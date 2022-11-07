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"Кидают сразу на передок, и просто как мясо": на Луганщині в полон ЗСУ здалася група мобілізованих росіян. ВIДЕО

На Луганщині в полон ЗСУ здалась група мобілізованих росіян - двадцять один військовослужбовець - жителі Москви та Московської області.

Про це повідомляє Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалась група мобілізованих на Сватівському напрямку в Луганській області. Двадцять один військовослужбовець з Москви та Московської області", - йдеться у дописі.

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"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые", - розповіли російські окупанти.

Автор: 

армія рф (17526) полон (1568) мобілізація (3077) полонені (2267) 92 окрема штурмова бригада (252) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+59
Не треба вестись на соплі цих свинособак. Свинособака - це завжди кровожадна свинособака
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07.11.2022 22:31
+57
Вот казлы! Бросили их на передовую! Вот если бы отправили их сначала в тыл, подучили, хорошо одели, накормили, тогда они были бы счастливы и с хорошим настроением рвались бы в бой мочить хохлов.
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07.11.2022 22:35
+43
Вже масквічі пішли, елітні чмобіки а не якісь буряти
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07.11.2022 22:32
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Ну привильно. А за що їм воювати?
путін якусь війну придумав, а дурням воюй?
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08.11.2022 03:01 Відповісти
Же не манж па сі жур )))
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08.11.2022 04:53 Відповісти
Русские неизлечимо больны и их слепость уже ничем не излечима.

Они не видят творимого ими зла.

Жалкие скатившиеся в невежестве до животного состояния рабы идеологии...
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08.11.2022 05:23 Відповісти
"Нєпобєдімая і лєгєндарная..."
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08.11.2022 06:40 Відповісти
видати по цеглині і відправити партизанити на Рубльовку
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08.11.2022 07:05 Відповісти
Перестреляли бы командиров и пошли на Москву. Эх, бараны...
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08.11.2022 08:06 Відповісти
ні слова про те, що вони не хочуть убивати Українців, і вони проти війни. Вони скиглять про погане забезпечення і недолугу організацію, тобто.. в умовах , скажем, рівня НАТОвської Армії , вони би "мочили укропів", катували і гвалтували , ще й бахвалились цим. 100%)))
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08.11.2022 08:32 Відповісти
так це так, всі ці тварюки бубонять що їх не так підготували, щось там не додали, ні одне падло ні сказало що на *** ця війна, що путін ***ло, ось як би вони так забалакали... можливо щось і змінилося у цього народу найкраще, а поки що будемо намагатися всі разом , чмобіків утилізувати
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08.11.2022 10:41 Відповісти
Ма-асквичи - они такие!
Это вам не Костомукша!
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08.11.2022 10:57 Відповісти
Каяття перед українцями у них немає. А є тільки скарги, на не людські умови утрамання їх, від своїх командирів. Пздць.
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08.11.2022 10:59 Відповісти
Стаду бомжей и в голову не приходит что надо воевать с недомерком.
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08.11.2022 13:55 Відповісти
Хочеться їх пожаліти...... що відразу не пристрелили, тепер будуть "мучитися" в полоні і жалітимуться що їх "катували" там триразовим калорійним харчування та ще й виплачували гроші за виконані роботи.
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08.11.2022 17:02 Відповісти
Это та форма, которую китайцы шьют? 33 богатыря блд!
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08.11.2022 21:35 Відповісти
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