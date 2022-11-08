Роспропаганді роздали нові методчики, радять не вживати терміни "мобіки" та "хлопок", - ГУР МО

Невдоволення у російському суспільстві зростає, через що пропаганді роздали нові методички.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у зв'язку з високим рівнем невдоволення населення пропагандисти роздали нові вказівки журналістам:



- Закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";

- ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями". А також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";

- Військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";

- Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";

- Тих, хто виїхав з рф після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами";

"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", - підсумували в ГУР МО.

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