Украина должна сама принимать решения о возможных переговорах, - Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что у Украины должна быть свобода в принятии решения о переговорах о прекращении огня.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Нельзя принимать решение вместо Украины. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными", – сказал Штайнмайер в интервью, которое выйдет в воскресенье вечером на ARD.

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