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Новости Видео Война
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Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя дроны.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Под Бахмутом бестолковые оккупанты выбрасывали мусор прямо возле укрытий– и так выдали себя. А дальше за дело взялся оператор дрона 30 ОМБр…", - говорится в сообщении.

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беспилотник (3646) Бахмут (1603) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Реве та стогне Дніпр широкий

Сердитий Хаймарс завива

До пекла орків косооких

В Новокаховці відправля

І блідий путін на ту пору

Із бункера не виглядав

Неначе шойгу в чорнім горі

То випивав то засинав

А русскі півні вже зливались

Ніхто ніде їх не спасав

Сичі їх рештки доїдали

А їх комбат в ереф тікав.
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07.11.2022 22:02 Ответить
Очень приветливая песня для заблудившихся туристов.
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07.11.2022 22:04 Ответить
Ось тільки такими можуть бути перемовини з орками на нашій землі! Смерть рашистам! Слава Україні!
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07.11.2022 22:08 Ответить
Героям слава !!
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08.11.2022 01:11 Ответить
Мисливець за зорями

@small10space

·

https://twitter.com/small10space/status/1589565361019846657 1 ч

Неперевершений страйк

https://twitter.com/i/status/1589565361019846657
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07.11.2022 22:10 Ответить
будете рашисти знати як мусорити. Слава ЗСУ !!!
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07.11.2022 22:11 Ответить
Меч догори! Бій-круговерть.
Ми на шляху. Ворогу смерть!

"Широкий Лан.
Гімн 30-ї Бригади.
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07.11.2022 22:14 Ответить
- Ой, Софа, как быстро летит время - не успеешь прилечь, а уже закапывают.
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07.11.2022 22:15 Ответить
Сміття викинуло сміття ...
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07.11.2022 22:43 Ответить
 
 