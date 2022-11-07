Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя дроны.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Под Бахмутом бестолковые оккупанты выбрасывали мусор прямо возле укрытий– и так выдали себя. А дальше за дело взялся оператор дрона 30 ОМБр…", - говорится в сообщении.
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Сердитий Хаймарс завива
До пекла орків косооких
В Новокаховці відправля
І блідий путін на ту пору
Із бункера не виглядав
Неначе шойгу в чорнім горі
То випивав то засинав
А русскі півні вже зливались
Ніхто ніде їх не спасав
Сичі їх рештки доїдали
А їх комбат в ереф тікав.
@small10space
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https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч
Неперевершений страйк
https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
Ми на шляху. Ворогу смерть!
"Широкий Лан.
Гімн 30-ї Бригади.