"Кидают сразу на передок, и просто как мясо": на Луганщині в полон ЗСУ здалася група мобілізованих росіян. ВIДЕО
На Луганщині в полон ЗСУ здалась група мобілізованих росіян - двадцять один військовослужбовець - жителі Москви та Московської області.
Про це повідомляє Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"92-й окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка здалась група мобілізованих на Сватівському напрямку в Луганській області. Двадцять один військовослужбовець з Москви та Московської області", - йдеться у дописі.
"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые", - розповіли російські окупанти.
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