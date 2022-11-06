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Новини Війна
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Україна повинна сама приймати рішення щодо можливих переговорів, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийде в неділю ввечері на ARD.

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Автор: 

Німеччина (7379) перемовини (2923) Штайнмаєр Франк-Вальтер (343)


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Топ коментарі
+9
- Десятки тысяч убитых украинцев включая детей, нет прощения тем, кто убивает детей тем более тех детей которых нашли замученными в братских могилах.
- Уничтоженные города - люди живут на улицах, собирают дождевую воду, питаются как в каменном веке.
- Сотни украинцев оторваны от дома и силой депортированы на рашку.
И когда это все творится, что мы слышим от рюсских - осуждение своего царька и армии? Нет! Рашисты поддерживают бункерного нациста и призывают убивать украинцев, насиловать, расчленять, грабить.

Теперь главный вопрос - А с кем там договариваться? Мы знали и знаем что будет тяжело но - хватку уже украинский народ не отпустит пока не перекусит рашистам хребет и не притянет нелюдей к ответственности.
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06.11.2022 19:26
+6
да ладно
я кажу тобі "ти сам вирішуєш, ширятися чи ні" - і ти побіг шукати наркоту?
це ************?
тобі розв'язали руки
далі вирішує мозок
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06.11.2022 19:13
+5
********** .
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06.11.2022 19:07
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06.11.2022 19:07 Відповісти
Якщо тикнуть пальчиком на німецький ресурс,то не має там такого. Є про раша кораблики, Англія і рани....явно інфа застаріла і не актуальна
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06.11.2022 19:13 Відповісти
да ладно
я кажу тобі "ти сам вирішуєш, ширятися чи ні" - і ти побіг шукати наркоту?
це ************?
тобі розв'язали руки
далі вирішує мозок
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06.11.2022 19:13 Відповісти
Опять?!

Штанмеер опять суёт свой нос. Опять тянет тему « переговоров»!!!

«Принципиальный» ты наш.
Мало крови попил вместе с фрау Меркель толкая Украину в минские договоренности?!

Где оружие для ВСУ? 2 пушки и одни обещания на 2023 год?
Мы тебя раскусили, как и твою соратницу фрау Ребинтроп
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07.11.2022 02:28 Відповісти
нарешті дійшло до старого
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06.11.2022 19:12 Відповісти
це все лише балачки.. місяцями.., може-так, може не так..і ЩО?
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06.11.2022 19:19 Відповісти
Якась підозріла нездорова двіжуха на тему переговорів з окупантом почалася у світі... То німці/французи спонукали нас до любові з пуйлом, тепер американці щось подібне починають. А без якісного зв'зку (старлінк) на фронті нам буде непереливки.
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06.11.2022 19:26 Відповісти
в Украине уже свернули шеи вашей мутировавшей двухголовой курице...
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06.11.2022 20:41 Відповісти
На телемарафон гроші пішли, а не старлінки.
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07.11.2022 12:30 Відповісти
- Десятки тысяч убитых украинцев включая детей, нет прощения тем, кто убивает детей тем более тех детей которых нашли замученными в братских могилах.
- Уничтоженные города - люди живут на улицах, собирают дождевую воду, питаются как в каменном веке.
- Сотни украинцев оторваны от дома и силой депортированы на рашку.
И когда это все творится, что мы слышим от рюсских - осуждение своего царька и армии? Нет! Рашисты поддерживают бункерного нациста и призывают убивать украинцев, насиловать, расчленять, грабить.

Теперь главный вопрос - А с кем там договариваться? Мы знали и знаем что будет тяжело но - хватку уже украинский народ не отпустит пока не перекусит рашистам хребет и не притянет нелюдей к ответственности.
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06.11.2022 19:26 Відповісти
Куйловский членомер...
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06.11.2022 19:32 Відповісти
МИ ВСІ В УКРАЇНІ ПАМЯТАЄМО ФОРМУЛУ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ - ВПИХНУТИ СЕПАРСЬКЕ ГЕТО В УКРАЇНУ І АМНІСТУВАТИ ВСІХ СЕПАРІВ, ДАТИ ЇМ МІСЦЯ В ВР, ТА ЩЕ Й ФІНАНСУВАТИ БАНФОРМУВАННЯ ДОНЕЦЬКА З ЛУГАНСЬКОМ.
Штанмаєр ми тобі дуже довіряємо, бо агент кремля ніколи не сбреше
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06.11.2022 19:52 Відповісти
Ну нет🤣🤣🤣🌹🌹
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06.11.2022 20:24 Відповісти
А людей в окупованому Херсоні запитали,чи хочуть вони жити під орками?
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06.11.2022 20:23 Відповісти
Невже змінив "формулу"?
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06.11.2022 20:34 Відповісти
Формулу змінили наші Воїни...
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07.11.2022 08:59 Відповісти
Спасибо, балабо, чтобы мы без тебя бы делали!
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07.11.2022 08:50 Відповісти
Что - то заговорили о мире, значит жди предательства ? Україна повинна сама приймати рішення щодо можливих переговорів ? Готовность к переговорам... ? Як вступление в колхоз - добровольное, но принудительное?

Идеология - "сама має приймати рішення щодо можливих переговорів", а практика по системе МЕРКЕЛЬ: за мир во всем мире по системе Путина..? Новый Минск ?

Жертва изнасилования должна договориться с насильником, только потому, что насильник ? Такое добровольно принудительное принуждения жертвы к миру?
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07.11.2022 10:11 Відповісти
 
 