Запад пытается определить условия мира Украины с РФ, - WSJ
У лидеров западных стран пока нет четкого представления о том, как может выглядеть мирное урегулирование войны России против Украины. Однако партнеры не подталкивают нашу страну к решениям, которые противоречат ее интересам.
Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Глава офиса Европейского совета по международным отношениям в Варшаве Петр Бурас отметил, что на Западе пока нет очень четкого видения того, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование российской агрессии против Украины.
"Я не думаю, что ни Берлин, ни Париж, ни Вашингтон сейчас подтолкнут Киев принять то, что, по мнению Зеленского, не в интересах Украины", - сказал он.
Так, официальные лица говорят, что существует потенциал для разногласий между западными правительствами, если, например, украинские войска в дальнейшем бросят вызов российскому диктатору Владимиру Путину, стремясь деоккупировать территорию Крыма, который РФ аннексировала в 2014 году. При этом лидеры пока откладывают этот вопрос.
Хотя дипломаты говорят, что между западными столицами ведется частный обмен мнениями о возможных условиях мира, публично почти все лидеры и чиновники избегают замечаний, которые могли бы угрожать Украине.
Дипломаты также отмечают, что в европейских столицах обеспокоены любыми формами внештатной дипломатии с Россией после того, как Франция и Германия выдвигали предложения о возможных мирных договоренностях перед полномасштабной агрессией РФ и регулярно вступали в контакты с Кремлем в первые недели войны.
Бывший французский чиновник, являющийся сейчас профессором Центра изучения войны в Дании, Оливье Шмитт отметил, что наиболее острым будет вопрос о том, должна ли Украина бойкотировать мирные переговоры с РФ, пока не отвоюет всю свою утраченную территорию, включая Крым. Если переговоры продлятся, пока Россия будет продолжать оккупировать часть Украины, сколько усилий нужно будет приложить Киеву, чтобы вернуть всю свою территорию.
"В какой-то момент одни страны будут пытаться обуздать Украину, а другие будут говорить, что они полностью вправе пытаться максимизировать свои требования", - сказал он.
Глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас отметил, что еще один раскол в западных столицах связан с тем, возможен ли какой-либо крепкий мир без устранения Путина.
Также сообщается, что сейчас даже политики, которые когда-то являлись главными сторонниками более тесных связей с Россией, говорят, что Запад должен продолжать свой нынешний курс.
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ВИ ЗБРОЮ ДАВАЙТЕ
визначить Залужний
не залежність?
пекельні борошна
чи як путя будеш триматися за нікнейм пока не скінчиш як саддам?
схрестити у цьому випадку русізми, позицію песимізму і дату реєстрації нікнейму неважко
іпсо у скабєйши, ідіть агітуйте там
ВСІ ІДІТЬ
ЗА КРЕЙСЕРОМ МОСКВА
А нам своє робить !
попалився вже, міняй нікнейм
явка провалена
маємо те, що маємо
Тому Україна мае вимагати називати рашу московіей
Наші волонтери не просто так вийшли на міжнародний ринок збройних баронів та почали через них закуповувати та домовлятись за все що можна включно із винищувачами.
Нам би ще джерело ресурсів знайти як Ірану (напевне сланцевий газ на ЄС) і ми цю війну витягнемо щоб не сталось. А враховуючи що частина партнерів точно лишиться з нами до кінця бо їх ціль руйнація рф по аналогії із ссср, то проблем із поверненням собі всіх земель не буде.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України . Постала на місці південно-західних губерній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , населених переважно https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0#cite_note-%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-5 [5] . До квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року очолювалася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральною Радою УНР на чолі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлом Грушевським , після грудня 1918 року - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8 Директорією УНР , яка усунула від влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Скоропадського - гетьмана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української Держави .
Проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року, після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 більшовицького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82 жовтневого перевороту , як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F автономна республіка у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Російської республіки . https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 22 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року, після початку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1917%E2%80%941921) українсько-радянської війни , проголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежною державою .
На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб "в зоне специальной военной операции" "при исполнении пастырских обязанностей:
ТЕ Ж МЕНІ ЗНАЙШЛИ МІЦНЕ ЗВЄНО
https://youtu.be/Fk-XoKYco40?t=2837
Поэтому ответ очевиден, фашисты убираются с территории Украины на свою помойку и там едят друг друга, нечего к людям лезть. Но, как всегда, добрый совет рабсеянам, валите тоталитарный антинародный строй, убирайте враждебные ко всему миру наративы, брехню и стройте дружественные отношения пока не развалилась ваша гигантская неадекватная страна.
Їм прийдеться це уявити ,, вони повинні зрозуміти що - дозволити вбивці з яз , безкарно тероризувати всіх навколо себе , це шлях в нікуди . І рано чи пізно з цим зіткнуться і вони .
Возврат к границам 1991 года
Репарации
Вот и все. Что тут думать, ау?
1. Остаточна поразка російської сволоти в Україні.
2. Кордони в межах 1991 року.
3. Гаазьский трибунал роійським злочинцям.
4. Виплата репарацій.
5. Довічне позбавлення московії можливості мати армію.
6. Прокльони, зневага кацапам, різне.