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"Кидают сразу на передок и просто как мясо": на Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян. ВИДЕО

В Луганской области в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян - двадцать один военнослужащий - жители Москвы и Московской области.

Об этом сообщает Оперативний ЗСУ, передает Цензор.НЕТ.

"92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко сдалась группа мобилизованных на Сватовском направлении в Луганской области. Двадцать один военнослужащий из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

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"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые", - рассказали российские оккупанты.

армия РФ (19375) плен (2616) мобилизация (2781) пленные (2143) 92 отдельная штурмовая бригада (252) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+59
Не треба вестись на соплі цих свинособак. Свинособака - це завжди кровожадна свинособака
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07.11.2022 22:31
+57
Вот казлы! Бросили их на передовую! Вот если бы отправили их сначала в тыл, подучили, хорошо одели, накормили, тогда они были бы счастливы и с хорошим настроением рвались бы в бой мочить хохлов.
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07.11.2022 22:35
+43
Вже масквічі пішли, елітні чмобіки а не якісь буряти
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07.11.2022 22:32
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Ну привильно. А за що їм воювати?
путін якусь війну придумав, а дурням воюй?
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08.11.2022 03:01 Ответить
Же не манж па сі жур )))
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08.11.2022 04:53 Ответить
Русские неизлечимо больны и их слепость уже ничем не излечима.

Они не видят творимого ими зла.

Жалкие скатившиеся в невежестве до животного состояния рабы идеологии...
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08.11.2022 05:23 Ответить
"Нєпобєдімая і лєгєндарная..."
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08.11.2022 06:40 Ответить
видати по цеглині і відправити партизанити на Рубльовку
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08.11.2022 07:05 Ответить
Перестреляли бы командиров и пошли на Москву. Эх, бараны...
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08.11.2022 08:06 Ответить
ні слова про те, що вони не хочуть убивати Українців, і вони проти війни. Вони скиглять про погане забезпечення і недолугу організацію, тобто.. в умовах , скажем, рівня НАТОвської Армії , вони би "мочили укропів", катували і гвалтували , ще й бахвалились цим. 100%)))
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08.11.2022 08:32 Ответить
так це так, всі ці тварюки бубонять що їх не так підготували, щось там не додали, ні одне падло ні сказало що на *** ця війна, що путін ***ло, ось як би вони так забалакали... можливо щось і змінилося у цього народу найкраще, а поки що будемо намагатися всі разом , чмобіків утилізувати
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08.11.2022 10:41 Ответить
Ма-асквичи - они такие!
Это вам не Костомукша!
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08.11.2022 10:57 Ответить
Каяття перед українцями у них немає. А є тільки скарги, на не людські умови утрамання їх, від своїх командирів. Пздць.
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08.11.2022 10:59 Ответить
Стаду бомжей и в голову не приходит что надо воевать с недомерком.
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08.11.2022 13:55 Ответить
Хочеться їх пожаліти...... що відразу не пристрелили, тепер будуть "мучитися" в полоні і жалітимуться що їх "катували" там триразовим калорійним харчування та ще й виплачували гроші за виконані роботи.
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08.11.2022 17:02 Ответить
Это та форма, которую китайцы шьют? 33 богатыря блд!
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08.11.2022 21:35 Ответить
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