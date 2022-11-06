Украина должна сама принимать решения о возможных переговорах, - Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что у Украины должна быть свобода в принятии решения о переговорах о прекращении огня.
Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Нельзя принимать решение вместо Украины. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает их перспективными", – сказал Штайнмайер в интервью, которое выйдет в воскресенье вечером на ARD.
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я кажу тобі "ти сам вирішуєш, ширятися чи ні" - і ти побіг шукати наркоту?
це ************?
тобі розв'язали руки
далі вирішує мозок
Штанмеер опять суёт свой нос. Опять тянет тему « переговоров»!!!
«Принципиальный» ты наш.
Мало крови попил вместе с фрау Меркель толкая Украину в минские договоренности?!
Где оружие для ВСУ? 2 пушки и одни обещания на 2023 год?
Мы тебя раскусили, как и твою соратницу фрау Ребинтроп
- Уничтоженные города - люди живут на улицах, собирают дождевую воду, питаются как в каменном веке.
- Сотни украинцев оторваны от дома и силой депортированы на рашку.
И когда это все творится, что мы слышим от рюсских - осуждение своего царька и армии? Нет! Рашисты поддерживают бункерного нациста и призывают убивать украинцев, насиловать, расчленять, грабить.
Теперь главный вопрос - А с кем там договариваться? Мы знали и знаем что будет тяжело но - хватку уже украинский народ не отпустит пока не перекусит рашистам хребет и не притянет нелюдей к ответственности.
Штанмаєр ми тобі дуже довіряємо, бо агент кремля ніколи не сбреше
Идеология - "сама має приймати рішення щодо можливих переговорів", а практика по системе МЕРКЕЛЬ: за мир во всем мире по системе Путина..? Новый Минск ?
Жертва изнасилования должна договориться с насильником, только потому, что насильник ? Такое добровольно принудительное принуждения жертвы к миру?