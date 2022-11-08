Роспропаганді роздали нові методчики, радять не вживати терміни "мобіки" та "хлопок", - ГУР МО
Невдоволення у російському суспільстві зростає, через що пропаганді роздали нові методички.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у зв'язку з високим рівнем невдоволення населення пропагандисти роздали нові вказівки журналістам:
- Закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";
- ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями". А також ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";
- Військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";
- Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати "хлопками";
- Тих, хто виїхав з рф після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами";
"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво рф, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", - підсумували в ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага, розумію: замість них будуть "немобіки" та "нехлопок"!
"Когда России придет пи...ц, не называть его таковым, использовать другие слова".
В булочной продают чернила, которые называют хлебом, в ходу только фальшивые монеты, а обо всех событиях жители страны узнают из газеты «Образцовый лжец», полной вывернутых наизнанку фактов и ложных сообщений.
редиска - нехороший человєк;