответить
нема сенсу, все одно нікого не застережеш, бо що нам ще треба, крім оптимістичних відосіків?
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06.11.2022 19:50 Ответить
кінь, ти не пойняв
явка провалена
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06.11.2022 19:57 Ответить
він правильно сказав,якщо б у нас була своя зброя,заводи які б її виробляли,снаряди,нормальне ППО яка б це усе охороняло, то нам нікого би питати про те звільняти чи не звільняти свої території не прийшлося. А так як ми у всьому залежимо від заходу,то як вони скажуть так ми і маємо зробити,бо без їхньої зброї і грошей нічого не буде
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06.11.2022 19:56 Ответить
а якщо б в моєї бабусі були б колеса і роги - вона була б тролейбусом
маємо те, що маємо
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06.11.2022 19:59 Ответить
ну ось як раз з тим що маємо,а по суті нічого не маємо,далеко на заїдеш
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06.11.2022 20:03 Ответить
Уявляєте, скільки зараз Окурок готовий кинути бабла на хабарі для лобіювання своїх інтересів на Заході?
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06.11.2022 19:27 Ответить
Це те, що китайці назвали "цуценям"?
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06.11.2022 19:32 Ответить
"...на Заході наразі немає дуже чіткого бачення того, як може виглядати остаточне мирне врегулювання російської агресії проти України." Зато оно у нас есть.


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06.11.2022 19:30 Ответить
А позиция у нас простая - бункерного нациста и его пособников на гиляку, возврат территорий до границ УНР 1915 года включая Крым, Орда должна называться Ордой или Московией "запрет использования слова Русь и всего что с Русью связано", выплатить репарации за разрушения со времен Золотой орды - вроде как ничего не забыл? Это будет справедливо и справедливость должна восторжествовать.
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06.11.2022 19:31 Ответить
Ось Македонія стала називатися Північной Македоніей ізза спора з Греціей
Тому Україна мае вимагати називати рашу московіей
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06.11.2022 19:38 Ответить
І ви думаєте це щось змінить?) У нас із 24 лютого всі морально та фізично готуються до того варіанту коли ми "надоїмо" партнерам і вони вирішать що хватить постачати техніку і підтримувати.

Наші волонтери не просто так вийшли на міжнародний ринок збройних баронів та почали через них закуповувати та домовлятись за все що можна включно із винищувачами.

Нам би ще джерело ресурсів знайти як Ірану (напевне сланцевий газ на ЄС) і ми цю війну витягнемо щоб не сталось. А враховуючи що частина партнерів точно лишиться з нами до кінця бо їх ціль руйнація рф по аналогії із ссср, то проблем із поверненням собі всіх земель не буде.
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06.11.2022 23:00 Ответить
Телепню! Ти до яких пір себе ДЛБЙБом виставлять себе будеш? Яка УНР у 1915-му році?

Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Постала на місці південно-західних губерній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , населених переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5 [5] . До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року очолювалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральною Радою УНР на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Грушевським , після грудня 1918 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Директорією УНР , яка усунула від влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського - гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави .

Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російської республіки . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року, після початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1917%E2%80%941921) українсько-радянської війни , проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежною державою .
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06.11.2022 19:57 Ответить
красиво звучить,але до позиції прислуховуються тоді коли вони лунають від тих хто може цю позицію підкріпити чимось. Сильною економікою,армією,ВПК,розвідкою і так далі. Якщо ж ти висуваєш свою позицію і при цьому навіть одяг для військових не в змозі зробити,це все на забезпеченні заходу,то така позиція є дуже слабкою. В кінцевому результаті всен все одно буде залежати від заходу а не від нас, будуть надавати зброю і надалі без всяких дурних вимог,то територія України буде звільнена,а якщо у них будуть розбіжності на рахунок цього,і зброя буде надаватися тільки для стримання кацапів,то це може тягнутися роками і досить довго і не зрозуміло ще чим закінчиться
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06.11.2022 20:01 Ответить
1 убейте хутина ‼️‼️
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06.11.2022 19:31 Ответить
Тількі так ‼️

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06.11.2022 19:33 Ответить
Спочатку добити кремлівських злочинців , а потім продати все майно кацапів для репарацій
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06.11.2022 19:35 Ответить
або ще простіше: ДЕморалізація рф - ДЕзорганізація р ф - ДЕзінтеграція р - ф
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06.11.2022 20:39 Ответить
Повії продажні. Коли Крим у нас забрали ви навіть і не пікнули. Ще й бізнес з окупантом вісім років вели. Ви й зараз би із задоволенням здали б Україну і далі купували газ та нафту у *****.
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06.11.2022 19:33 Ответить
Они могут прислать свои армии воевать против России.
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06.11.2022 19:38 Ответить
В легион груза 200 рашистов отправилась редкая шваль. Уже и представителя секты сатаны отправили в раход

На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб "в зоне специальной военной операции" "при исполнении пастырских обязанностей:
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06.11.2022 19:44 Ответить
"Я не думаю, що ні Берлін, ні Париж, ні Вашингтон зараз підштовхнуть Київ прийняти те, що, на думку Зеленського, не в інтересах України", - сказав він. Джерело:
ТЕ Ж МЕНІ ЗНАЙШЛИ МІЦНЕ ЗВЄНО
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06.11.2022 19:45 Ответить
Захід живе на іншій планеті. Нехай згадають як умиротворяли Гітлера.
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06.11.2022 19:46 Ответить
Чечня без поставок пи#дила рашистів норм. Й тільки підлістю, як завжди, рашисти "перемогли" Чечню.
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06.11.2022 20:03 Ответить
Лахта, заглохні.
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06.11.2022 20:03 Ответить
Как вы гниды уже задрали со своим *миром*. Все потому что ***** и его западные консервы под словом *мир* подразумевает смерть, окупацию, концентрационные лагеря и захват других стран. Ето все равно что доктор спросит тяжело больного хочет он с помощью ефтаназии стать свободным он болезни.
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06.11.2022 19:54 Ответить
иди нах@й руцкий военный карабль...
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06.11.2022 20:49 Ответить
Що за "мульку" вони понесли?!!! Допоки існуватиме "рашка" така як вона є зараз буде існувати воєнна загроза! Хіба що Україну візьмуть в НАТО і на нас буде розповсюджуватис п'ята стаття.
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06.11.2022 20:27 Ответить
Були вже і занепокоєння і глибока стурбованість, а не пора вже чітко визначитися і діяти.
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06.11.2022 20:31 Ответить
Зельоний не збирається відбирати Крим і Донбас. Ясно ж казав, що перемога, це кордони до 24 лютого. Тоді перемовини, мир, дружба, какаяразніца, адіннарот.
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06.11.2022 20:33 Ответить
Так він говорив до харківського контрнаступу. А потім передумав. Сказав до меж 1991 року.
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06.11.2022 20:39 Ответить
Ось з цього місця:
https://youtu.be/Fk-XoKYco40?t=2837
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06.11.2022 21:25 Ответить
Захід? Який саме? Європа? Так нам чужого не треба. А як крякнете віддавати, до дивіться там, що (уйло до вас не долізло. Америка? Так у них теж свої інтереси. Так що не треба тут за нас торгуватися, кордони 91го не мають бути предметом шантажу
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06.11.2022 20:35 Ответить
Приборкати Україну. Хто притримуватиметься такої думки, того ж одразу чмирити на старті. Ілон Маск щось таке ******, Орбан так *******. І ще хтось.
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06.11.2022 20:38 Ответить
Украинский народ не голосовал за потерю территории в угоду рабсейских фашистов с захватническими амбициями возведенными в смысл существования.
Поэтому ответ очевиден, фашисты убираются с территории Украины на свою помойку и там едят друг друга, нечего к людям лезть. Но, как всегда, добрый совет рабсеянам, валите тоталитарный антинародный строй, убирайте враждебные ко всему миру наративы, брехню и стройте дружественные отношения пока не развалилась ваша гигантская неадекватная страна.
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06.11.2022 20:41 Ответить
Вони не можуть уявити, як має виглядати програш у війні держави, яка володіє ядерною зброєю. Це основна проблема - нема прецеденту.
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06.11.2022 20:43 Ответить
Прецедент був Китай - В'єтнам '79
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06.11.2022 21:00 Ответить
Китайці зайшли і самі пішли. Ви це вважаєте прецедентом?
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06.11.2022 21:09 Ответить
Їх трохи пострашили.
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06.11.2022 21:15 Ответить
Прецеденти були: Афганістан і В'єтнам. Але питання в тому чи будуть нас утримувати впродовж десятиліть. І що залишається від української нації.
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06.11.2022 21:00 Ответить
- нема прецеденту )) все в житті колись трапляється - вперше .. .
Їм прийдеться це уявити ,, вони повинні зрозуміти що - дозволити вбивці з яз , безкарно тероризувати всіх навколо себе , це шлях в нікуди . І рано чи пізно з цим зіткнуться і вони .
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06.11.2022 21:24 Ответить
ну так может имеет смысл вернуть нам ЯО назад? и они сразу все уявлять...
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06.11.2022 23:10 Ответить
"думка зеленського" - це оксюморон.
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06.11.2022 20:50 Ответить
Вывод войск
Возврат к границам 1991 года
Репарации

Вот и все. Что тут думать, ау?
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07.11.2022 01:37 Ответить
«что на Западе пока нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование российской агрессии против Украины» В мене є таке «видение», можу поділитися:
1. Остаточна поразка російської сволоти в Україні.
2. Кордони в межах 1991 року.
3. Гаазьский трибунал роійським злочинцям.
4. Виплата репарацій.
5. Довічне позбавлення московії можливості мати армію.
6. Прокльони, зневага кацапам, різне.
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07.11.2022 02:29 Ответить
Запад уже обосрался а украинский народ нет.
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07.11.2022 09:41 Ответить
 
 