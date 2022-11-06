Україна повинна сама приймати рішення щодо можливих переговорів, - Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна повинна мати свободу в ухваленні рішення про переговори про припинення вогню.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав Штайнмаєр в інтерв'ю, яке вийде в неділю ввечері на ARD.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччині необхідно відмовитися від старих зразків мислення та надій щодо Росії, - Штайнмаєр