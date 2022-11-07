Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя дроны.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под Бахмутом бестолковые оккупанты выбрасывали мусор прямо возле укрытий– и так выдали себя. А дальше за дело взялся оператор дрона 30 ОМБр…", - говорится в сообщении.

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