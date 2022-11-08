УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11582 відвідувача онлайн
Новини Війна Мобілізація в РФ
4 359 25

Роспропаганді роздали нові методчики, радять не вживати терміни "мобіки" та "хлопок", - ГУР МО

росія,мобілізація

Невдоволення у російському суспільстві зростає, через що пропаганді роздали нові методички.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у зв'язку з високим рівнем невдоволення населення пропагандисти роздали нові вказівки журналістам:

- Закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";
- ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями". А також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";
- Військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";
- Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";
- Тих, хто виїхав з рф після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами";

"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", - підсумували в ГУР МО.

Також дивіться: "Кидают сразу на передок, и просто как мясо": на Луганщині в полон ЗСУ здалася група мобілізованих росіян. ВIДЕО

Автор: 

розвідка (3871) росія (65459) мобілізація (3082)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Значить чмобики і бававнятко можна. Ок. Тільки ось ЗСУ є ЗСУ. І вони ідуть вперед
показати весь коментар
08.11.2022 13:38
+6
Уважаемьіе немобики после не хлопков, а взрьівов от огня боевиков, ранее именуемьіх ВСУ, внезапно стали убежантами, а некоторьіе даже превратились в переждунов.
показати весь коментар
08.11.2022 13:45
+5
Нормально для **********, раньше при совке, ну когда был развытой сасиализм, мелких воров с предприятий называли несунами.
показати весь коментар
08.11.2022 13:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
радять не вживати терміни "мобіки" та "хлопок"

Ага, розумію: замість них будуть "немобіки" та "нехлопок"!
показати весь коментар
08.11.2022 13:38 Відповісти
Неее. Всё правильно их методички говорят, правильно говорить не "мобики" и "хлопок", а "чмобики" и "бавовна"!
показати весь коментар
08.11.2022 14:46 Відповісти
Значить чмобики і бававнятко можна. Ок. Тільки ось ЗСУ є ЗСУ. І вони ідуть вперед
показати весь коментар
08.11.2022 13:38 Відповісти
Нормально для **********, раньше при совке, ну когда был развытой сасиализм, мелких воров с предприятий называли несунами.
показати весь коментар
08.11.2022 13:39 Відповісти
Перед теми, кто Путю ртом обслуживает, каждый день - новые задачи.
показати весь коментар
08.11.2022 13:40 Відповісти
Кажуть, там є такий негласний пункт:

"Когда России придет пи...ц, не называть его таковым, использовать другие слова".
показати весь коментар
08.11.2022 13:42 Відповісти
"жить стало лучше жить стало веселее" (с)
показати весь коментар
08.11.2022 13:54 Відповісти
Но недолго...
показати весь коментар
08.11.2022 13:56 Відповісти
особливо з чеченским болтом.. в заду
показати весь коментар
08.11.2022 13:56 Відповісти
Уважаемьіе немобики после не хлопков, а взрьівов от огня боевиков, ранее именуемьіх ВСУ, внезапно стали убежантами, а некоторьіе даже превратились в переждунов.
показати весь коментар
08.11.2022 13:45 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2022 16:56 Відповісти
Подмена понятий - типичный кацапский прием. Но факт того, что кацапам приходится экстренно реагировать на "хлопок" и "чмобик" говорит о том, что украинский медийный фронт шатает кацапм диван. То есть там, где у кацапов было абсолютное преимущество. Там, где кацапы действительно сильны. Вывод: Украина мало помалу начинает бить кацапов абсолютно по всем направлениям.
показати весь коментар
08.11.2022 13:45 Відповісти
"Я тобі казав - гімно!, - а ти - варення!"
показати весь коментар
08.11.2022 13:46 Відповісти
Тобто логіка кацапів не розвинулась далі ьітец 3-річного віку. Логіка приблизно така, що якщо не вживати певні слова, то тих, чи те, що вони означають - просто нема! Тобто якщо проблему замовчувати, то її не існує! 😊
показати весь коментар
08.11.2022 13:48 Відповісти
це як у всесвіті гаррі поттера - якщо казати тойкогонеможнаназивати, то волдеморт не з'явиться.
показати весь коментар
08.11.2022 14:05 Відповісти
Нєнуашо(с). Не мобіки, а чмобіки. Не хлопок, а бавовна. Не ВСУ, а ЗСУ. Та й уся Україна - то для для рашки "захід", навіть географічно. Хай вчаться
показати весь коментар
08.11.2022 13:49 Відповісти
В один прекрасный день Джельсомино уходит из дому и отправляется странствовать по свету в поисках счастья. Спустя некоторое время он попадает в фантастическую Страну лжецов. По приказу короля Джакомоне, бывшего пирата, вместе со своей бандой захватившего власть, все в этой стране, даже животные, обязаны постоянно лгать. Кошкам велено лаять, собакам - мяукать; лошади мычат, а коровы - ржут. Дети в школе учат таблицу умножения шиворот-навыворот. Художник должен рисовать лошадь с тринадцатью ногами, верблюда с пятью горбами, а портреты людей с шестью глазами и тремя носами.

В булочной продают чернила, которые называют хлебом, в ходу только фальшивые монеты, а обо всех событиях жители страны узнают из газеты «Образцовый лжец», полной вывернутых наизнанку фактов и ложных сообщений.
показати весь коментар
08.11.2022 13:51 Відповісти
записуйте:
редиска - нехороший человєк;
показати весь коментар
08.11.2022 13:52 Відповісти
от і як там може вирости людина із здоровою психікою? то називай вибухи "хлапками" то не називай, а слово "війна" так, здається, дотепер казати не можна
показати весь коментар
08.11.2022 13:52 Відповісти
Потрібно вживати більш правильну термінологію чмобікі та бавовна.
показати весь коментар
08.11.2022 13:53 Відповісти
Оруел
показати весь коментар
08.11.2022 13:56 Відповісти
Оруел отдыхает ...
показати весь коментар
08.11.2022 14:03 Відповісти
мабуть кадирівська баба та маленький пук
показати весь коментар
08.11.2022 14:08 Відповісти
"Переждуны" - я завидую и плачу в уголке. Раньше я думал, что придумывать новые слова у меня получается неплохо.
показати весь коментар
08.11.2022 15:06 Відповісти
кацапських чмобіков вже давно ніхто не називає досить пристойним словом "мобік".
показати весь коментар
08.11.2022 15:14 Відповісти
 
 